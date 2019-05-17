«Согласия не давал. Тренер заставил играть с ним». Малкин ответил Овечкину

У сборной России на чемпионате мира второй выходной подряд. Утром команда вышла на тренировку в отличном настроении, а после занятия к журналистам вышел Евгений Малкин. Он рассказал, кто в сборной лучше всех играет в шахматы, есть ли в Братиславе баня, зачем его выпустили на лёд вместе с Овечкиным и откуда у него взялось взаимопонимание с Дадоновым.

«Куда бы ни пошёл, тебя сфотографируют. Иногда хочется спрятаться»

— Как провели выходной?

— Полезно провели. Сходили в баню, выспались, сделали массаж. Были восстановительные мероприятия, погуляли, сходили на ужин с ребятами. Было весело.

— В Словакии есть баня?

— Да, и в раздевалке есть, и в отеле. Все условия, только играй.

— Говорят, вы с Овечкиным в шахматы играете. Расскажите.

— Мы ни разу не играли, я только смотрел, как они играют, поэтому у нас всё впереди. Это не шахматы, а поддавки, можно сказать.

— Кто в шахматах хорош в сборной, кто чаще выигрывает?

— Я не так много видел, кто играет. Овечкин играет, Анисимов, по-моему, неплох, надо у него спросить. Слышал, что он на YouTube смотрит, как играют профессионалы, учится. Думаю, он будет номер один в нашей команде.

— Это полезная штука для хоккея?

— Тяжело сказать, потому что я не гроссмейстер и никогда не увлекался шахматами. Думаю, любая игра, которая развивает мышление, всегда полезна. В хоккее, как и в шахматах, тоже много нестандартных ходов, надо видеть много ходов наперёд. Где-то эта игра может быть близка к хоккею, но всё-таки хоккей более динамичная игра.

— В сборной вам удаётся играть в любимые стрелялки?

— С собой компьютер же не привезёшь. На таких турнирах я наоборот, стараюсь отвлечься. Больше смотрю интернет, вчера смотрел интервью Дудя с Давидычем. В стрелялки я бы поиграл, но я не буду с собой таскать большие ноутбуки, клавиатуру. Знаю, ребята играют в другие приставки. Каждому своё.

Россия вернула себе первое место в группе! И никому его уже не отдаст? Но это неточно. Впереди у нашей команды Латвия, Швейцария и Швеция.

— Сами бы могли стать героем YouTube-интервью, всё выложить про себя или спортсмены этого избегают?

— Каждый по-своему, кто-то избегает, кто-то более открытый. Я стараюсь всё семейное держать при себе. Когда-то, когда закончу карьеру, могу много историй рассказать. По мере возможности стараюсь делиться, в этом году ко мне в гости в Питтсбург приезжали ребята на большое интервью, жена тоже даёт интервью. Когда ребёнок родился, дали большое интервью, когда 1000 очков было, тоже. Не понимаю, зачем рассказывать вообще всё, личная жизнь на то и личная, чтобы что-то осталось при себе. Сейчас всё так доступно, интернет, «Инстаграм», мне кажется, ничего не спрячешь. Куда бы ты ни пошёл, тебя сфотографируют, выложат. Иногда хочется наоборот, где-то спрятаться, чтобы тебя не фотографировали.

— Чувствуете, что словацкие папарацци за вами бегают?

— Да вы так бегаете, что вас даже не видно! Где-то могут за стеклом в ресторане сфотографировать. Мы ничего криминального не делаем, если куда-то идём, то все вместе, с разрешения тренера.

«Тренер заставил сыграть с Овечкиным, я своего согласия не давал»

— У вас хорошая связка с Дадоновым, как вы договариваетесь, как общаетесь или это больше на интуиции?

— В первую очередь у нас жёны общаются. На самом деле, это всё наигрывается со временем, не сразу всё пошло. На тренировках разговариваем, в раздевалке что-то друг другу подсказываем. Думаю, дальше будет лучше, слава богу, что мы нашли взаимосвязь. В других связках Кучеров с Гусевым долго вместе играли, Кузнецов с Овечкиным. Думаю, тренеры решили сделать ставку на то, чтобы в каждом звене найти своё сочетание.

