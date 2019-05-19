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Что говорили в сборной Швейцарии перед матчем с Россией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Что говорили в сборной Швейцарии перед Россией
Елена Кузнецова
«Мы будем готовы, не сомневайтесь». Что говорят швейцарцы перед матчем
Швейцарцы всё равно верят, что у них хватит бензина на Красную машину.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019

Групповой этап чемпионата мира вступает в завершающую стадию. Сборной России осталось провести две игры – со Швейцарией и Швецией. Команда Ильи Воробьёва идёт по турниру без поражений, но швейцарцы в прошлом году выиграли серебро, а вчера не на шутку зарубились с действующими чемпионами шведами. Лёгкой прогулкой этот матч точно не будет. Накануне игроки и тренер соперника поделились ожиданиями от встречи с Россией.

«У России есть Кучеров и Гусев, но у Швейцарии тоже есть хорошие игроки»

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер считает, что у его команды есть кому потягаться с лучшей связкой россиян – Никитой Кучеровым и Никитой Гусевым.

— Как остановить Гусева с Кучеровым и российское большинство?
— Лучший способ их остановить – не удаляться, тогда они не смогут играть в большинстве. Знаем, что они очень мастеровитые и здорово действуют в большинстве. Надо составить хороший план против них, лучший способ – быть дисциплинированными и не хватать глупые удаления. Если мы окажемся в штрафбоксе, будем делать всё возможное, чтобы их остановить, и перекрыть их варианты розыгрыша.

— А Кучерова с Гусевым?
— Я об этом и говорю.

— Но они и в равных составах забивают!
— У России есть Кучеров и Гусев, у нас тоже есть хорошие игроки. Мы будем беспокоиться о них, а они – о нас.

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«Швейцарии хватит бензина на Россию»

Нападающий Нико Хишир заверил, что швейцарцам хватит сил на Россию после тяжелейшего матча со Швецией.

— На Россию бензина хватит?
— Конечно. Отдохнём, и завтра новая игра.

— Вы уже вышли в четвертьфинал, что будет самым важным в оставшихся матчах группы?
— Играть в наш хоккей, набрать уверенности.

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«Папа будет болеть за Швейцарию»

Нападающий Филипп Курашёв родился в Швейцарии и играет за сборную этой страны, но его отец Константин родом из Подмосковья. Курашёв-старший приехал поддержать сына и сегодня будет болеть не за Россию.

— Жалко, что не смогли победить шведов, но мы играли хорошо. Мы создавали много моментов, просто необходимо было реализовать их. Нужно отдохнуть и подготовиться к матчу с россиянами.

— Сил на Россию хватит?
— Хватит.

— Сборная России единственная идёт без поражений. Это будет самый тяжёлый матч в группе?
— Завтра увидим.

— Кого надо больше всего бояться?
— Нам нужно играть в свой хоккей, а не думать про лидеров россиян.

— Как не пропустить от России в меньшинстве?
(Смеётся). Посмотрим видео и, думаю, будем готовы к российскому большинству.

— Родственники уже здесь, будут смотреть матч с Россией?
— Родственники уже приехали, были на игре против шведов, пойдут на матч со сборной России. Жду этой игры с нетерпением. Надеюсь, сыграем хорошо.

— За кого папа будет болеть?
— За Швейцарию (улыбается).

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«У России много оружий и лучшее большинство на чемпионате мира»

Нападающий Кевин Фиала отметил, что у сборной России лучшие спецбригады большинства на турнире, и его команде ни в коем случае нельзя удаляться.

— Сил на Россию хватит?
— Хватит, не сомневайтесь. Мы будем готовы.

— У России убийственное большинство, что с ним делать?
— Самое главное – держаться подальше от скамейки штрафников. У России сейчас лучшее большинство на турнире. Нельзя им давать возможность его показать.

— Кто самый опасный?
— В России? Много кто! У них много оружий.

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