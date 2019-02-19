«Шансов у «Сибири» мало, это не СКА или ЦСКА». Эксперты – об интригах в КХЛ

В КХЛ идёт последняя игровая неделя регулярки, определены большинство участников плей-офф и итоговое место в таблице многих команд, но всё же на оставшиеся два тура припасена кое-какая интрига. Кто займёт последние места в восьмёрках обеих конференций, и чем закончится борьба «Авангарда», «Ак Барса» и «Металлурга» за третью строчку Востока? За мнением мы обратились к нашим экспертам: бывшему генеральному менеджеру «Салавата Юлаева», эксперту КХЛ ТВ Леониду Вайсфельду, заслуженному тренеру России Владимиру Плющеву и заслуженному мастеру спорта, эксперту КХЛ ТВ Александру Гуськову.

После победы «Трактора» «Сибири» уже не попасть в плей-офф?

Плющев: Шансы есть всегда. Вспомните концовку прошлого сезона, когда Череповец даже близко не подходил к восьмёрке, но после Олимпиады он попал на ЦСКА и СКА. В середине сезона это были бы однозначные поражения, а в прошлом году эти две победы позволили «Северстали» влезть в восьмёрку. И все стали сразу счастливы и довольны в Череповце. Так что маленький шанс у «Сибири» есть, хотя и «Трактор» всё прекрасно понимает. Челябинские хоккеисты будут пластаться не на жизнь, а на смерть. Но в спорте всё возможно.



Вайсфельд: Шансов мало, они есть только в теории. Откровенно говоря, я с самого начала, после серии из 12 поражений подряд, говорил, что они не выкарабкаются. «Сибирь» дала слишком большую фору. Чтобы проиграть 12 матчей и выйти в плей-офф, нужно идти по графику первого места. Надо быть СКА или ЦСКА. При всем уважении к “Сибири”, у них не такого уровня команда, чтобы без сбоев играть.



Гуськов: Здесь всё будет зависеть от игры «Трактора». Помимо этого у «Сибири» серьёзные соперники, которые просто так очки не отдадут. В процентном соотношении выигрывают больше челябинцы, «Сибири» где-то, может быть, улыбнётся удача или помогут обстоятельства, но попадание в плей-офф новосибирцев под большим вопросом.

«Сибирь» в печали, а «Ак Барс» идёт на Уфу. В КХЛ осталось сыграть два тура «Трактор» сделал важный шаг к розыгрышу Кубка Гагарина, а «Ак Барс» жаждет встречи с «Салаватом Юлаевым».

Будет ли «Ак Барс» стремиться попасть на «Салават»?

Плющев: Не думаю, что есть большая разница между этими командами и кто-то выбирает себе соперника. Все эти клубы являются фаворитами Востока. Вне зависимости от того, кто на кого попадёт, каждый будет грызть лёд, чтобы доказать свою состоятельность на Востоке. Тем более в адрес «Магнитки» и Омска мы слышали много критики. Все команды укомплектованы хорошими мастерами, каждый игрок будет отстаивать своё эго. У многих заканчиваются контракты, соответственно нужно себя хорошо показать, чтобы получить больше возможностей подписать хорошее соглашение на следующий год.

Вайсфельд: «Выгодно попасть на «Медвешчак»! А на эти команды попадать невыгодно. Они равны по возможностям и игре. Всё будет зависеть от того, кто в какой форме будет, от наличия травмированных и от того, как тренеры смогут подвести команды к плей-офф»



Гуськов: Не думаю, что такой клуб, как «Ак Барс», будет подбирать себе соперника. Скажу больше: они не столько гонятся за местом, которое обеспечит преимущество домашней площадки, сколько готовятся войти в плей-офф в наилучшей форме. Есть определённые психологические моменты: или ты подходишь к плей-офф во всеоружии, или с чередой неудач. Это очень важно. Победа над серьёзным соперником в преддверии кубковых сражений добавляет эмоций и уверенности. Команда, у которой стоит задача выиграть кубок, должна обыграть всех. На какой стадии это будет – в начале плей-офф, в середине или в конце — неважно, поэтому подбором команд такие коллективы не занимаются.

«Ак Барс», «Магнитка» или «Авангард»? Кто попадёт в плей-офф на «Салават» Омичи – самый предпочтительный вариант для Уфы, но будет «Магнитка» или Казань.

Смогут ли «Витязь» и «Сочи» удержать место в восьмёрке на Западе?

Плющев: Считаю, что «Сочи» своего уже не упустит. «Витязь» же мне искренне жаль. Они сезон проводят достаточно хорошо, заслуживали плей-офф. Но были незапланированные потери в очках. Я думаю, что «Витязь» больше заслуживает попадания в плей-офф, нежели рижское «Динамо.



Вайсфельд: Шансы у рижан достаточно серьёзные. Мне кажется, что они могут обойти «Витязь». С моей точки зрения, шансы этих команд 50 на 50. «Динамо» может обойти подольчан за счёт того, что будет выигрывать, а «Витязь» проиграет. Дело не в Риге, дело в «Витязе». Они сейчас очень много проигрывают. Мы когда говорим о Риге, о «Сибири», то речь идёт не о них, а об их конкурентах. Всё было бы тихо и спокойно, если бы «Витязь» и «Трактор» не проигрывали бы такое количество матчей, а хотя бы брали по 40% очков. И никаких разговоров бы уже давно не было. А они просто проигрывают всё подряд.

16 клубов — в плей-офф, 9 — в отпуск. Последняя неделя «регулярки» КХЛ «Сибирь» и «Трактор» должны уже показать, кто из них больше хочет в плей-офф.

Гуськов: У рижского «Динамо» серьёзные соперники в концовке, и понятно, что им нужно только выигрывать. Остальное будет зависеть от «Витязя» и «Сочи». Но последняя игра у рижан с ЦСКА. Уровень мастерства на данный момент у этих команд значительно разнится, поэтому я не знаю, какие усилия надо «Динамо» приложить, чтобы обыграть «армейцев». Это будет настоящим сюрпризом, и неважно, есть у ЦСКА мотивация или нет. Риге остаётся делать своё дело, попытаться набрать максимум очков, но всё будет зависеть от команд, которые перед ними в таблице.