— Какие плюсы у Ковальчука, какие у Григоренко?

— Это разные игроки. Ковальчук – снайпер, он больше нацелен на ворота. Григоренко может сыграть в центре, он здорово обороняется, его используют, чтобы он в меньшинстве забил гол. Видно, что он и блокирует шайбу, и может отдать, тонко сыграть. Ковальчук более напористый, более атакующего плана. Это разные игроки.

— Согласны, что под Кучерова нужен более оборонительный центр, как Анисимов?

— Можно и так сказать. Когда мы играли вместе, нам одной шайбы было мало. Тренерам виднее, под таких игроков надо подстраиваться, надо отдавать им шайбу, чтобы они ей владели 60 минут, создавали, забивали и отдавали. Тренеры сделали правильно, тем более Гусев тоже под него здорово подстраивается. Они, можно сказать, иногда вдвоём обыгрывают всю пятёрку. Ну и мы с Дадоновым нашли связь, поэтому, думаю, всё правильно сделали.

— Вас иногда с Овечкиным выпускают, вы один раз вышли «четыре на три».

(Перед чемпионатом мира Малкин сказал, что у них с Овечкиным нет «химии» и вряд ли их стоит использовать в одном звене. После матча с Австрией, когда Воробьёв выпустил их вместе на лёд, Овечкин пошутил, что Малкин согласился с ним сыграть).

— Он же уже дал интервью, я полностью согласен. Меня заставил тренер, я своё согласие не давал (смеётся).

«Женя согласился сыграть со мной». Овечкин не может забыть слова Малкина Задоров, Ковальчук, Овечкин и Георгиев поделились впечатлениями от победы России над Австрией.

«Мы поддерживаем Капризова. Все знают, насколько он талантлив»

— Начиная с завтрашнего дня у сборной будет очень тяжёлый график. Будете держать это в голове, экономить силы?

— У нас такой график, что мы играем два дня подряд, потом перерыв, а через день снова матч. Это не в новинку, мы привыкшие к этому. Главное — правильно расходовать силы. Мы играем в четыре звена, тренер правильно нас выпускает. Если ты играешь минут по 15 за матч, то это не так много. В НХЛ мы привыкли играть минут по 20. Главное, чтобы действовать правильно, а что касается сил, то когда трибуны тебя гонят, то про силы не думаешь.



— Когда не шла игра у Овечкина и Кузнецова, то на них специально пытались действовать, чтобы их прорвало. Нет желания немного «приподнять» Капризова, чтобы у него не было грусти?

— Конечно, все друг друга подбадривают. Мне тренеры тоже сказали побольше бросать, брать на себя инициативу, чтобы забить и снять груз ответственности. И тренеры, и игроки Капризову помогут, и он сам всё понимает. Но у нас собралась хорошая сборная и, возможно, ему просто пока не нашли места в звене. Хорошо играет Барабанов, и тренерский штаб старается выпускать лучших игроков. Возможно, у него пропала уверенность, но мы стараемся поддержать его. Мы знаем, насколько он талантлив, он уже заявил о себе, у него всё впереди.

«Лично я матча со шведами не жду, но придётся»

— Общаетесь с Хёрнквистом? Мы много говорим о сборной России, но у шведов очень сильная команда, нам с ней играть.

— Мы встречались на Евротуре после игры, перекинулись парой слов. Сами видите, большое количество звёзд приехало, Олимпиады нет, многие горят желанием сыграть. Думаю, чемпионат мира из-за этого подвинули на более позднее время, чтобы ребята даже после второго раунда спокойно могли приехать. Многие откликнулись, и в этом году будет один из сильнейших составов не только у нас, но и у других команд. Тем и интереснее, видим, что и публике нравится, и матчи довольно интересные. Самое интересное ещё впереди.

— Вы встречались с Маркусом Петтерсоном или он не успел стать значимой частью «Питтсбурга»?

