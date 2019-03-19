Вратари – люди из другого мира. Один из них заехал в раздевалку на мопеде

Как команды празднуют победы? А как это делают вратари? Голкипер «Тампы» Луи Доминг решил переплюнуть всех и въехал в раздевалку на мопеде. Так он отметил завоевание первого в истории «молний» Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате и новый снайперский рекорд клуба, который установил капитан команды Стивен Стэмкос.

«Он всегда сможет называть себя лучшим снайпером. Пока не появится новый Стэмкос»

Ещё до игры было ясно, что победа в регулярном чемпионате достанется «Тампе» — с большим отрывом лучшей команде сезона. Сегодня к ней в гости приехала «Аризона», которая заметно прибавила в последние недели и активно включилась в борьбу за плей-офф. «Койоты» начали резво и уже на шестой минуте Клейтон Келлер открыл счёт. Стэмкос не замедлил ответить, умело подправив наброс Райана Макдоны. Этот гол позволил Стэмкосу обогнать Венсана Лекавалье и стать лучшим снайпером в истории «Тампы». Партнёры по команде тут же подхватили шайбу и отнесли её на скамейку, трибуны вскочили на ноги и не могли успокоиться, даже когда игра возобновилась.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Не остался в стороне от поздравлений даже главный тренер «Аризоны». Обычно никто не поздравляет соперников с заброшенной шайбой, но Рик Токкет помнит Стэмкоса ещё юным 18-летним пареньком, который только появился в НХЛ и воочию наблюдал не только за рекордным 384-м голом, но и за самым первым. В те годы он работал в «Тампе», сначала помощником тренера, а затем и главным тренером. Токкет помогал Стивену делать первые шаги в большом хоккее, под его руководством Стэмкос выиграл свой первый «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу сезона. В паузе Токкет поднял вверх большие пальцы, отдав дань уважения своему бывшему подопечному.

«Я бы предпочёл, чтобы это случилось в другом матче. Он потрясающий парень, ещё когда ему было 18, было видно, что он будет лидером и капитаном. Он справился с несколькими серьёзными травмами в карьере и продолжает демонстрировать высочайший уровень игры. В «Тампе» играли великолепные игроки, так что это крутой рекорд», — отметил Токкет. «Разве в детстве Стэмкос мог подумать, что станет лучшим снайпером в истории клуба? Это невероятное достижение, и он всегда сможет так себя называть. Ну, до тех пор, пока не появится новый Стэмкос, но такие как он появляются очень редко», — добавил тренер «Тампы» Джон Купер.

Быстрее только «Детройт»

Ничья сохранялась вплоть до третьего периода, когда Виктор Хедман вывел «Тампу» вперёд. «Молнии» смогли удержать победу и в концовке ещё дважды поразили пустые ворота соперника. Южане стали второй по скорости командой в истории лиги, выиграв Президентский кубок в 71 матче сезона. Быстрее этот трюк проделывал только «Детройт» в сезоне-1995/96, которому для этого достижения потребовалась всего 71 игра.

Примечательно, что в том году «Детройт» не добрался до Кубка Стэнли, уступив «Колорадо» в финале Запада, однако выиграл главный трофей в последующие два сезона. Джон Купер тоже был осторожен в прогнозировании кубковых успехов, но отметил важность выигрыша регулярного чемпионата. Для «Тампы» этот кубок – первый в истории. «Трофеи сложно выигрывать, и когда ты это делаешь, надо гордиться этим. Знаю, что в НХЛ главный трофей получают в июне, но в регулярном чемпионате 82 матча, и многие команды не выигрывали Президентский кубок, мы должны этому радоваться. «Тампа» до этого никогда не выигрывала этот кубок, это потрясающее достижение и невероятный регулярный сезон.

Если вы спросите, предсказывает ли это будущий успех, я отвечу – нет. Это два совершенно разных сезона, но чтобы был шанс выиграть Кубок Стэнли, надо выйти в плей-офф. Мы это сделали и очень рады», — заявил Купер.

В раздевалку – с ветерком

Одним из героев матча стал Андрей Василевский, который отразил 28 из 29 бросков, включая 11 в третьем периоде. Он добился 35-й победы в сезоне и 14-й – в последних 15 играх. По количеству побед Василевский вышел на первое место в лиге, сравнявшись с вратарём «Вегаса» Марком-Андре Флёри.

Но звездой после матча стал не он, а его сменщик Луи Доминг. Он известный любитель разнообразить выход со льда в раздевалку после побед, сыграть на камеру и подарить болельщикам ещё один повод для веселья.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Но сегодня он превзошёл даже себя. Каким-то образом ему удалось протащить на арену настоящий мопед, на котором он въехал в победную раздевалку. Вратари живут в своём собственном мире, поэтому – почему бы и нет? Так в хоккее ещё никто не отмечал!

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Судя по всему, Доминг вдохновился «Каролиной», которая в этом сезоне стала праздновать домашние победы необычными представлениями на льду, и серьёзно подготовился. Только мучает один вопрос – почему на мопеде нарисована цифра «2»? Логичнее было проставить первый номер. Интересно, что придумает Доминг, если «Тампа» выиграет Кубок Стэнли?

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Стэмкос установил новый снайперский рекорд «Тампы»