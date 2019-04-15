Хартли: обидное поражение, первые 40 минут смотрелись лучше ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги второго матча серии с ЦСКА (0:3, 0-2 в серии).



«Конечно, обидное поражение получилось. Думаю, что мы здорово сегодня играли. В целом обе команды показали хорошую, скоростную игру на встречных курсах. Первые 40 минут, возможно, мы даже лучше смотрелись. Но ЦСКА в третьем периоде подавил нас и забросил эту обидную шайбу.



После первого матча мы внесли определённые изменения в наш план на игру и ребята приняли эти изменения. ЦСКА не позволяет создавать того количества моментов, какого хотелось бы. Но ничего, мы не ищем никаких оправданий. Проигран матч, серия переезжает в Балашиху. Двигаемся вперёд. Всё в наших силах.



Что сделали, чтобы справиться с форчеком ЦСКА? Внесли изменения, которые подействовали позитивно», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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