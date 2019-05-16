«У нас хоккей – это не работа». Итальянцы излили душу после 0:10 от России

Команда, в которой только 6-7 человек занимаются хоккеем профессионально, была счастлива просто стоять на льду рядом с русскими звёздами.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

Сборная России одержала свою самую крупную победу в истории – на чемпионате мира в Братиславе она разгромила Италию со счётом 10:0. Сомнений в крупной победе команды Ильи Воробьёва не было, и после поражения вратарь и тренер сборной Италии с удовольствием поделились впечатлениями об игре и рассказали том, как играется в хоккей у них в стране.

Все голы сборной России в матче с Италией на чемпионате мира — 2019

«Не хотел, чтобы Овечкин мне забил, ему немного повезло»

Вратарь сборной Италии Андреас Бернард был заменён после пятой шайбы. Накануне он был героем матча с Латвией (0:3), а в игре с Россией позволил Александру Овечкину забить первый гол на турнире.

— Вы пропустили уже на первой минуте. Устали после вчерашнего матча, в котором отразили 62 броска?

— Конечно, для нас это было тяжёлое начало, как и вчера. В матче с Латвией мы оставили на льду всё, знали, что сегодня будет очень тяжело, ведь в сборной России собраны лучшие игроки мира. Возможно, сопернику повезло с этим голом, но мы были не готовы и проявили излишние уважение к россиянам. Это тяжело, но нам надо продолжать верить и работать. С чехами опять будет тяжёлая игра, а следующие два матча будут самыми важными для нас. Надеемся, что обыграем Австрию. Возможно, с Норвегией у нас тоже будет шанс.

— Почему вы сегодня вышли в старте?

— Мы вчера говорили, что я начну игру с Россией и, если матч будет складываться тяжело, меня поменяют. Конечно, я очень устал и было нелегко выйти в старте. Но я получил удовольствие от этого периода. Не каждый год есть шанс сыграть против таких игроков. Я получил удовольствие.

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— Вы были счастливы, что Овечкин вам забил?

— Нет! (Смеётся.). Я этого не хотел. Знал, что он ещё не забивал, и сегодня забил. Я немного зацепил шайбу, думаю, ему немного повезло. Он забивает по 50 голов за сезон, я счастлив за него.

— Каким словом можно описать то, что сегодня с вами сделала Россия?

— Они всегда искали последнюю передачу, чтобы забить идеальный гол. Сегодня у них это получалось. Вратарю тяжело проявить себя против России, потому что когда они атакуют, никогда не знаешь, ждать броска или передачи. Я старался, но сегодня не получилось. Мы проигрываем и выигрываем как команда.

«В сборной Италии 6-7 профессионалов, остальные совмещают хоккей и работу»

— Это нечестно играть против такой команды, как Россия?

— Не нечестно. Конечно, очень тяжело, но для нас это шанс показать себя. У них собраны лучшие игроки мира, а у нас маленькая страна. Главный спорт в Италии – это футбол, а у нас хоккей — это не работа. Многие совмещают игру и работу, только 6-7 человек в сборной занимаются хоккеем профессионально. Очень тяжело для нас. Надеюсь, однажды в Италии появится профессиональный хоккей, что итальянцы будут уезжать играть в другие страны, чтобы однажды, возможно, стать как Россия, Швеция, Финляндия или Германия. Но на это нужно время.

— Сегодня Россия установила рекорд, одержав самую крупную победу в истории. Вы об этом знали и важно ли было не дать им забить десятый гол?

— Нет, нам это неважно. Для нас было важно получить удовольствие от игры. После двух периодов счёт был 8:0, и мы старались просто забить первый гол на турнире. У нас было несколько хороших шансов, но удача была не на нашей стороне. Но у России один из лучших вратарей мира, ему тяжело забить.

— В прошлые годы вы хотя бы забивали, почему не удаётся сейчас?

— Большую часть игры мы проводим в обороне, и когда появляется момент для атаки, у нас уже нет сил, мы просто забрасываем шайбу в зону и едем на смену. Надо постараться сохранять силы для атаки, но это тяжело. Возможно, в последних двух матчах у нас получится.

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— Насколько популярен хоккей в Италии?

— Все хоккейные страны находятся на севере, в Италии тоже играют в хоккей в основном на севере. Сложно найти финансирование, спонсоров, мы везде ездим на автобусе. Конечно, нам приходится нелегко.

— Как же вы стали хоккеистом, а не футболистом?

— У меня родители играли в хоккей, братья играют. Для меня это был лёгкий выбор.

— Я смогла найти только один итальянский сайт, который пишет о хоккее. Это правда?

— Да, хоккей не популярен, до него никому нет дела. У нас есть «Газетта», вчера там написали небольшую заметку о хоккее. Я живу рядом с Больцано, там хоккей довольно популярен. Местный клуб два раза за последние пять лет стал чемпионом Австрийской лиги. Хорошо, что у Италии появился клуб в этой лиге. Надеюсь, там появится школа, чтобы мальчишки могли тренироваться и учиться в одном месте.

— Итальянские журналисты здесь есть?

— Один есть (неподалёку стоял мужчина и терпеливо ждал, пока Бернард ответит на вопросы на английском). Два года назад приезжало и итальянское телевидение, но в этом году их нет, потому что они не смогли найти спонсора для поездки.

