«Салавату» нужно быть смелее. Иначе команду «задушат» в плей-офф

«Команду изменения в руководстве клуба никак не коснулись»

Как мы уже сообщали, в «Салавате Юлаеве» полностью сменилось руководство клуба. Вместо генерального директора Тагира Ибрагимова вакантную должность с приставкой и.о. занял Александр Курносов. Спортивного директора Романа Беляева заменил Василий Чижов. Как сильно изменения ударили по самой команде?



«Команду изменения в руководстве клуба никак не коснулись. Ребята играют, бьются. Посмотрим, как будет дальше. В команде всё нормально, никакие процессы не нарушены. Мы с новым спортивным директором Василием Чижовым распределили обязанности. Задача руководством республики поставлена. Все всё понимают», — ответил сам Курносов на вопрос о нынешнем положении дел в коллективе сразу после финальной сирены.

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В матче с «Авангардом» в Балашихе гости действительно смотрелись уверенно, совершили чудесное спасение в концовке третьего периода при счёте 4:2 в пользу соперника. Команды выявляли сильнейшего три часа, доведя дело до серии буллитов. Матч мог стать одним из главных украшений всей «регулярки», если бы не одно но. В первом периоде судьи долго смотрели повтор эпизода с голом Хартиканейна в большинстве. Спорная отмена этой шайбы и стала яблоком раздора между клубом, судейским департаментом, журналистами и экспертами.

Отменённый гол

Итак, судейская бригада во главе с главными арбитрами Одиньшем и Бондарем взятие ворот Налимова не засчитала. Разжёвывать момент журналистам главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отказался, сославшись на то, что он не может объяснять каждое удаление и каждый отменённый гол. Ну да ладно. Потом, правда, на сайте лиги вывесили разъяснение эпизода, сделав упор на п.4 ст.186 правил игры в хоккей, но не разъяснив п.2 ст.185 всё тех же правил игры в хоккей.

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Очевидно, что толчок соперника со стороны омского хоккеиста был, но на это почему-то не обратили внимания, а ведь это ключевой момент во всём эпизоде.



В результате «Салават Юлаев» проиграл матч по буллитам и заработал одно очко. Но глобальная суть вопроса далеко не в этом. Уфимцам ни в коем случае нельзя было замалчивать ситуацию с отменённым голом и идти на поводу у судей. Понятно, что рот всем официальным лицам команд КХЛ давно заткнули 300 тыс. рублей – именно столько придётся выложить за любую критику в адрес арбитров. Но даже молодой тренер Николай Цулыгин на пресс-конференции пусть и аккуратно, но выступил относительно случившегося.

«Скажу, что всегда неприятно, когда ты забиваешь гол, а его отменяют. Тем более вопрос спорный. Я думаю, мы будем просматривать эпизод и общаться с судьями. Но решение принято, и его не поменяют», — сказал Цулыгин журналистам.

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Реакция «Салавата»

В «Салавате Юлаеве», конечно, произошедшим недовольны. После игры клуб направил на рассмотрение в департамент судейства КХЛ официальный запрос о судейском решении не засчитывать шайбу Хартикайнена, о чём оповестил болельщиков и журналистов на своём официальном сайте.



«Чемпионат» тоже направил в лигу официальный запрос с просьбой прокомментировать принятое относительно претензии уфимцев решение. В результате редакция получила следующий ответ: «Согласно статьи 7 приложения 10 спортивного регламента КХЛ претензии на решения судей на льду по взятию или отмене взятия ворот, принятые после просмотра спорного момента по запросу тренера и/или в связи с консультациями главного судьи матча, не принимаются и не рассматриваются».

По нашей информации, в «Салавате» могут направить ещё одно официальное письмо в комиссию лиги по оценке судей с просьбой дать оценку работы арбитров Одиньша и Бондаря, а также попросить более тщательно разобрать эпизод с отменой гола, разъяснив все применяемые к нему пункты правил игры в хоккей. Не только те, которые удобны судейскому департаменту.



Такой шаг уфимцев, если он состоится, будет правильным и единственно верным. «Салавату Юлаеву» и его новому руководству нельзя останавливаться, надо продолжать отстаивать свою позицию. Да, никто не будет переигрывать матч и засчитывать уже отменённый гол, но ведь это дело принципа – добиться справедливости там, где ты изначально прав.



Более того, важно продолжать расти и уфимскому руководству. Тому же Курносову жёсткая и принципиальная позиция только поможет стать крепким руководителем, увеличить свой авторитет среди окружающих его в команде людей, заслужить уважение у коллег-управленцев из других клубов.

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Уфе нужно становиться смелее

«Салавату», говоря простым языком, нужно быть смелее и не прятать голову в песок. Только активная борьба за свои интересы поможет уфимцам не ударить в грязь лицом перед болельщиками. Не стоит забывать, что относительно скоро (с 25 февраля) в КХЛ начнётся плей-офф. Башкирский клуб практически наверняка займёт шестое место в Восточной конференции.



О чём это говорит? О том, что в первом раунде Уфе с большой долей вероятности придётся играть с «Ак Барсом», «Авангардом» или «Металлургом». В этих клубах уже активно готовятся к битве за Кубок Гагарина и при любой возможности «задушат» и затопчат давшего слабину соперника. В плей-офф для победы хороши любые средства. Не избежать информационной войны, спорных судейских решений, небанальных ходов со стороны руководства. Плей-офф – это всегда сражение по всем фронтам.



Если «Салават» не будет биться за свои права, то с командами-грандами юлаевцам попросту нечего ловить. «Ак Барс» — действующий чемпион и клуб с огромным авторитетом, у «Авангарда» есть прогрессивные руководители в лице Крылова и Сушинского, а Геннадий Величкин никогда не даст в обиду родной «Металлург». «Салавату Юлаеву» и его новому руководству нужно помнить об этом и стараться брать пример с более опытных и многое повидавших коллег.



Это, кстати, касается и главного тренера уфимцев Николая Цулыгина, который на всё той же пресс-конференции после матча с «Авангардом» обвинил журналистов в том, что они давят на молодого нападающего Павла Шэна и тем самым мешают ему. Но ведь это Цулыгин, а не журналисты, не даёт бронзовому призёру МЧМ-2019 Шэну игрового времени. Не получает своего времени на льду и молодой защитник Анатолий Елизаров. Цулыгину не надо бояться доверять молодёжи. Так же, как и биться за свои права всеми возможными способами. Ведь отменённый гол в «регулярке» — это одно. Но аналогичная ситуация в плей-офф может стать для клуба роковой.