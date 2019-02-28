«Барыс» выиграл с 0:4, «Спартак» с 0:2! Бомбовый день в КХЛ

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

Плей-офф КХЛ продолжился с двумя сериями на Востоке и двумя — на Западе. Как прошли эти матчи – в нашем обзоре дня.

«Барыс» — «Торпедо» — 5:4 (ОТ)

Счёт в серии: 2-0 (4:1, 5:4 ОТ)

Нечто невообразимое произошло в Астане. Нет, мы знаем, как тяжело даются серии командам, у которых травмированы основные вратари. За примером далеко ходить не надо, достаточно посмотреть противостояние «Ак Барса» с «Авангардом». Казанцы без Эмиля Гарипова пропускают столько, что становится страшно. Аналогичная ситуация и в «Торпедо», где травмирован Станислав Галимов.

Встреча с «барсами» складывалась для нижегородцев как нельзя лучше: гости вели 4:0, дубль оформил Саболич, набравший очки в пятом матче подряд. Боле того, отличился даже защитник Волченков, для которого заброшенные шайбы большая редкость. Ликование болельщиков «Торпедо», как оказалось, было преждевременным. У «Барыса» словно открылось второе дыхание. Коллектив Андрея Скабелки набросал Барри Брасту пять безответных шайб. Заключительный пятый гол Старченко пришёлся уже на овертайм. По всей видимости, серию в Нижнем Новгороде начнёт Андрей Тихомиров, так как при такой игре Браста шансов у торпедовцев нет никаких. «Барыс», кстати, перебросал соперника в створ больше, чем в два раза – 55 против 20. Но и это не оправдание слабой игры Браста.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» — «Трактор» — 4:2

Счёт в серии: 2-0 (3:0, 4:2)

«Автомобилист» не испытал особых проблем и во втором матче с «Трактором». Правда, на этот раз хозяевам не удалось оставить свои ворота в неприкосновенности, но вряд ли они этому сильно расстроились. Ведь задача – победа в обоих домашних матчах серии – успешно решена. На выезд команда Андрея Мартемьянова отправляется в отличном настроении.

Челябинцы по-прежнему играют без Стоу, Щехуры и Шинина, что сильно сказывается на результате. Свои потери есть и у «Автомобилиста», но они не так критичны. 300-й матч в КХЛ провёл форвард екатеринбуржцев Анатолий Голышев, не ушедший со льда без заброшенной шайбы. В четвёртом подряд матче набрали очки Найджел Доус и Дэн Секстон. Капитан «Автомобилиста» забил, а Секстон дважды ассистировал партнёрам, огорчившим Демченко. У «Трактора» Коваржа пробили Желдаков и Глинкин, реализовавший большинство незадолго до финальной сирены.

Задача «Трактора» усложнилась до предела, но почти никто на челябинцев и не ставил. Им бы хотя бы один матч зацепить, учитывая мощь победителя Восточной конференции. «Трактор» же с трудом забрался в плей-офф.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА — «Витязь» — 6:2

Счёт в серии: 2-0 (4:0, 6:2)

К сожалению, пока не наблюдается совсем никакой борьбы в серии ЦСКА с «Витязем». Нет, изначально было понятно, что фаворит в этой паре команда Игоря Никитина. Но некоторые специалисты предполагали, что подольчане всё же смогут зацепиться хотя бы за одну игру. Пока непонятно, за счёт чего «Витязь» собирается это делать. Нет ни внутренних резервов, ни сил, ни мастерства.

В результате в ворота Йони Ортио влетело четыре шайбы, а ещё две пришлись на долю Александра Самонова. Дублем в составе «армейцев» отметился Михаил Григоренко, который проводит отличный сезон. Свой голевой запал Григоренко перенёс из регулярного чемпионата на плей-офф. Отличились и защитники – по голу в активе Нестерова, Науменкова и Марченко.

Отыграть на ноль Сорокину не позволили Чернов и Рендулич. Но главное – победа, которая москвичами снова добыта. Теперь команды переезжают в Подольск. Удастся ли «Витязю» выиграть хотя бы один матч на родной арене? Если наносить по 10 (как в прошлый раз) и по 14 (как сегодня) бросков в створ за игру, то вряд ли.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

СКА — «Спартак» — 2:3

Счёт в серии: 0-2 (0:2, 2:3)

Главная сенсация игрового дня снова случилась в Санкт-Петербурге. После первой победы «Спартака» кому-то показалось, что это была не более, чем случайность. Но теперь в воздухе действительно запахло жареным. И ведь ничего не предвещало беды для «армейцев» — команда Ильи Воробьёва вела 2:0 по ходу второго матча благодаря голам Рукавишникова, не забивавшего два года, а также Барабанова в большинстве.

Видимо, после двух периодов в СКА подумали, что дело сделано, за что и поплатились. Сперва «армейцы» упустили на пятаке своего бывшего защитника Калинина, который сейчас капитан в «Спартаке». Затем в большинстве (подвёл хозяев Прохоркин) удачно переправил шайбу в ворота Шестёркина молодой форвард Талалуев, а за пять секунд до сирены забил Карсумс. На переполненных «армейских» трибунах «Ледового» стало мертвецки тихо. Болельщики, как и тренерский штаб СКА, не могли понять, что происходит. Ликовал только сектор «Спаратка».

Алексей Жамнов, Максим Соловьёв и Игорь Уланов обнимались на лавке, а спартаковцы праздновали вторую подряд победу над топ-клубом. Больше всех радовался эмоциональный голкипер красно-белых Юлиус Гудачек. Теперь команды переезжают в Москву, где у «армейцев» уже не будет других вариантов, кроме как начинать побеждать. «Спартак», что интересно, впервые в истории КХЛ выиграл у СКА два раза подряд в основное время

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.