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«Клуб КХЛ помог бы развитию хоккея в Италии»

Главный тренер итальянцев Клейтон Беддоуз никому не отказал в интервью. Мы с коллегой освободились, когда он уже долго разговаривал с русскими журналистами, поэтому начали с обсуждения не игры, а хоккея в Италии в целом. Беддоуз терпеливо продолжил отвечать на наши вопросы ещё минут 10.

— В жизни есть хорошие времена и плохие. Хотите сказать, что плохие времена не полезны? Они, наверное, полезнее всего, особенно когда ты растёшь как команда.

— Как можно расти как команда, когда хоккей в Италии находится на очень низком уровне?

— Это хороший вопрос, мы об этом постоянно говорим.

Мимо проходил главный тренер сборной России Илья Воробьёв, и Клейтон его окликнул. «Привет, Илья». Старые знакомые тепло поприветствовали друг друга.

— Лет 20 назад уровень сборной Италии был выше, чем у Словении, Кореи, сейчас наоборот. Надо проанализировать, почему так случилось. Отчасти это из-за уровня соревнвательности в течение сезона. Если бы можно было повысить уровень игры… Сейчас говорят о клубе КХЛ в Милане, это бы помогло. Надо сделать так, чтобы больше команд играли на более высоком уровне. Также необходимо развивать детский хоккей, особенно на юге страны. Представьте, если бы по всей Италии были стадионы, если бы в хоккей играли везде. Этими двумя путями другие страны развивали свой хоккей, Италии тоже нужны перемены.

— Хоккей может соревноваться с футболом в Италии?

— На севере Италии – да, но не по всей стране. Футбол слишком силён. Но это хорошо, потому что любой спорт идёт на пользу всем остальным. У нас есть, куда расти. Чем больше итальянцы начнут узнавать о хоккее, тем больше он будет им нравиться, так всегда происходит. Чем больше людей будут смотреть игры, заниматься хоккеем, тем больше будут его любить, потому что это такой вид спорта. Но это не простой вид спорта, потому что нужен лёд, нужны деньги.

«Овечкин забил, а Италию опускать не надо». Воробьёв – после победы 10:0 Главный тренер сборной России ироничен, а в некоторых моментах даже вступился за итальянцев.

«Итальянцы были рады стоять с русскими на вбрасывании, отбивать бросок Овечкина»

— Почему на старте вышел Бернард?

— Планировали, что он начнёт игру, а потом мы сделаем замену, если на него выпадет большая нагрузка. Хотели поменять его после первого периода, но потом решили дать ему ещё поиграть. Сейчас такой отрезок турнира, когда надо уже распределять нагрузку среди вратарей, сегодня и против чехов надо работать, как команда, чтобы они сохраняли силы и свежесть на последние игры. Если бы в старте вышел де Филиппо Роя, Бернарду было бы тяжелее выходить потом.

— Бернард был недоволен, что пропустил от Овечкина, потому что он до этого не забивал.

— Мои игроки знают, насколько хороши русские и какой тяжёлой должна была быть игра. Но они были так рады выйти против этих игроков! Просто стоять рядом с ними на вбрасывании, а вратари – переместиться, чтобы отразить один из бросков Овечкина. Несмотря на то, что они понимали всю сложность игры, были взволнованы шансом сыграть против этих хоккеистов. Возможно, это стало проблемой, потому что они вначале проявляли излишние уважение к россиянам. Они не понимали, что могли бы сыграть лучше, если бы больше выкладывались. Но игра с Россией останется у них в памяти на всю жизнь.

— Чехам-то забьёте? Вообще когда вы забьёте первый гол?

— Я верю, что забьём. Если вы верите в математику и теорию вероятностей, у нас хорошие шансы забить много голов в оставшихся играх.

— Возможно, и лучше, если вы забьёте в матчах с главными соперниками, — Австрией и Норвегией.

— Точно. Если бы можно было выбрать, забить два гола сегодня или на два гола больше в последней игре, я бы выбрал последнюю игру. Надеюсь, математика и вероятность помогут нам сохранить баланс.

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— Можете одним словом описать то, что Россия сегодня с вами сделала?

— О, боже, это сложный вопрос. Надо подобрать правильное слово. А повторите вопрос?

Беддоуз надолго задумался. «У вас же есть время? Я хочу подобрать правильное слово». Он думал минуты три, ещё несколько раз переспрашивал вопрос, прежде чем ответить. Понятно, что первыми на ум приходят не слишком приятные для его команды слова.

— Я бы сказал, они взяли мастерством (на английском он уложился в одно слово – outskilled). Они нас не переработали, но переиграли, взяли мастерством.

— Вы работали с Ильёй Воробьёвым во «Франкфурте». Какие воспоминания он у вас оставил как игрок?

— Он был отличным игроком, настоящим воином. Здорово играл на вбрасываниях, в меньшинстве, в большинстве. Стал чемпионом во «Франкфурте». Он был лидером в раздевалке. Я тренировал его в его последнем сезоне, у него было много сотрясений. Я видел, как он играл, как бился, и как был расстроен, что травмы положили конец его карьере.

— Не собираетесь с ним встретиться, поужинать?

— Я бы с удовольствием, но думаю, он очень занят. У него много работы, вряд ли у него найдётся время.