«Овечкин даже не дёрнулся – это не удивило. Нормальный сейв получился»

Сборная России одержала четвёртую победу подряд на чемпионате мира в Братиславе. На этот раз российская команда разгромила команду Италии – 10:0. Итоги матча подвели Андрей Василевский, Александр Овечкин и Евгений Дадонов.
«Нормальный сейв у Овечкина. Не знаю, попала бы в меня шайба»
Нападающий сборной России Евгений Дадонов вышел в лидеры снайперской гонки чемпионата мира, но легко мог не доиграть матч с итальянцами.
— По счёту всё понятно. Что было самым тяжёлым в матче?
— Самое сложное было сохранять концентрацию до конца матча, чтобы не пропустить. Не всегда у нас получалось это сделать, были досадные ошибки.
— Когда шайба пошла в ворота, была цель забить 10 голов?
— Такого не было, продолжали играть как играли.
— Как вам сейв Овечкина на скамейке сборной России?
— Нормально (смеётся). Шайба вроде не сильно летела.
— Он вас спас или успевали увернуться?
— Даже не знаю. Я выставлял руки, не знаю, попала бы она в меня.
— Все пытались увернуться в этот момент от шайбы, а Овечкин даже не дёрнулся.
— Не удивился этому.
— Нужно ли такие матчи на чемпионате мира, когда всё понятно ещё до начала матча?
— Мне сложно сказать. Но, конечно, хотелось бы поменьше таких игр.
«Для меня игра получилось тяжёлой, стоял холодный»
Вратарь сборной России Андрей Василевский отразил 15 бросков и оформил второй шат-аут на чемпионате мира.
— Какие впечатления от игры?
— Игра для меня получилась в какой-то степени тяжёлой, не так много бросков, стоял холодный. Итальянцы играли на контратаках, должен был оставаться в фокусе, вроде получилось.
— В концовке Италия прибавила, не боялись, что «сухарь» уйдёт?
— Не боялся, мне главное, чтобы команда победила. Ну был бы счёт 10:1, какая разница?
— Важно было для тонуса сыграть этот матч?
— Да, у нас сейчас пару дней без игр, так что была игра в том числе и для поддержания тонуса. Считаю, вышло неплохо.
— Как планируете провести эти два дня отдыха?
— Что тренеры скажут, то и будем делать. Мы готовимся к более серьёзным соперникам, нельзя расслабляться.
«Забил, поставил галочку – идём дальше»
Александр Овечкин забил свой первый гол на чемпионате мира, но не придал этому особого значения.
— Что говорить по такой игре? Жалко ребят из сборной Италии, которые играли сегодня против нас. Они пытались, но уровень мастерства виден сразу.
— Вы наконец-то забили первый гол на турнире.
— Поставил галочку – идём дальше.
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