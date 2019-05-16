«Сан-Хосе» снова вытащил матч, когда шансов почти не было. Помогли судьи

Розыгрыш Кубка Стэнли продолжают сотрясать скандалы. Не успели болельщики успокоиться после неоднозначного седьмого матча в серии «Сан-Хосе» и «Вегаса», а также спорного офсайда Габриэля Ландескога в седьмом матче противостояния с теми же «акулами», как разразился новый гром. Снова участником матча оказался калифорнийский коллектив, и в третий раз за плей-офф судейское решение оказалось в пользу «Шаркс».

НХЛ извинилась перед «Вегасом» за ошибку судей. Скандал быстро потух Главный арбитр КХЛ в таких ситуациях чаще всего играет формулировками правил и не признаёт ошибок.

«Они потеряют сон, когда это увидят»

В овертайме третьего матча «акулы» забили гол, неоднозначность которого превосходит два предыдущих момента. На шестой минуте дополнительного времени форвард «Шаркс» Тимо Майер, стоя на коленях на льду у чужих ворот, откинул шайбу рукой, в результате чего получился точный пас на Густава Нюквиста. Тот передаресовал шайбу Эрику Карлссону, который и оформил победный бросок, чем вызвал ярость у голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Ни апелляция вратаря, ни совещание судей ни к чему не привели — гол был засчитан, а «Сент-Луис» потерпел обиднейшее поражение, ведь «музыканты» позволили сопернику перевести встречу в овертайм, пропустив за 61 секунду до конца основного времени.



«Я не получил от арбитров никакого объяснения. Считаю, что есть разные правила для разных команд. Уверен, что судьи потеряют сон сегодня вечером, когда посмотрят этот момент по телевизору», — сказал капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело. На вопрос о том, был ли это пас рукой, он лишь рассмеялся и заявил, что больше говорить об этом не хочет.

Отговорка из регламента

Наставник «Блюз» Крейг Беруби тоже выглядел сурово, но из последних сил сдержался и остался в рамках корпративной этики.



— Мне нечего сказать. Команда должна двигаться дальше. Мы все должны двигаться дальше от этого, поделать с тем, что произошло, мы ничего не можем, — сказал тренер по прозвищу Вождь.



— Был ли это пас рукой?

— А вы как считаете?



— (Репортёры хором.) Да, был пас рукой.

— Тогда не спрашивайте меня. Нет причин спрашивать меня.

В очередной раз многие хоккейные эксперты пришли к мнению, что необходим пересмотр список возможных нарушений, для которых разрешены видеопросмотры. На сегодняшний день просмотр возможного паса рукой не регламентирован, поэтому ни ситуационная комната в Торонто, ни бригада арбитров Марк Жоанетт — Дэн О'Рурк не могли инициировать просмотр видео.

«Да, этот случай не подпадает под возможность просмотра. Это может звучать как отговорка, но это правда. Просмотру подлежит всё, что регламентировано. По действующим правилам этот игровой момент просмотру не подлежал. Должен ли подобный эпизод быть просмотрен в будущем? Есть группа генеральных менеджеров, которая может принять решение об этом», — сказал супервайзер серии, а в прошлом известный голкипер Кей Уитмор.



«Пас рукой? Мы ведь играли не в гандбол, не так ли?» — уверенно сказал автор решающего гола Эрик Карлссон, когда его спросили о скандальном эпизоде.

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Ему возразил обозреватель Sportsnet Ян Макинтайр, который не принял саркастический тон шведского защитника.



«Европейцы. Гандбол? Нет, Тимо Майер явно играл в волейбол. Увы, отличный матч был испорчен этим моментом. Победа «акул» стала ещё одним доказательством того, что Национальная хоккейная лига должна сделать что-то, чтобы помочь своим арбитрам во время решающих матчей. Эти четверо парней в полосатых свитерах были единственными в мире, кто по регламенту не мог посмотреть повтор и увидеть, что Майер сделал передачу рукой. Если бы это был седьмой матч серии, а не третий, ситуация была бы взрывоопасной и разрушительной, как и тот призрачный пятиминутный штраф для Коди Икина в серии «Сан-Хосе» и «Вегаса».

Розыгрыш Кубка Стэнли — один из величайших турниров во всех видах спорта. Это должен быть хоккей в его лучшем виде, а не самый противоречивый и спорный. Лиге нужно найти механизм справедливых решений», — отметил Макинтайр.

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Примечательно, что никто из хоккеистов «Сан-Хосе» прямо не признал того, что пас был сделан не по правилам, хотя результат матча это бы уже не изменило.

«Ошибки случаются, судьи тоже люди. Судить хоккей — это непросто. Лично я считаю, что ошибки должны быть. Я бы не хотел, чтобы просматривали каждую мелочь, чтобы темп игры замедлялся. Нужно позволить судьям быть людьми.

«Все говорят об этом пасе рукой. Похоже, что там что-то было. Но, в конце концов, есть решения, которые можно трактовать в любую сторону. Это плей-офф, в нём случаются неприятности, к которым нужно приспосабливаться. Нужно справиться с этим и сохранять спокойствие. Арбитры не пытаются никого засудить, это нормальные парни», — добавил капитан «Шаркс» Джо Павелски.



Если так пойдёт и дальше, количество команд, недовольных судейством в розыгрыше Кубка Стэнли, будет только увеличиваться, а будущие решения совета управляющих могут внести серьёзные изменения в упомянутый регламент.