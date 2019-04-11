Первый день Кубка Стэнли. Кто удивил и почему проигрывают фавориты

Тротц начал поход за Кубком?

«Островитяне», которые за последние 24 года только один раз доходили до второго раунда плей-офф, похоже, всерьёз настроены на то, чтобы оставить все неудачи позади. Стартовая встреча Кубка Стэнли — 2019 с «Питтсбургом» показала, что у нынешнего коллектива Барри Тротца есть хороший потенциал, и «Айлендерс» далеко не случайно заработали для себя преимущество своей площадки. На протяжении всего матча хозяева выходили вперёд в счёте, но оторваться от опытных «пингвинов» никак не получалось. Когда Джордан Эберле открыл счёт на второй минуте встречи, старенький «Нассау Колизеум» едва не взорвался от радости.

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«Пингвины» усилиями Фила Кессела восстановили равновесие, но затем пропустили в меньшинстве от Брока Нельсона. Вторично сравнять счёт удалось Евгению Малкину, который против «Айлендерс» традиционно играет очень здорово: в 68 матчах против «островитян» россиянин набрал 84 (31+53) очка (регулярный чемпионат и плей-офф суммарно).

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«Островитяне» были близки к победе в основное время, но гостей спас гол Джастина Шульца. Когда же встреча перешла в овертайм, то хозяевам удалась страстная атака, главным организатором которой был Мэтт Барзал, а завершителем — Джош Бейли.

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«Болельщики соперника были на высоте, кричали очень громко. Здесь действительно непросто играть, это их домашний лёд. Мы знали, что они собираются выйти и начать давить с самого стартового вбрасывания. Мы начали совсем не так, как хотели. В следующем матче первые минуты нужно провести намного лучше», — отметил нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель.

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Лайне забил, но этого мало

Кризис, поразивший Патрика Лайне во второй половине регулярного чемпионата, немало беспокоил болельщиков «Джетс» перед стартом плей-офф. Повод для волнений был серьёзным, ведь начиная с декабря финский снайпер не забил и десятка голов, а в кубковых матчах игра лидеров приобретает особенно важное значение. В дебютной игре против «Сент-Луиса» Лайне всё же забил, и этот гол долгое время давал фанатам из Манитобы надежду на удачный старт в розыгрыше Кубка Стэнли-2019.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.



Третий период «блюзмены» провели активнее, нежели хозяева, и сначала Дэвид Перрон сравнял счёт, а за две минуты до окончания основного времени штатный везунчик «Сент-Луиса» Тайлер Бозак оформил победу «музыкантов».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».



«Мы нашли свою игру по ходу матча. Каждый проделал огромный объём работы», — отметил Бозак после матча. «Победили за счёт характера. Но это лишь одна победа, а нам противостоит очень сильный соперник, который играет дома. Это будет битва. Сегодня удача была на нашей стороне», — отметил наставник «Блюз» Крейг Беруби по прозвищу Вождь.

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Финн обидел финна

Автором ещё одной неожиданности стал «Даллас», который смог с победы начать серию против победителя Центрального дивизиона «Нэшвилла». До середины третьего периода в этом матче забивали только защитники: на 13-й минуте счёт открыл швейцарец Роман Йози, на что голевым дублем отметился финн Миро Хейсканен. До этого молодой оборонец не забивал в кубковых матчах, и его точные броски по владениям соотечественника Пекке Ринне оказали решающее влияние на исход встречи, хотя формально автором победного гола стал восстановившийся от перелома Матс Цуккарелло.

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19-летний Хейсканен стал третьим защитником-тинейджером в истории лиги, кто оформил голевой дубль в матче плей-офф — до него это делали известные Фил Хаусли и Глен Уэсли.



Стоит добавить, что российский нападающий «Старз» Валерий Ничушкин в состав на первую кубковую игру не попал, оставшись в запасе.

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«Акулы» не оставили «Вегасу» шансов

Завершал программу первого игрового дня пллей-офф матч в Сан-Хосе, где местные «акулы» очень уверенно разобрались с открытием прошлого сезона «Вегасом». К середине второго периода хоккеисты «Шаркс» усилиями Павелски, Бёрнса и Власича вели с перевесом в три шайбы, но, в отличие от «Тампы», не разбазарили этот перевес, а умело довели встречу до победы. «Сегодня соперник был сильней в каждом единоборстве», — констатировал главный тренер «Голден Найтс» Жерар Галлан.

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«Не стоит думать, что вся серия будет такой — вряд ли во второй встрече мы увидим подобный односторонний хоккей. Единственное, что можно смело утверждать — это то, что в этом противостоянии будет много стычек, обе команды будут стараться как можно чаще делать силовые приёмы. Драки тоже будут. Во втором матче «акулам» придётся построже играть в обороне и не давать «рыцарям» пространства», — отметила обозреватель NBC Sports Хелена Голдмэн.