— С Патриком мы, наверное, наиболее близки. Переписываемся, общаемся. Можно сказать, что он лидер команды, но я со всеми поддерживаю отношения.



— Шведы уже ждут матча с россиянами. А вы?

— Расписание есть расписание. Я лично не жду, но придётся (смеётся). Я думаю о завтрашней игре, о латвийцах. Будет 21-е число — будем играть со шведами, а так официально ждать их — я об этом не думал. В НХЛ я смотрю расписание на месяц вперёд, стараюсь держать в голове выходные, как его провести. Здесь тоже нужно думать не только об игре, а и о других вещах — когда сделать массаж, когда днём поспать.



— Латвийцев много знаете?

— Нет, знаю только Тедди (Блюгерса), который у нас в «Питтсбурге» играет. Завтра будем готовиться, будут какие-то новые фамилии, имена. Были уже разговоры, ребята сыграли товарищеский матч с ними и проиграли. Сказали, что они очень наглые, дерзкие, не боятся атаковать и будут завтра не сидеть в защите, а давить свою линию. Будем готовы, нет проходных матчей.

Латвия вела 2:0 и готовила сенсацию. Всё изменило удаление до конца игры Боб Хартли был очень зол. Чехи почувствовали вкус крови и стали забивать ещё и ещё.

— Какие у вас воспоминания от победного чемпионата мира в Минске?

— Я прилетел уже по ходу турнира, четыре игры, по-моему, сыграл. Я влился в коллектив уже в четвертьфинале. Помню только, что Знарка удалили — это было самое яркое воспоминание. Его этот самый знаменитый жест, и что мы играли последний матч без тренера. Такое редко увидишь, на моей памяти такое впервые было. Но у нас была хорошая команда, хотя говорили, что и другие сборные были не так сильны. Мы хорошо сделали своё дело, выиграли. Это моё второе чемпионство было, и я надеюсь, что в этом году будет третье.

«Желаю удачи Тарасенко, пусть он выйдет в финал Кубка Стэнли»

— Вас удивляет развитие событий в розыгрыше Кубка Стэнли?

— Есть сюрпризы, да. «Бостон» заслуженно попал в финал, это была команда, на которую ставили. На «Каролину» никто не ставил, что они будут играть в полуфинале. «Бостон» заслуженно обыграл её, он прошёл и «Коламбус», и «Торонто». У них есть шансы выиграть. Что касается Запада, то я всегда говорил, что «Сан-Хосе» будет играть в финале. Много судейских ошибок в их пользу, как-то помогают им — я не знаю, почему. Начиная с серией с «Вегасом» и заканчивая последним матчем против «Сент-Луиса», где был очевидный пас рукой. Это хоккей, но у «Шаркс» хорошая команда. Сейчас удаётся смотреть только хайлайты, посмотрим, что будет. Хочется пожелать Владимиру Тарасенко, чтобы он попал в финал. Может, поднимет Кубок Стэнли над головой, я желаю ему удачи.

Перед победным голом «Сан-Хосе» арбитры не зафиксировали пас рукой

«Мне тоже не нравится, что в России много иностранных тренеров»

— В НХЛ нет ни одного европейского тренера, а в России теперь работают Мактавиш, Хартли. Почему так происходит?

— Мне это тоже не нравится. Я считаю, что наши молодые тренеры могут работать. Например, Евгений Корешков, он работал в ЦСКА помощником, но мог справиться и главным. В «Магнитке» я работал и с чехом, и с канадцем Кингом. Это сложно, когда постоянно нужен переводчик. Во время игры, когда мы, например, проигрываем, ему нужно быстро нам что-то объяснить — 15 секунд уходит на перевод, и информацию не всегда можно уловить. Не знаю, откуда эта тенденция пошла. Но Хартли показал свой уровень, вывел «Авангард» в финал, Кинг выиграл с «Магниткой». Наверное, они пока что более мастеровитые, у них другое видение хоккея, а главное — они дают результат. Может, мы ещё не доросли, но у нас много хороших, квалифицированных тренеров.