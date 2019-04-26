ЦСКА не хочет делить арену со «Спартаком». Заявление чемпионов КХЛ

26 апреля президент ЦСКА Игорь Есмантович и главный тренер «армейцев» Игорь Никитин пообщались с представителями СМИ. Стало известно, кем интересуются обладатели Кубка Гагарина, как ЦСКА будет делить одну арену со «Спартаком» и кто покинет состав красно-синих.

«Кто чемпионы? Мы — чемпионы!» В раздевалке ЦСКА творилось безумие Мы засняли всё это на видео.

Первым выступил Игорь Есмантович, который рассказал много интересного. Приводим главное из продолжительной речи президента ЦСКА.

ЦСКА отпразднует чемпионство в конце мая

— Сезон закончился успешно для нас. ЦСКА выполнил поставленную задачу и даже решил сверхзадачу – выиграл регулярный чемпионат. Колоссальные эмоции испытали после победы в финале Кубка Гагарина, долго мы к этому шли. Клуб ждал такой победы 30 лет. Понимаем, что произошло, пытаемся переварить этот успех. Думаем, как дальше держать победную линию.

Мы пытаемся сейчас найти правильный формат, который позволит правильно всё сделать. Ещё же не было закрытия сезона, нам не вручили золотые медали. Празднование победы находится в ведении коммерческой службы. Думаю, что в течение праздников будет принято промежуточное решение. Мы рассчитываем провести празднование после закрытия сезона КХЛ. Надеемся, что национальная команда будет играть на чемпионате мира до 26 мая, закрытие сезона КХЛ намечено на 28 мая. Ориентировочно, в конце мая всё будет. Формат ещё не готов.

Как ЦСКА праздновал победу в Кубке Гагарина ЦСКА празднует победу в Кубке Гагарина. Как это происходило — в фоторепортаже Дмитрия Голубовича.

ЦСКА проявляет интерес к Киселевичу

— Киселевич и Ожиганов возвращаются в КХЛ? С полной уверенностью можно сказать, что ваш вопрос соответствует действительности. Киселевич и Ожиганов возвращаются в КХЛ. Могу сказать сухо и точно: ЦСКА проявляет интерес к Богдану Киселевичу. Наверное, многие клубы заинтересованы в Богдане, он же свободный агент.

Хансен уходит из ЦСКА, по Скотту вопрос открыт, Попову сделали предложение

— Давайте скажем так, чтобы быть точными. Хансен свою карьеру в ЦСКА заканчивает. По Скотту вопрос открыт. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос с тренерским штабом, в ближайшее время решение будет принято. Что касается Попова, то мы сделали ему предложение. Надеюсь, что он его примет.

Двухлетний контракт Юханссона, который является сменщиком Сорокина? С точки зрения спортивной составляющей, я не вижу в этом ничего странного. Юханссон – сильный вратарь. Мы понимали, что нам нужна мощная вратарская линия, чтоб выиграть Кубок Гагарина. Как вот вам сказать? Важно, что в команде есть два сильных вратаря. Между ними есть конкуренция. Это один из факторов, который помог Сорокину справится с давлением в плей-офф. Да и потом, получи Сорокин травм, Ларс мог бы его заменить.

ЦСКА не должен играть со «Спартаком» на одной арене

— В очередной раз могу сказать только одно. То решение, которое было принято собственниками дворца спорта, не является моим решением. Я даже рядом не стою здесь с советами, потому что не могу повлиять на это. Конечно, это плохо. ЦСКА не должен играть со «Спартаком» на одной арене. Я это говорю с открытым сердцем. Но, к сожалению, экономические вещи трактуют определённые обстоятельства. Что делать? Принято решение, буду выполнять.

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С 2020 года ЦСКА будет как все

— Меня называют ярым противником потолка зарплат? Ну что значит я противник потолка зарплат. Я был противником жёсткого потолка по одной простой причине. В своё время планировались Олимпийские игры, которые хотелось выиграть. Был понятен регламент, что не будут играть хоккеисты из НХЛ. Поэтому, чтобы усилить и ЦСКА, и национальную команду, было принято решение о попытке возвращения игроков из Америки. Это решение было принято мной, руководством клуба и наблюдательным советом.

Вернуть игроков из Америки на один год по щелчку пальцев очень сложно. Почему? Потому что люди находятся в Америке. Неважно, получается у них там или нет. Может быть, тут и условия лучше, но там другая жизнь. Это серьёзное решение. И когда такое решение воплощается в жизнь, то было ясно и понятно, что минимальный срок контракта – это три года. По концепции лиги на третий сезон ЦСКА не вписывался в потолок, потому я и был против. Я выходил в лигу и говорил об этом. КХЛ пошла навстречу и передвину потолок на один сезон.

С 2020 года ЦСКА будет как все. Мы будем в тех же условиях. От себя могу сказать, что это тяжело. Тяжело попасть в 900 миллионов рублей и иметь при этом чемпионскую команду. Когда принималось решение о потолке зарплат, на тот момент 900 миллионов рублей были эквивалентны 30 миллионам долларов. Когда произошло то, что и произошло, то есть поменялась политическая жизнь, а Крым стал российским, случились определённые экономические вещи. Это усугубило ту ситуацию, в которой нам придётся быть. Но это ничего не меняет. Выиграет тот, кто сможет оптимизироваться и собрать правильный состав.

«Кто за это ответит»? В следующем сезоне уровень КХЛ упадёт ещё ниже Потолок зарплат – хорошая мера для НХЛ. Но в КХЛ это в любом виде фикция.

Просмотры по 12 минут раздражают

— Буду ли я настаивать на упрощении правил в КХЛ? Ну, не то чтобы я буду настаивать на этом. Там же, помимо нас, ещё есть ряд клубов, у которых возникает тот же вопрос. Думаю, что этот момент будет поднят на ближайшем совете директоров КХЛ. Надо посмотреть, в каком юридическом статусе находятся правила ИИХФ. Лично моё мнение, что кое-какие моменты можно трактовать по-своему. Там идёт трактовка, потом запятая, и дальше вторая смена. Может быть, юристы должны посмотреть моменты, которые нужно подработать.

Конечно, те же просмотры по 12 минут раздражают. Раздражает не только это, но и те моменты, которые происходят на площадке, но нам о них нельзя говорить. Надо давать полную оценку судейству. Каждая команда посылает по четыре-пять замечаний каждую игру. Надо смотреть, что нам отвечают. Если бы вы это увидели, то были бы очень сильно удивлены.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин особо отметил вклад голкипера Илью Сорокина в итоговый успех.

Ключевой момент – игра Сорокина

— Ключевой момент в победе – это игра Сорокина. Где мы ошибались, он всё подчищал, играл великолепно. Второй момент – это то, что мы прошли чемпионат без травм. Это позволило ребятам реализовать их потенциал. Третий момент – это вера в то, что мы способны на победу.

Самый главный внутренний резерв – это психологическое состояние. Не должно быть чувства пресыщения. Это самая важная задача тренерского штаба. Что касается личностей, то у нас вся команда сыграла на пределе. Есть люди, которые должны сыграть не хуже. Стабильность – признак мастерства. Это и нужно проявить.