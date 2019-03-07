Красно-белые чувствуют, что могут играть с петербуржцами на равных.

«У меня в Питере незаконченный бизнес». «Спартак» ещё верит в победу над СКА

Серия СКА со «Спартаком» — настоящее украшение плей-офф на Западе. Обе команды прибавляют от игры к игре, матчи получаются захватывающими. Сначала красно-белые повели 2-0, теперь «армейцы» отыгрались и вышли вперёд.

Одним из самых обсуждаемых эпизодов стало удаление защитника «Спартака» Максима Гончарова в третьем периоде, которого наказали за удар в колено Николая Прохоркина. Гончаров на скамейке штрафников усмехался, а «армейцы» реализовали это большинство – гол Рундблада стал победным. После игры Максим говорить отказался, зато другие игроки «Спартака» заявили, что не сомневаются в своих силах и готовы вернуть серию в Петербург.

СКА забил победный гол под смех «Спартака». Кто виноват? Николай Прохоркин держался за голову, а Максима Гончарова удалили за удар коленом.

«Держались единым кулаком, но эмоции подвели»

Нападающий «Спартака» Антон Злобин считает, что удаления в третьем периоде вызвал переизбыток эмоций.

— Дубль могли делать…

— Я слишком близко к вратарю уже подъехал, не было времени, чтобы обводить его.

— Забивали под перекладину?

— Вроде как да, я бросал на силу, даже не смотрел.

— Столько моментов было, могли больше забивать.

— Могли, но не дотерпели. Много удалений было, они сломали нашу игру.

— Непонятные удаления.

— Это плей-офф. Эмоции. Из-за этого пошли ненужные удаления.

Реакция защитника «Спартака» Гончарова на удаление за фол на Прохоркине

— Сегодня был лучший матч «Спартака» в этой серии?

— Хорошо мы катались, и думаю, что по броскам немного проиграли им. Держались единым кулаком, но эмоции подвели.

— Почему «Спартак» так прибавил по ходу серии?

— Мы бьёмся каждый за каждого.

— Можно побеждать СКА в шестом матче?

— В следующей игре будем стараться сделать всё, чтобы победить при наших болельщиках.

СКА — «Спартак»: 8 голов «армейцев» из 12 в серии забиты в большинстве

«СКА думал, будет 4-0 в серии, и всё»

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек отметил, что его команда чувствует себя равной со СКА и готова воевать дальше.

— Какое было последнее слово судьи?

— Не хочу об этом говорить.

— Вас этот момент мотивировал?

— Не скажу, надо готовиться к каждой игре. Поговорили вчера о судьях, о нашей игре, о том, как играет СКА, но сегодня не получилось выиграть, две ошибки сделали.

— Сегодня сами виноваты, удаления пошли в третьем периоде?

— Да, удаления подвели. Бывают оправданные удаления, тогда ещё нормально, но такие, как сегодня были в третьем периоде – таких удалений не надо.

— Это психология, усталость или что-то ещё?

— Думаю это эмоции.

— В начале серии у СКА было игровое преимущество, то сейчас абсолютно равная игра.

— Чувствуем, как можно со СКА играть, после двух хороших побед прибавилось уверенности. Сегодня был отличный хоккей, у нас тоже было большинство, но не реализовали. Они тоже чувствуют, что мы играем на равных, они думали, что 4-0 в серии будет и всё. Но мы воюем каждую игру. Очень хорошая серия и для игроков, и для болельщиков. Мне нравится, в какой хоккей мы играем.

— Уверены, что вернётесь?

— Да, 100 процентов.

— Можете сравнить эту серию с прошлогодней, когда вы с «Северсталью» проиграли СКА 0-4?

— В том году СКА лучше играл. У нас в «Северстали» было только одно звено, которое могло забить. Здесь в «Спартаке» две-три таких линии.

«У меня в Питере незаконченный бизнес»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов выразил уверенность, что в серии будет седьмой матч.

— Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, за каждый эпизод, за каждую шайбу. Была отличная игра плей-офф, это видно и сверху, и с лавочки. Все бились от ножа. Было не так много моментов, но соперник нанёс почти 30 бросков, и 19 мы заблокировали. Это и есть отдача ребят. В третьем периоде эмоции перехлестнули, и нас за это наказали. Будем делать выводы. СКА свои стены помогли, теперь будем надеяться на наши стены.

— Вернётся ли серия в Петербург?

— У меня в Питере остался незаконченный бизнес. Будем надеяться, что вернёмся. Не вижу в команде усталости. Ребята в хорошей форме. Без эмоций в хоккее нечего делать. Кто-то правильно их использует, кто-то держит в себе. У нас пару раз они выплеснулись, но намного опаснее, когда у тебя их нет. Равнодушных не было обеих сторон. Это нормальное явление. Даже в шахматах под столом пинаются.

Было ли удаление у «Спартака» в эпизоде с хитом Гончарова на Прохоркине?

Главный тренер СКА Илья Воробьёв был, как всегда, немногословен.

— Отличная игра плей-офф. Благодарю болельщиков за атмосферу и ребят за то, что молодцы. На фортуну гнать не будем. Её надо заработать. В моменте перед голом в наши ворота было долгое меньшинство, ребята устали. Но в конце концов счёт на табло. Пару игр назад Гавриков забил с пятака в большинстве, поэтому использовали его на этой позиции.

В СКА же все хвалили шведских игроков «армейцев» — вратарь МагнусХелльберг выиграл второй матч подряд, а Давид Рундблад забил уже второй победный гол в этой серии. Защитник Патрик Херсли заявил, что СКА не вспоминал второй матч серии, когда «Спартак» вырвал победу за пять секунд до конца.

— Согласны, что шведские игроки сегодня принесли победу СКА?

— Да, конечно. Давид забил победный гол, Магнус сыграл очень уверенно и подтащил нас. Шведы принесли успех.

— «Спартак» по ходу серии уже отыгрывался на последних секундах. Было ли страшно, что сегодня это повторится?

— Нет, мы сегодня чувствовали себя хорошо. В этом матче СКА отыгрался, ту встречу сегодня не вспоминали.

— Такое сопротивление «Спартака» стало ли для вас сюрпризом?

— В регулярном чемпионате «Спартак» играл совершенно по-другому, есть большая разница между тем, что было тогда и сейчас. Они играют очень умно, это сильная команда. Безусловно, в следующем матче они пойдут вперёд и захотят продлить серию. Нам нужно быть готовым к этому.