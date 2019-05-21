Помните, Россия вынесла Италию 10:0? Эти парни умудрились выжить на ЧМ

Всё-таки чемпионат мира – удивительный турнир. Можно разорвать всех соперников на групповом этапе, а затем проиграть один матч четвертьфинала и бесславно уехать домой без медалей. Можно, наоборот, с горем пополам доползти до плей-офф, а там преобразиться чудесным образом и подняться на пьедестал. История знала немало подобных случаев, и непредсказуемость мирового форума – это вовсе не секрет.

Но, наблюдая за битвами хоккейных сверхдержав, восхищаясь шведской, российской, финской или североамериканской школами, подсчитывая количество мировых суперзвёзд в топовых сборных, мы часто забываем, что хоккейная география вовсе не ограничивается пятью-шестью странами, где этот вид спорта исторически процветает.



У хоккейных карликов на чемпионатах мира свои задачи. Как правило, они сводятся к тому, чтобы сохранить место в элитном дивизионе, которое само по себе весьма почётно. И обыкновенно, борьба за это место сводится к одному-единственному поединку между двумя слабейшими сборными группы (их почти всегда можно назвать заранее), который организаторы стараются поставить на последние дни предварительного этапа. Пока большие парни бьются за первое-второе места в группе, настоящая борьба и драматургия разыгрываются в подвале таблицы.



ЧМ-2019 в этом плане исключением не стал. Всем было понятно, что в группе А за выживание поспорят сборные Франции и Великобритании, а в группе В – итальянцы схлестнутся с австрийцами. Так и вышло: на 20 мая было назначено сразу два судьбоносных поединка. И оба матча получились на загляденье! Не самый высокий уровень хоккея с лихвой компенсировался сумасшедшей самоотдачей и желанием, и смотреть такие игры было одно удовольствие.

«У нас хоккей – это не работа». Итальянцы излили душу после 0:10 от России Команда, в которой только 6-7 человек занимаются хоккеем профессионально, была счастлива просто стоять на льду рядом с русскими звёздами.

Весь турнир британцы, итальянцы, австрийцы и в меньшей степени французы терпели унизительные разгромные поражения от сильных мира сего, но терпеливо ждали своего звёздного часа. И сегодня все четыре команды доказали, что они умеют играть в хоккей, пускай пока не на таком высоком уровне, как топ-сборные. Но лиха беда начало, те же швейцарцы ещё в конце 90-х были командой-лифтёром!

Признайтесь, вы ждали побед Франции и Австрии. Первые вообще с 2007 года не покидали элиту, а вторые смотрелись как-то посолиднее итальянцев. Но «трёхцветных» героически сокрушили невероятные британцы, а чуть позже наступило время подвига и для Италии.

Великобритания умеет играть в хоккей! Отыгрались с 0:3 и остались в элите ЧМ История одного из главных камбэков в истории чемпионатов мира!

0:9, 0:8, 0:3, 0:10, 0:8, 1:7 – с такими счетами сборная Италии проигрывала свои матчи до сегодняшнего дня. Первую шайбу забросила только в шестой игре норвежцам, а до этого только и делала, что пыталась дожить до финальной сирены в матчах с хоккеистами принципиально иного уровня.



Сборная Италии на ЧМ-2019 запомнилась беззубостью своей атаки и смешной игрой в обороне: итальянцы просто кучковались возле своего голкипера, не пытаясь даже перемещаться за нападающими соперника. Что-то прилетало в защитников, что-то ловил Бернард, но в сетку заходило очень много. Кстати, о Бернарде. Голкипер сборной Италии покорил всех на турнире, когда отразил немыслимое количество бросков от латвийцев, но на самом деле Андреас трудился как белка в колесе абсолютно в каждом матче. И победу над австрийцами он заслужил больше всех.

Фото: РИА Новости

5-48 — с такой невероятной для серьёзной команды разницей шайб итальянцы закончили ЧМ-2019. Но свой главный матч они выиграли. С Австрией Италии было очень тяжело: удалось открыть счёт, потом дважды пропустили, затем сравняли и вышли вперёд, но не удержали преимущество. Несколько раз могли проиграть в основное время и в овертайме, и всё-таки дожили до буллитов. И в этой лотерее итальянцам повезло. Своей авоськой пропущенных шайб они заслужили это везение. Великолепный Бернард заслужил это везение!

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Победы Италии и Великобритании заставляют задуматься. Да, эти команды с треском проиграли свои матчи признанным фаворитам. Но кому от этого плохо? Топ-сборные размялись в боевых условиях, а маленькие команды приобрели необходимый опыт. В будущем этот опыт, возможно, позволит скромным командам замахнуться на большее, чем просто бороться за выживание. Благо есть отличные примеры.



Наконец, нужно говорить о популяризации хоккея. В Великобритании уже происходит что-то похожее на хоккейный бум, разве будет плохо, если и в Италии немного разбавится футбольная гегемония? Сюрпризы в исполнении этих сборных – лучший аргумент в пользу ныне существующего формата чемпионата мира. Пока менять ничего не надо, пусть хоккей будет для всех!