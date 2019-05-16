Василевский был холодным, Дадонов рассказал о сейве Овечкина, а Александр поставил галочку и пошёл дальше. Наши – о матче с Италией.

«Овечкин даже не дёрнулся – это не удивило. Нормальный сейв получился»

Сборная России одержала четвёртую победу подряд на чемпионате мира в Братиславе. На этот раз российская команда разгромила команду Италии – 10:0. Итоги матча подвели Андрей Василевский, Александр Овечкин и Евгений Дадонов.

«Нормальный сейв у Овечкина. Не знаю, попала бы в меня шайба»

Нападающий сборной России Евгений Дадонов вышел в лидеры снайперской гонки чемпионата мира, но легко мог не доиграть матч с итальянцами.

— По счёту всё понятно. Что было самым тяжёлым в матче?

— Самое сложное было сохранять концентрацию до конца матча, чтобы не пропустить. Не всегда у нас получалось это сделать, были досадные ошибки.

— Когда шайба пошла в ворота, была цель забить 10 голов?

— Такого не было, продолжали играть как играли.

— Как вам сейв Овечкина на скамейке сборной России?

— Нормально (смеётся). Шайба вроде не сильно летела.

Овечкин по-вратарски поймал шайбу на скамейке и спас Дадонова

— Он вас спас или успевали увернуться?

— Даже не знаю. Я выставлял руки, не знаю, попала бы она в меня.

— Все пытались увернуться в этот момент от шайбы, а Овечкин даже не дёрнулся.

— Не удивился этому.

— Нужно ли такие матчи на чемпионате мира, когда всё понятно ещё до начала матча?

— Мне сложно сказать. Но, конечно, хотелось бы поменьше таких игр.

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«Для меня игра получилось тяжёлой, стоял холодный»

Вратарь сборной России Андрей Василевский отразил 15 бросков и оформил второй шат-аут на чемпионате мира.

— Какие впечатления от игры?

— Игра для меня получилась в какой-то степени тяжёлой, не так много бросков, стоял холодный. Итальянцы играли на контратаках, должен был оставаться в фокусе, вроде получилось.

— В концовке Италия прибавила, не боялись, что «сухарь» уйдёт?

— Не боялся, мне главное, чтобы команда победила. Ну был бы счёт 10:1, какая разница?

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— Важно было для тонуса сыграть этот матч?

— Да, у нас сейчас пару дней без игр, так что была игра в том числе и для поддержания тонуса. Считаю, вышло неплохо.

— Как планируете провести эти два дня отдыха?

— Что тренеры скажут, то и будем делать. Мы готовимся к более серьёзным соперникам, нельзя расслабляться.

«Забил, поставил галочку – идём дальше»

Александр Овечкин забил свой первый гол на чемпионате мира, но не придал этому особого значения.

— Что говорить по такой игре? Жалко ребят из сборной Италии, которые играли сегодня против нас. Они пытались, но уровень мастерства виден сразу.

— Вы наконец-то забили первый гол на турнире.

— Поставил галочку – идём дальше.