Обращение Тортореллы к команде при счёте 0:3, видео из раздевалки «Коламбуса»

Стало известно, что говорил игрокам «Коламбус Блю Джекетс» главный тренер команды Джон Торторелла в первом перерыве матча первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг», когда «мундиры» уступали со счётом 0:3.
После этого обращения «Коламбус» выиграл первый матч серии со счётом 4:3, забросив четыре шайбы подряд.
«Забудьте о всякой технике и обводке, о схемах и тактиках. Всё зависит от мышления. Нужно верить в себя. Иногда удивительные вещи случаются. А нам нужно стоять и не делать ни одного шага назад!», — приводит слова Тортореллы Fox Sports Ohio.
Видео также можно посмотреть в «твиттере» FOX Sports Ohio.
Подопечным Джона Тортореллы удалось установить историческое достижение для игр Кубка Стэнли.
«Коламбус» установил историческое достижение для стартовых матчей Кубка Стэнли
Кубок Стэнли начался с сенсации! «Коламбус» вытащил матч у «Тампы» со счёта 0:3
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