«Панарин рассмеялся в лицо Кучерову. Самое неловкое рукопожатие в истории»

Артемий Панарин раньше ни разу не выигрывал серию плей-офф НХЛ. Сегодня он вместе с «Коламбусом» ступил на неизведанную ранее территорию. И «мундиры», и Хлебушек впервые вышли во второй раунд. Эмоций Артемий не сдерживал и рассмеялся в лицо Никите Кучерову на рукопожатии. Тот совсем не понял такого поведения.

Кучеров – лучший бомбардир регулярного чемпионата, только что побивший рекорд Александра Могильного. «Тампа» повторила рекорд НХЛ по количеству побед, но плей-офф для неё закончился грандиознейшим провалом. О чём мог думать Кучеров, когда выходил на рукопожатие? Наверняка ему хотелось поскорее покончить с обязательной процедурой.

Панарин светился от счастья, Кучеров был мрачнее тучи и хотел пройти мимо, но Хлебушек всё-таки пожал ему руку, а затем сжал в объятиях. Это плей-офф, кто-то проигрывает, кто-то идёт дальше. Но в Америке многие посчитали, что Панарин перешёл черту.

Яркое рукопожатие Панарина и Кучерова после завершения серии

«Респект Кучерову за то, что не двинул Панарину на рукопожатии»

«Панарину всё равно. На рукопожатии он стал смеяться над своим другом Кучеровым, а у Никиты, очевидно, были совсем другие чувства. Настроение в раздевалке «Тампы» описывали как «у нас нет слов», не думаем, что Кучеров был готов справиться с улыбкой Панарина от уха до уха», — отмечает издание Bar Down.



«Безумный респект Кучерову за то, что не двинул Панарину в лицо на рукопожатии. Это бы добавило ещё один эпизод в историю серии», — написала редактор NYT Sports Найла-Джин Майер.

«Кучерову надо было врезать Панарину. Рукопожатие – самая глупая вещь в спорте», — отметил пользователь «Твиттера» Wazoowazny.

«Самое неловкое рукопожатие в истории, Панарин поступил безжалостно»

«Возможно, самое неловкое рукопожатие в истории. После оглушительной победы над «Тампой» двое русских встретились на рукопожатии, и Кучеров не разделял веселье Панарина. Его можно понять. Боже мой, Панарин! Я знаю, что Кучеров твой друг, но парень только что пережил один из самых больших крахов в истории НХЛ, дай ему время это осознать, прежде чем смеяться в лицо.



Я знаю, что они друзья и потом наверняка вместе посмеются над этим моментом, но это был совершенно безжалостный поступок со стороны Панарина. Даже лучшим друзьям надо давать время остыть после такой серии», — отмечает издание Bar Stool Sports.

Spittin’ Chicklets: Панарин поступил безжалостно, рассмеявшись в лицо Кучерову

Сложно представить, что Панарин намеренно решил насыпать соль на свежую рану Кучерова. Это была искренняя радость от победы, в которую никто, кроме «Коламбуса», не верил. На мой взгляд, никакого злорадства в его действиях не было, разве что лёгкое дружеское подшучивание. Да и в конце он тепло обнял Никиту, словно извиняясь за своё счастье.

Можно понять и Кучерова. Он и так никогда не бывает доволен своей игрой, а тут уж тем более. «Тампе» многие заранее уже выдавали Кубок Стэнли, а долгий плей-офф прочили абсолютно все. Наверняка ему больно было видеть эти улыбки и смех, особенно от своего приятеля и соотечественника. Кучеров понимает, что подвёл команду – в первых двух матчах не набрал ни одного очка, третий сидел в запасе из-за дисквалификации, в четвёртом не смог спасти «Тампу». На него многое сейчас свалилось.