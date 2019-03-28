В ЦСКА же говорят, что им откровенно повезло.

«С таким я не сталкивался». Что в СКА думают об отменённом голе Кетова

СКА сделал всё, чтобы взять первый матч финала Запада – перебросал ЦСКА почти в три раза, здорово действовал на вбрасываниях, не удалялся, но проиграл.

«С таким не сталкивался, но смысл? Решение принято»

Пресс-конференция впервые прошла в новом для КХЛ формате. Тренеры вышли к журналистам не вместе, а по отдельности. Главный тренер СКА Илья Воробьёв был спокоен, но посетовал на то, что его команда не смогла использовать моменты, за что и поплатилась. На отменённой шайбе он не стал заострять внимания, отметив, что в этом нет смысла.

Гол СКА отменили из-за визуальной помехи вратарю со стороны Белова

— Мы сегодня хорошо играли, упрекнуть ребят не в чем, но надо моменты использовать, забивать больше одного гола. Надо было доедать на пятаке шайбу.

— Ваше мнение по ситуации с отменённым голом из-за визуальной помехи вратарю. Сталкивались с этим раньше?

— С таким не сталкивался, но смысл сейчас? Решение принято.

— Сегодня не было ряда игроков – Прохоркина, Кузьменко, и главное, Дацюка. Это ротация проблемы со здоровьем?

— У Павла травма. Сейчас будем думать, решать, что-то надо менять.

Гол СКА не засчитали из-за визуальной помехи. Бывает и такое Счёт не изменился, и ЦСКА довёл дело до первой победы в серии.

— Вы вели 1:0, «четыре на четыре», можно было зацепиться за счёт, и такой момент.

— Вы сами всё видели. К сожалению, привезли гол себе.

— Андронов сказал, что ЦСКА очень повезло, согласны?

— Что я буду другие команды комментировать? Мы сегодня хорошо играли, но результат это не меняет.

«Все видели, что ЦСКА сегодня повезло»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин признался, что его команде сегодня повезло, и с таким соперником, как СКА, опасно отдавать инициативу.

— Не лучшую игру свою провели. Пришлось пообороняться прилично. За счёт самоотверженности выиграли.

— Все знают, что главное оружие СКА – большинство. Сегодня вы много удалялись. Вы понимаете, над чем работать?

— Надо никому не давать шансов на большинство. Естественно, мы на этом делаем акцент.

— Чего вам не хватило в матче, почему СКА выглядел физически лучше и активнее? Или эти впечатления обманчивы?

— Думаю, что не обманчивы. Мы сегодня отдали инициативу, плюс удаления постоянно выбивали из ритма. Одни играли, другие сидели. Игрового ритма не получилось.

— Намерения отдать инициативу у вас не было?

— С такой командой, как СКА, нельзя её отдавать. Много мастеровитых игроков. Не тот случай.

— Сергей Андронов сказал, что вам очень повезло. Вы согласны?

— В принципе, все это видели. Да.

— Эпизод, когда вы брали видеоопросмотр. Это была просто надежда?

— У нас есть служба, которая за это отвечает. Они сказали, что была помеха.

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«После отмены гола СКА даже разозлился, стал лучше играть»

Защитник СКА Антон Белов заявил, что не касался вратаря в моменте с отменённым голом, но этот момент даже по-хорошему разозлил команду.

— Мы не поняли, что такое визуальная помеха.

— Я не знаю, не видел. Судьи приняли такое решение, мы это решение принимаем. Идём дальше. Я вратаря не касался, но там же какие-то другие нюансы. Мы это решение не оспариваем. Мне кажется, после этого мы даже чуть-чуть разозлились, стали лучше играть, позлее.

— У ЦСКА под 20 блоков, это вы атаковали с неопасных позиций или соперник хорошо оборонялся?

— Ничего нового, перед игрой знали, что соперник блокирует много бросков, и постарались больше бросать с кистей. Когда с шайбой, надо сразу бросать, потому что под первый замах они выкатываются. Самоотверженность, это плей-офф, финал конференции, кто больше поймает и отдаст себя, тот и выиграет.

— Пятое поражение в сезоне от ЦСКА, есть ли психологический комплекс?

— Да перестаньте, мы ничего не считаем. Посмотрите, какая хорошая была игра. Не знаю, что там по статистике, по броскам, по моментам, но мы не чувствуем себя аутсайдерами.

Защитник СКА Динар Хафизуллин сказал, что бросок броску рознь, и разница 37-12 в пользу петербуржцев может быть не показательной.

— Старались, но шайба в ворота особо не шла, Сорока хорошо стоял. Тренеры поставили задачу пробиваться на пятак, так что будем стараться выполнить.

— В эпизоде с вашим голом Плотников удачно вас увидел, и самое главное было попасть хорошо?

— Плот хорошо отдал, и закрыли хорошо, это нужно. И во втором голе закрывали, но не засчитали.

— Дацюка не было на льду, насколько сложно без него?

— Конечно, сложно. Ждём Пашу с нетерпением, надеюсь, послезавтра он выйдет.

— Зачем Белов визуально мешал?

— Зачем? Гол забить хотел.

— Слышали когда-нибудь такую формулировку?

— Да я вообще не слушал, что там говорили. Не засчитали…

— Вас это возмутило?

— Я же не видел повтора, не знаю, может, он на самом деле мешал.

— 37-12 по броскам, что помешало забросить больше одной шайбы?

— Они моменты хорошо реализуют. У них есть момент, они обязательно доводят до броска. Опасный бросок, голы нам так забили из ничего. А у нас бросок броску рознь. Где-то опасный, где-то не очень.

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«Положа руку на сердце, провели не очень выразительный матч»

Капитан ЦСКА Сергей Андронов признал, что его команда играла невыразительно, но удача была на её стороне.

«Мы, положа руку на сердце, провели не очень выразительный матч. Не так хорошо в нападении, мало бросков сделали. Это нам не свойственно. Нам сегодня очень-очень-очень повезло. Может, сказался длинный перерыв, нужно было вкатиться. Самое главное, что мы понимаем, что это не наша игра, мы так не должны играть. Мы будем лучше, добавлять. В концовке соперник пошёл отыгрываться, у нас удаления. Это было логично, что получится нервно.

Удивило ли меня, что не засчитали гол Кетова? Ну, не знаю, удивило или нет. Мы ничего не ждали, ждали решения судьи. Особенно не приходится на что-то надеяться. Варианты могут разные быть», — отметил Андронов.