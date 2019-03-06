СКА — «Спартак»: 8 голов «армейцев» из 12 в серии забиты в большинстве

СКА принимал «Спартак» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Питерская команда забросила 12 шайб в ходе серии с красно-белыми, при этом восемь из них — в большинстве. Из оставшихся четырёх голов один был забит в пустые ворота. В пятой игре серии подопечные Ильи Воробьёва обе шайбы забросили в большинстве.



Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками. Красно-белые открыли счёт на 5-й минуте второго периода благодаря голу Антона Злобина. Одним из ассистентов форварда выступил голкипер Юлиус Гудачек. Подопечные Ильи Воробьёва восстановили паритет в третьем периода стараниями Максима Карпова, реализовавшего численный перевес. Спустя несколько минут Давид Рундблад во второй раз огорчил поклонников «Спартака», реализовав большинство в результате удаления Максима Гончарова, и этот счёт сохранился до финальной сирены.

И снова судьи? СКА забил победный гол под смех «Спартака» Николай Прохоркин держался за голову, а Максима Гончарова удалили за удар коленом.