Пашков: вряд ли личность калибра Задорова что-то решает, а Овечкин может всё

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о предстоящем матче ЧМ-2019 между сборными России и Чехии.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

«Матч с чехами наверняка будет непростым. Но судя по тем играм, которые провела наша команда, её состояние вполне нормальное, хорошее. Сыграли довольно легко, ребята много двигаются, есть инициативность. Больших проблем быть не должно. Единственное, что может помешать, — если парни собьются на драчливость, поддадутся на провокации соперника. Чехи любят это дело, любят снижать темп за счёт контактной игры, плотной опеки, но сборная России должна с этим справиться.



Поможет ли наличие Никиты Задорова при таком силовом ключе матча? Я не думаю, что личность такого калибра, как Никита Задоров, что-то решает. При всём уважении, в команде есть ребята посерьёзнее. Тот же Малкин, Овечкин. Чехи опасаются Овечкина, говорят о том, что ему по силам оформить покер? Овечкину по силам всё, но не всегда. Нужно помнить, что он не всегда играет на чемпионатах мира. Надеемся, что в этом году будет хороший результат.



Тот факт, что чехи обыграли Швецию, я не считаю неожиданностью. Чехи могут обыграть любую команду. При поддержке болельщиков они могут хорошо выглядеть весь чемпионат, ведь играют практически дома», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Задоров: буду осторожен с излишней грубостью, но соперники меня боятся