«Мы показали у кого здесь Кубок Стэнли». Овечкин никогда не остановится

Это наконец-то случилось — долгое ожидание достижения голевого «полтинника» окончено, и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимал заслуженные поздравления после победного матча в Тампе.

Великий русский в шаге от Гретцки! Овечкин снова забил 50 голов за сезон Уже в восьмой раз за карьеру.

«Здорово, когда ты в компании с такими легендарными именами. Но готов сказать снова — моя карьера не закончена. У меня есть ещё несколько сезонов, чтобы поиграть. Третий период показал, что мы готовы сражаться, играть в силовую игру. Считаю, с «Тампой» мы сыграли в солидный хоккей. У соперника есть отличные игроки, но мы показали им, кто является обладателем Кубка Стэнли. Мы должны задать тон и показать, что можем взять его снова. Хотим встретится с ними на одной из стадий плей-офф. В прошлом году была отличная серия, это будет интересно. 50 голов — это приятно. Я счастлив сделать это. Всегда хочется совершить что-нибудь особенное, но иногда это трудно. Я просто наслаждаюсь игрой и тем временем, которое провожу на льду. Мне нравится играть в хоккей. Сейчас время умного хоккея, потому что скоро плей-офф, к которому мы будем готовиться», — сказал Овечкин после матча.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Сколько ещё раз вы сможете забить 50 голов за сезон»?, — спросили у Александра в раздевалке.



«Вы думаете, я знаю?», — хитро улыбнулся в ответ Овечкин.

Его нынешний голевой темп — 0,64 гола за игру — лучший для него с сезона-2014/15. Александр готовится стать восьмикратным обладателем приза лучшему снайперу сезона «Морис Ришар Трофи» и может остаться единственным хоккеистом в нынешнем регулярном чемпионате, кто забил 50 голов.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Теперь Ови нужно ещё 236 голов, чтобы догнать Гретцки, но следующий сезон-2019/20 может стать для Александра наиважнейшим. Если он снова выбьет 50 шйб, то догонит Уэйна и Майка Босси по количеству сезонов с голевым «полтинником». Кроме этого, он может добраться до отметки в 700 голов за карьеру и выйти на восьмое место в списке лучших снайперов в истории. Имена хоккеистов, которых он может обойти — Люк Робитайл, Марио Лемье, Теему Селянне, Марк Мессье и Стив Айзерман.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Это веха настоящего снайпера. Овечкин делал это много раз. Вот почему он лучший голеадор за последние 10-15 лет. Сегодня он сделал это снова», — отметил капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. «Почти несправедливо, что от него каждый год ждут пятидесяти голов», — добавил Ти Джей Оши.

«Овечкину уже невозможно удивляться. Правда, он никогда не удивляет меня тем, что делает. У него каждый день получается что-то новое. В нынешнем сезоне уровень его энергии находится на рекордно высоком уровне. Александр действительно является движущей силой нашей команды. Надеюсь, что у него впереди ещё много сезонов с 50 голами», — заметил наставник «Кэпиталз» Тодд Рирден.

Впрочем, радоваться успеху «столичным» пока рановато. Матч против «молний» получился для «Вашингтона» удачным, но южане явно обозначили свои амбиции, показав, что встреча в плей-офф не будет для действующих чемпионов простой.



Ведя в счёте 4:0, хоккеисты «Кэпиталз» дали возможность сопернику сократить отставание до двух шайб, а третий период вместил в себя сразу две драки. В одной из них силовик гостей Том Уилсон отправил в нокаут Эрика Чернака, а в другой поучаствовали Брукс «Батя» Орпик и Энтони Чирелли.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Да, это жаркое соперничество. За последний год мы с «Тампой» много играли друг против друга, так что такие эмоции были неизбежны. В плей-офф была трудная серия. И сейчас очень весёлое время года, чтобы что-нибудь такое произошло», — отметил Уилсон.



Не ушёл со льда без гола и лучший бомбардир сезона Никита Кучеров, который постепенно подбирается к российскому рекорду Александра Могильного. Кучеров забил свой 39-й гол в сезоне и набрал 122 очка — чтобы догнать Могильного ему нужно набрать 5 баллов за 4 оставшихся матча.

Ракета от Кучерова! Одним движением снял «паутину» с дальней девятки «Тампа» сделала фантастический камбэк, а у Никиты уже 121 очко.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

«Нам потребовалось немного времени, чтобы разогнаться. Увы, соперник успел уйти вперёд, но во второй половине мы выглядели неплохо. Не будем драматизировать, хотя в последних матчах мы позволяем сопернику слишком много», — отметил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер. «Да, если играть так, как это делали мы в первой половине, то победить невозможно», — констатировал Стэмкос.