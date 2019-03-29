Овечкин не попал в пустые ворота. Забьёт 50 голов, но не получит «Ришара»?

Конкуренты очень близко. Одного из них тащит Макдэвид, а другой лидирует в лиге по количеству голов без большинства.

Александр Овечкин был близок к тому, чтобы забить свой 50-й гол в сезоне, но закончил матч с «Каролиной» без заброшенных шайб и с показателем полезности «-2». В концовке игры капитан «Вашингтона» бросал из своей зоны по пустым воротам, но промахнулся.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».



Было видно, как Овечкин расстроился этому промаху. Он мог помочь своей команде спокойно довести матч до победы и немного упрочить свои позиции в снайперской гонке, которые в последнее время пошатнулись. Сейчас есть два игрока в лиге, способных отобрать у Овечкина звания лучшего снайпера сезона.

Игры: 77.



Голы (голы в большинстве): 45 (9).



Процент реализации: 16,8.



Календарь игр: «Оттава» (г), «Айлендерс» (г), «Каролина» (д), «Тампа-Бэй» (д), «Монреаль» (г).



Таварес лидирует в лиге по количеству голов без большинства – 34. К примеру, у Драйзайтля только 31 гол, у Овечкина – 32. Но в общем зачёте снайперов форвард «Торонто» располагается на третьем месте при отставании в четыре гола от Овечкина. Сократить разрыв от россиянина Таварес смог во многом за счёт недавнего покера в ворота «Флориды».

45 голов – уже отличный результат для Джона. В составе «Айлендерс» он никогда не забивал больше 38 голов за регулярный чемпионат, а сейчас получил шанс побороться за звание лучшего снайпера сезона. До конца чемпионата «Торонто» проведёт на один матч больше, чем «Вашингтон», а ближайший из них с последней командной сезона – «Оттавой».

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Игры: 77.



Голы (голы в большинстве): 47 (16).



Процент реализации: 22,0.



Календарь игр: «Анахайм» (д), «Вегас» (г), «Колорадо» (г), «Сан-Хосе» (д), «Калгари» (г).



Немецкий форвард «нефтяников» совершил настоящий прорыв в нынешнем сезоне. Впервые за карьеру в НХЛ он преодолел рубеж в 100 набранных очков, из которых 47 – это заброшенные шайбы. Примечательно, что до этого Драйзайтль никогда не добирался даже до отметки в 30 голов (лучший результат – 29). В последних двух встречах немец забросил четыре шайбы и сейчас является главным преследователем Овечкина в снайперской гонке.

Как и Таварес, Драйзайтль имеет преимущество перед Овечкиным в виде «лишнего» матча на финише регулярки. Кроме того, нужно учитывать, что немец выходит на лёд в одной тройке с Коннором Макдэвидом. Тот снова набрал фантастическую форму и не теряет надежд догнать в бомбардирской гонке Никиту Кучерова (отставание – 7 очков). Макдэвид может легко помочь Драйзайтлю не только добраться до отметки в 50 голов, но и замахнуться на «Морис Ришар Трофи».

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Игры: 77.



Голы (голы в большинстве): 49 (17).

Процент реализации: 15,4.



Календарь игр: «Тампа-Бэй» (г), «Флорида» (г), «Монреаль» (д), «Айлендерс» (д).



Вряд ли кто-то сомневается, что Овечкин в восьмой раз за карьеру доберётся до отметки в 50 голов за сезон в НХЛ, но восьмой «Ришар» от него может уплыть. Конкуренты уже близко, а в последних шести играх на счету капитана «Вашингтона» всего один гол. При этом игровое время Овечкина за матч очень часто переваливает далеко за 20 минут. Настораживает, что в недавней встрече с «Нью-Джерси» он впервые в сезоне не нанёс ни одного броска в створ (правда, в следующей игре с «Тампой» установил личный рекорд чемпионата – 11 бросков), а в последней игре с «Каролиной» не попал в пустые ворота.



В регулярке «Вашингтону» осталось провести всего четыре игры. Будет красиво, если Овечкин выбьет 50 в ближайшем матче с «Тампой», но в любом случае россиянину нельзя расслабляться до конца регулярки, если он не хочет остаться без «Ришара». Или он ему уже особо не нужен? Всё равно же великий.

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Видео можно посмотреть в «Твиттере».