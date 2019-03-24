Но не всех. Один человек даже правильно угадал исход и счёт обоих серий уфимцев в плей-офф.

«Предсказамус» карает тех, кто не верил в «Салават». Уфа опять их обломала

В КХЛ завершился второй ранд Кубка Гагарина, все серии которого уложились в пять матчей. На Западе не испытали особых проблем со своими соперниками ЦСКА и СКА, в Восточной конференции «Автомобилисту» и «Барысу» не удалось навязать равную борьбу «Салавату Юлаеву» и «Авангарду».

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В нашем ежегодном конкурсе прогнозистов только два человека верило в московское «Динамо», зато среди тех 30 респондентов, которые поставили на ЦСКА, почти половина угадала точный счёт в серии. 13 наших Нострадамусов заработали по три очка в личную копилку.

А вот в противостоянии СКА и «Локомотива» большинство экспертов и журналистов верило в упорную борьбу, и здесь многие не досчитались очков. «Железнодорожники» подвели 11 респондентов, ставивших на сенсацию, но есть и те, кого обрадовал счёт 4-1 в серии в пользу питерцев. Восемь человек, включая лидера общего зачёта обозревателя «Матч ТВ» Павла Лысенкова, не разделяли оптимизма на счёт «Локомотива» и заработали на быстрой победе СКА по три очка, угадав точный счёт противостояния.

«Предсказамус» и второй раунд плей-офф КХЛ. Многие не верят в СКА, как так? Прогнозы на серии ЦСКА – «Динамо» (Москва) и СКА – «Локомотив».

Любопытный факт: никто из наших игроков не сумел верно предсказать точные исходы обеих пар Западной конференции.

На Востоке наибольший интерес вызывала пара «Автомобилист» — «Салават Юлаев». На уфимцев, как и в первом раунде, поставило абсолютное меньшинство респондентов, и снова подопечные Николая Цулыгина обломали тех, кто в них не верил.

Но нашлись семь человек, сумевших разглядеть в «Салавате» потенциал, достаточный, чтобы сокрушить победителя регулярки в Восточной конференции. Примеру Ульяны Тригубчак, которая, видимо, всегда будет ставить на свою любимую команду, последовали Евгений Кустов, Павел Панышев, Елена Кузнецова, Семён Галькевич и Михаил Захаров. Все они заработали по два очка на успехе «Салавата». Однако был один респондент, и вовсе проявивший удивительную прозорливость. Редактор хоккейного отдела на «Чемпионате» Александр Рожков стал единственным, кто поставил на победу уфимцев в пяти матчах – 4-1. Мало того, он правильно предсказал и исход первой серии «Салавата» с «Магниткой» — 4-2.

Цулыгин заставил «застрелиться» лучший клуб Востока. Большой разбор «Салавата» Дело не только в Метсоле. Даже ЦСКА и СКА не рвутся с таким упорством к Кубку Гагарина через пятак.

Правда, сильно продвинутся в таблице Предсказамуса благодаря этому успеху Рожкову не удалось, ведь он предсказал выход в финал конференции «Барысу». Все остальные участники нашего конкурса единодушно ставили на «Авангард», и почти половина из них угадали точный счёт в серии.

Что же изменилось в общем зачёте Предсказамуса после второго раунда? Кардинально – ничего, лишь увеличилась плотность. Лидер, по-прежнему, Павел Лысенков, а из тех, кто наступал ему на пятки, немного вырвался вперёд Игорь Еронко. Зато теперь у обозревателей «Матч ТВ» и «Спорт-Экспресса» есть целая группа ближайших преследователей. По 25 очков в активе у корреспондентов «Чемпионата» Льва Лукина и Елены Кузнецовой, ведущей и комментатора «Матч ТВ» Натальи Кларк, журналиста «Бизнес Online» Руслана Васильева, Дарьи Тубольцевой и корреспондента известного своей «Ерыкаловщиной».



Третий раунд может стать определяющим в борьбе за звание главного Предсказамуса российского хоккея.



Что касается соревнования среди дивизионов, то после второго раунда в лидеры выбились «Эксперты и Ерыкалов». Сам Дмитрий неплохо проводит этот плей-офф, но всё-таки лидер его команды – Игорь Еронко.

Дивизион «Бриллиант» хоть и упустил промежуточное первое место, но держится вполне достойно, отставая от «Экспертов» всего на одно очко. Здесь отметим прогресс Елены Кузнецовой, которая, набрав девять баллов во втором раунде, не только поднялась на третье место в общем зачёте, но и стала ведущим игроком своей команды.

На третьем месте дивизион «Песочный», составленный из самых опытных российских журналистов. Любопытно, что именно здесь выступает лидер общего зачёта Павел Лысенков, но его коллеги не спешат следовать примеру обозревателя «Матч ТВ» и показывают не лучшую командную игру.

Замыкает соревнование дивизионов «Чемпионат». Увы, рискованные ставки Даниила Сальникова и Сергея Емельянова на «Динамо», а также вера Александра Рожкова в «Барыс» отправили нашу команду на последнее место. Но есть ещё два раунда плей-офф, «Чемпионат» будет бороться до последнего.

Впереди – финалы конференций и новый раунд в битве прогнозистов. Напомним, что решающие битвы Запада между ЦСКА и СКА начнутся 28 марта в Москве, восточное противостояние между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» стартует 29 марта в Балашихе.

Кто лучший игрок второго раунда плей-офф КХЛ?