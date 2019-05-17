«160 бокалов пива? Это чушь». Сотрудник ресторана — об ужине сборной России

Словацкие СМИ во время чемпионата мира по хоккею решили раздуть скандал на ровном месте. Опубликовали кадры командного ужина сборной России после матча с чехами, и назвали едва ли не точное количество выпитого россиянами пива. Стоит ли серьёзно относиться к этой публикации и допустимо ли вообще игрокам сборной употреблять алкоголь во время крупного турнира? За мнением мы обратились к нашим экспертам – чемпионам мира в составе сборной России Алексею Яшину и Андрею Николишину, известному тренеру Андрею Назарову и олимпийскому чемпиону Александру Пашкову.

Словацкие СМИ: сборная России выпила очень много пива после победы над Чехией

«Шесть бокалов на человека? Да это они даже жажду не утолили!»

Чемпион мира в составе сборной России, известный тренер Андрей Николишин выступил на стороне игроков сборной России и призвал вспомнить, сколько пили хоккеисты непобедимой сборной СССР.

«Наши хоккеисты выпили много пива после игры с чехами? Ну и здорово. Классно же, порадуйтесь этому! Что плохого в этом? Где написано, что нельзя пить пиво? В НХЛ это не является чем-то из ряда вон выходящим, да и в КХЛ то же самое. Везде пьют пиво, уже смиритесь с этим.



По сколько бутылок на человека получилось, по шесть? Пусть лучше посчитают, сколько килограммов штанги они подняли, сколько километров кроссов они пробежали. Шесть бокалов пива — это они даже жажду не утолили. Я считаю, что можно только порадоваться за то, что наши хоккеисты умеют, всё-таки, пить. Спросите у наших легенд — например, у Бориса Петровича Михайлова, сколько они пили. Когда наши хоккеисты начнут пить столько, сколько во времена Михайлова, тогда мы, может быть, будем каждый год чемпионаты мира выигрывать. Есть известная поговорка — кто не пьёт, тот не выигрывает. Так что всё правильно. Я считаю, что молодцы ребята. Я им ставлю пять. Был бы тренером — похвалил бы», — сказал Николишин.

Наши хоккеисты пили пиво после победы над Чехией. Их снимала скрытая камера Сборная России, кажется, даже не собиралась этого скрывать.

«Во время турниров игроки пьют пиво, чтобы восстановиться, это нормально»

Олимпийский чемпион Александр Пашков отметил, что имеет место предвзятое отношение чехословацких СМИ, которые пытаются сделать скандал с участием игроков сборной России.



«Могу сказать так: в Национальной хоккейной лиге выпить пива после игры — это не криминал. В советском хоккее это было грубейшим нарушением режима и строго каралось. В российском хоккее такие случаи тоже бывают, но они единичны. Есть поговорка: «Кто не пьёт, тот не играет». В шутку так можно сказать.



А если говорить серьёзно, то пресса ищет такие элементы поведения спортсменов, которые могут вызвать определённую реакцию, сделать сенсацию в своей среде. Это не лучший способ пропаганды хоккея. А ведь пропагандой хоккея должны заниматься именно средства массовой информации и рассказывать о матчах, а не о том, кто что съел и выпил. Этим не увеличишь привлекательность хоккея. Вряд ли на это нужно обращать серьёзное внимание. Я, например, знал спортсменов, которые вообще не употребляли алкоголь. Это дело личное.

В североамериканском хоккее бутылки с пивом прямо в раздевалке стоят. Выпить после игры, чтобы организм восстановился, чтобы привести в порядок водный режим — это нормально. Это делается, чтобы появилось желание поесть, потому что после серьёзного напряжения в матче аппетит совершенно пропадает и восстанавливаться можно довольно долго. В режиме турнира спортсмены иногда это применяют, тут ничего такого нет. Другой вопрос, что это сделали представители чехословацкой прессы. Я думаю, что там есть люди, которые не очень нам симпатизируют. Пусть эта якобы сенсация останется на их совести», — сказал Пашков.

И. Воробьёв — о публикации словацких СМИ: это чушь собачья

«Не вижу, в чём скандал. Гретцки тоже пил пиво после игр»

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Яшин отметил, что каждая команда в этом вопросе должна руководствоваться своими внутренними правилами, а также напомнил, что выпить после игр могли и величайшие игроки в истории хоккея.



«Я ребят не видел с пивом, поэтому трудно сказать. Много выпить – понятие растяжимое. Шесть бокалов на хоккеиста? Это много, да, действительно. А если бы по семь выпили, тогда вообще бы… Но, слушайте, в каждой команде есть определённые правила, и каждый коллектив сам решает, пить пиво или нет. В принципе, ребята просто ужинали после классной игры, и я не вижу, в чём тут скандал.



Допустимо ли пить пиво во время крупного турнира? Не знаю, Гретцки пил пиво после игр. Каждый решает, что пить. В профессиональном спорте это довольно распространено, но, повторюсь, всё зависит от тех правил, которые команда для себя приняла. Если есть режим, и ребята решают его обойти, то это, наверное, не правильно. А если это разрешено в команде и не мешает игре, тогда всё нормально», — сказал Яшин.

«Жаль меня не было со сборной, пропустил бы по паре кружечек с ребятами»

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров призвал не забывать, что хоккеистам не чуждо ничто человеческое, а чешское пиво, по мнению Назарова, только поможет в достижении спортивных результатов.



«Я всегда говорю всем своим хоккеистам, что пить надо только хорошие напитки, а чешское пиво является лучшим в мире. Жаль, что меня не было рядом с ребятами и со сборной, я был с ними пропустил по паре кружечек после такой победы и обсудил игру.



Только непрофессионал думает, что хоккеисты не выпивают. Они тоже люди и несколько кружек пива им точно не помешают. Ждём следующей игры, не сомневаюсь, что парни выдадут феерический матч с Латвией. Чешское пиво только помогает войти в тонус. Болеем за Россию!» — сказал Назаров.

«Эта газета всегда пишет чушь»

Один из сотрудников ресторана, где ужинали игроки сборной России, прокомментировал информацию словацких СМИ, что хоккеисты выпили много пива после матча чемпионата мира с Чехией (3:0).



«Это всё полная чушь. Не было никаких 160 бокалов пива. Эти фото опубликовала одна словацкая газета, которая всегда печатает чушь. Это даже звучит смешно. Они просто спокойно сидели и ужинали. Репортёры этой газеты зашли внутрь, и русские игроки попросили их выйти».