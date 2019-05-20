«Латвия говорит, Швеция не обыграет Россию? Завтра увидим»

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2019



Сборная Латвии в невероятно упорном матче уступила Швеции и потеряла шансы на выход в четвертьфинал. Шведы после поражения на старте чемпионата мира идут без потерь, но в заключительном матче группового этапа им предстоит встретиться со сборной России. После матча латвийцы сомневались, что «Тре Крунур» сможет что-то противопоставить «Красной машине», а шведы были уверены, что с Россией сыграют совершенно не так, как с Латвией.

Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4 Латвийцы могли помочь нашим. Но не случилось.

«У России и Швеции классные команды, будет жёсткая борьба»

Капитан сборной Латвии Лаурис Дарзиньш признался, что гордится своей командой несмотря на то, что она лишилась шансов выйти в четвертьфинал.



— Весь турнир верим в нашу систему. Выходили, чтобы набрать три очка, чтобы ещё был шанс попасть в четвертьфинал. Жалко, что чуть-чуть не хватило, но я горжусь ребятами. Сделали всё, что могли.



— Почему давали шведам отыгрываться, это потеря концентрации?

— Да не… Мы говорили, что особо не будем смотреть на результат. И они отыгрывались, и мы. Думаю, у обеих команд концентрация была максимальной. Это хоккей, всегда получаются ошибки. И мы заставили шведов пару раз ошибиться, и они тоже. Была равная игра, может быть, соперник чуть больше владел шайбой, но мы к этому были готовы. Мы знаем, как играть в защите, были готовы к этой игре. К сожалению, 4:4 нам не хватало, надо было снимать вратаря. В конце проиграли, но я не жалею ни о чём и горжусь ребятами.



— Микс сказал, что таким шведам против России нечего делать. Вы согласны?

— Игра на игру не приходится, никогда не знаешь, что произойдёт. Может с первого вбрасывания что-то получиться, «пять на три» большинство, и одна команда может повести 2:0, тогда другой команде надо будет открываться и рисковать. Мы все любим хоккей за непредсказуемость, а так и Россия и Швеция классные команды. Там много мастеров, будет жёсткая борьба за золото.

«Если Швеция будет так играть с Россией, то проиграет»

Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис считает, что шведы не смогут обыграть Россию, если будут играть так же, как сейчас.



— Со всеми командами играете здорово, а очки не берёте.

— Да, сегодняшняя игра была самой важной. Все игры важные, но эта была самой важной на сегодняшний день. Опять не получилось, хотели выиграть, но это хоккей.



— Могли и себе помочь сохранить шансы на плей-офф, и России помочь занять первое место в группе.

— Россия – хорошая команда, они могут любого обыграть. Возможно, это была не самая лучшая игра шведов, но если они будут так играть завтра, то Россия их обыграет.

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«Латвия говорит, Швеция проиграет России? Завтра увидим»

Нападающий сборной Швеции Элиас Петтерссон засомневался в словах Индрашиса, и сказал, что результат матча с Россией решится на льду.



— Если вы пропускаете три от Букартса, который играет в Чехии, как же вы будете против России завтра играть?

— Он сегодня играл здорово. Латвия показала, что она является классной командой. Нам надо готовиться к матчу с Россией, умнее обращаться с шайбой. Сегодня мы допускали слишком много потерь, пропускали атаки два в одного, три в два. Надо играть лучше.



— Игрок Латвии сказал, если будете так играть, Россию точно не обыграете.

— Не знаю, игра решит, завтра увидим… Если он хоккейный эксперт, пусть так говорит.

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«Овечкин не очень хорошо начал ЧМ, но мы знаем, на что он способен»

Защитник сборной Швеции Матиас Экхольм отметил, что любой игрок сборной России может доставить неприятности его команде.



— У россиян собрались почти все звёзды. Очень крутая команда. Нас точно ждёт тяжёлая игра. Для нас этот матч — возможность занять первое место в группе. Не стал бы заострять внимание только на Гусеве и Кучерове. В российской команде полно других мастеров. Овечкин не очень хорошо начал турнир, но мы знаем, на что он способен на самом деле. Ещё есть Малкин, Дадонов. Нам необходимо быть готовыми ко всем игрокам сборной России.



Нападающий сборной Швеции Антон Ландер отметил, что в матче с Россией нельзя давать свободу суперсвязке Кучерова и Гусева.

— Латвия провела хороший матч. Но мы сами позволили им забить несколько лёгких голов. Повторять такое нельзя. Завтра играем с россиянами, они здорово выглядят здесь, у них очень сильная атака. Гусеву и Кучерову ни в коем случае нельзя давать много времени с шайбой. Нужно быть очень внимательными с ними.

«Стиль игры с Россией будет другим, более привычным для шведов»

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг считает, что по стилю игры его команде будет привычней играть с Россией, чем с Латвией.



— Знали, что будет тяжёлая игра, в прошлом году в четвертьфинале с Латвией тоже было тяжело. Наши игроки не привычные к хоккею, который показывает Латвия. Наши игроки из НХЛ, здесь совсем другая игра. Надо отдать должное Латвии за то, как они играют весь турнир. Сегодня они тоже провели очень сильный матч, бросили нам настоящий вызов.

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— Очевидно, что Швеция провела не лучшую игру.

— Когда побеждаешь, это всегда хорошая игра.



— Думаете, вы завтра выиграете у России, если покажете такой же хоккей?

— Будет совершенно другая игра с совершенно другим соперником. Большая часть российских игроков выступает в НХЛ, как и наши ребята. Стиль игры будет другим, более привычным для нашей команды. Но я не собираюсь принижать Латвию, она сегодня проделала отличную работу.



— Завтра сыграет Лундквист?

— Посмотрим.



— Ваши игроки сегодня проявили характер, такой матч был полезен, особенно перед Россией?

— Знали, что плей-офф начинается сейчас. Чтобы выйти в четвертьфинал, нам нужно было брать хотя бы очко сегодня. Мы взяли три и очень довольны. Все дальнейшие игры будут очень упорными, мы к этому готовимся.