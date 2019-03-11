Русская неделя в Америке: Радулов подвёл «Даллас», но его полюбили ещё сильнее

В еженедельном обзоре выступлений российских игроков в Северной Америке мы обращаем внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

Русская неделя в Америке: Овечкин продолжает переписывать рекорды 10 сезонов по 45 голов — так не забивал даже Уэйн Гретцки.

НХЛ

На прошедшей неделе главный российский бомбардир Никита Кучеров установил новый клубный рекорд «Тампы», превзойдя достижение Венсана Лекавалье (108 очков). Александр Овечкин и Артемий Панарин выступили скромно — у каждого из них по 2 очка в трёх встречах. Никак не дошагает до заветной цифры в 1000 баллов за карьеру и Евгений Малкин, на счету которого сейчас 998 баллов (2 очка в четырёх последних матчах). А вот Александр Радулов, отбыв одноматчевую «отсидку» после опоздания на тренировку, сделал хет-трик в ворота «Колорадо» и добавил к этому гол в матче с «Чикаго». 4 (1+3) очка за неделю и у Владимира Тарасенко, который получил травму в игре с «Лос-Анджелесом» и выбыл минимум на 10 дней.



Главным же российским бомбардиром прошлой недели стал Евгений Дадонов из «Флориды», который за 3 последних матча пополнил личный баланс на 5 (0+5) очков.

USHL (юниорская лига США)

Егор Афанасьев в двух матчах отметился одной голевой передачей, Александр Яковенко — двумя, Владислав Фирстов — тремя.

АХЛ

Минувшая неделя получилась для россиян в АХЛ достаточно бледной. Исключением стал Денис Гурьянов, который в четырёх матчах забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. В победном матче с «Сан-Антонио» он набрал 3 (2+1) балла и был признан первой звездой встречи.

QMJHL (Лига Квебека)

Лучший российский хоккеист Лиги Квебека Иван Чехович в трёх матчах набрал 5 (2+3) очков и продолжил погоню за лидером спора бомбардиров Райаном Аббандонато (101 очко против 108).

OHL (Лига Онтарио)

В последней игре прервалась впечатляющая серия защитника Дмитрия Саморукова. Он забил пять голов и сделал 11 передач в девяти матчах, но промолчал в игре с «Китченером». Его «Гуэлф» проиграл со счётом 2:5.



Форвард «Ниагары» Кирилл Максимов на отчётной неделе отметился двумя голами, но выбыл из пятёрки лучших снайперов лиги. На счету Максимова голы в ворота «Эри» и «Бэрри Колтс». Одноклубник Максимова защитник Алексей Торопченко набрал два балла за голевые передачи в матчах с «Сагино» и «Оуэн Саунд».

WHL (Западная лига)

Защитник Егор Замула в трёх последних матчах набрал 3 (0+3) очка и укрепил статус лучшего российского бомбардира. Во всей лиге он идёт на первом месте по количеству голевых передач в большинстве (30). Александр Алексеев из «Ред Дира» получил травму.

ECHL (Лига Восточного побережья)

Зверствует защитник Даниил Мироманов – в двух матчах он забил два гола и помог своей команде одержать две победы. А два лидера среди россиян – Василий Глотов и Артур Тянулин – провели неделю достаточно скромно, каждый пополнил личный счёт лишь одной передачей.

NCAA (Студенческая лига США)

Форвард «Коннектикута» Руслан Исхаков отметился голом в ворота Университета Корнелла, Денис Смирнов отдал одну голевую передачу. Остальные россияне результативными очками не отметились.

Вратари

Александр Георгиев отметился необычным поведением во время буллита Александра Овечкина: голкипер «рейнджеров» выбросил клюшку, чем помешал форварду бросить, но гол всё равно был засчитан. Андрей Василевский в двух стартах пропустил по две шайбы и потерпел одно поражение, а вот Сергей Бобровский в двух последних матчах был на высоте: две победы при потрясающем проценте отражённых бросков (96,6%). Семён Варламов пострадал от рук Радулова, а до этого смог переиграть «Детройт» (20 отражённых бросков из 23).