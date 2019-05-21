Латвия не помогла, Россия решит всё сама. Расклады на 1/4 финала ЧМ

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019



Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019



Сборная России продолжает идти без поражений на чемпионате мира 2019 года в Словакии. Команда Ильи Воробьёва не потерпела ни одного поражения в рамках группового этапа. В плане раскладов в плей-офф появляется всё новая информация. «Чемпионат» рассказывает, как изменилось распределение сил в группе B.

С кем может сыграть Россия?

На данный момент команда Илья Воробьёва занимает единоличное первое место в своей группе. У нас 18 очков, а у двух наших преследователей – чехов и шведов – по 15 набранных баллов. У Швейцарии, которую тоже нельзя сбрасывать со счетов, на данный моментов 12 очков. В Кошице на четвертьфинал на данный момент по-прежнему могут поехать все. Да-да, Швейцария ещё может занять второе место в группе, если в основное время крупно и с нужной разницей шайб обыграет чехов, а Россия в основное время одолеет Швецию (будет «треугольник» Швеция – Чехия – Швейцария).



Возможны и другие расклады. Вы спросите, может ли Россия отправиться в Кошице на четвертьфинал? Может. Если команда Ильи Воробьёва крупно проиграет шведам (к примеру, 0:4), а матчем ранее Чехия обыграет швейцарцев с любым счётом в основное время, то именно мы отправимся в другой конец страны.

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На кого мы можем попасть?

На данный момент российская команда уверенной поступью идёт в сторону сборной Германии. Уже точно немцы не займут ниже чем четвёртое место в группе A, выступающей в Кошице. Таким образом, коллектив Тони Сёдерхольма отправится в столицу Словакии на четвертьфинал, сражаться с россиянами. На данный момент этот вариант выглядит наиболее предпочтительным для команды Ильи Воробьёва.



Что для этого нужно? России просто надо не проиграть в основное время шведам. К примеру, у нас будет 19 очков (даже в случае поражения за пределами основного времени), но никто нас уже не догонит. Ни сами шведы, ни чехи, ни тем более швейцарцы.

Также России можно проиграть с некрупной разницей шайб (при условии, что чехи не потеряют очков со Швейцарией). В самом плачевном случае (если мы крупно проигрываем шведам, а чехи выигрывают в основное время у швейцарцев) придётся считать даже не личные победы (будет победный «треугольник»), а именно разницу шайб. То бишь любой лишний гол в теории может решить судьбу первого и даже второго места.

«Латвия говорит, Швеция не обыграет Россию? Завтра увидим» В сборной Швеции считают, что с Россией им играть удобнее, чем с Латвией.

Какие худшие варианты для России?

Худшее – крупно (к примеру, 0-4) проиграть Швеции, при этом Чехия ранее (первым заходом) должна взять три очка в матче с командой Швейцарии. Возможно ли это? Более чем, хотя у швейцарцев на этом чемпионате мира собралась очень мощная команда. Включая Йози, Фиалу и даже подъехавшего Нидеррайтера. Однако в случае, если Швейцария «горит» чехам в последнем матче группе, Россия крупно уступает шведам, то именно команда Ильи Воробьёва будет третьей (четвёртыми станут швейцарцы) и отправится на другой конец Словакии. В таком случае нам почти наверняка надо готовиться к матчу с одной из североамериканских сборных (США или Канада).



Все сегодняшние проблемы россиян могли решить латвийцы, если бы отобрали хотя бы одно очко у шведов. Команде Боба Хартли банально не надо было снимать голкипера на шестого полевого хоккеиста и уводить игру в овертайм. Однако Латвия до последнего верила, что может обыграть шведов в основное время и постараться выбить «Тре Крунур» из борьбы за медали (Латвии нужно было выиграть в основное время, затем обыграть норвежцев и надеяться на победу России в основное время).



Риск Латвии не оправдался. В результате команда Боба Хартли точно осталась без плей-офф, но в то же время сохранила интригу среди лидеров своей группы до последнего тура.