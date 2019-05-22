«Постараемся их расстроить». США готовы испортить России праздник

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019



Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019



Сборная США переехала из Кошице в Братиславу и провела вечернюю тренировку перед матчем с Россией. Сразу после окончания занятия на вопросы журналистов ответили хоккеисты Патрик Кейн и Райан Сутер, а также главный тренер «звёздно-полосатых» Джефф Блэшилл.

Что нужно знать о сборной США. Эти парни попробуют выбить Россию Забудем о Джеке Хьюзе — там есть ребята посерьёзней.

«У России много таланта в атаке, США постараются расстроить соперника»

Первым к прессе вышел капитан американцев Патрик Кейн, который поделился ожиданиями от грядущего противостояния. Капитан американцев заявил, что его команда постарается расстроить россиян. Да уж, бывший партнёр Артемия Панарина по «Чикаго» явно готовится испортить России праздничное настроение от возможной победы. Нашим стоит играть внимательно и без ошибок.

— Мы всё ещё не провели свою лучшую игру, но вышли в четвертьфинал, а это уже непростая задача. У нас есть отличный шанс против России.



— Чего ждёте от завтрашней игры?

— Мы должны показать свой лучший хоккей, чтобы победить, в этом нет сомнений. Россия не просто так выиграла семь матчей из семи. У них очень хорошая команда, много великолепных игроков, много мастеров. Это опасная команда, против них нам надо хорошо сыграть в обороне.



— Что пошло не так в матче с Канадой?

— Нас переиграли по всем статьям. Нам надо вынести из этого урок и готовится к следующей игре.



— Какие ваши впечатления от состава сборной России?

— Много мастерства, много высококлассных талантов в нападении, много игроков, которые могут доставить много неприятностей, если давать им время и пространство. Мы понимаем, что у них будут моменты, но постараемся максимально сократить их количество и расстроить сборную России.

Кейн: Мы понимаем, что у них будут моменты, но постараемся максимально сократить их количество и расстроить сборную России.

— Как вам в Братиславе?

— Мы только приехали, я особо ничего не видел. Арена мне нравится, лёд тут лучше, чем в Кошице. Это хорошо, потому что мы быстрая команда, будет хорошо сыграть на льду лучшего качества.



— Орлов сказал, что вы не MVP, если Россия заставит вас играть без шайбы.

— (Смеётся). Думаю, у них большинство игроков такие же, так? Так что тут мы похожи. Мы тоже постараемся не давать им играть с шайбой, затруднять жизнь защитникам. Нам надо играть просто.



— Удивлены, что Панарина не позвали в сборную России. Он был расстроен?

— Он расстроился? Он великолепный игрок, уверен, любой команде он бы пригодился. Мне было в удовольствие играть с ним в «Чикаго». Не знал, пропускает ли он турнир, потому что должен выйти на рынок свободных агентов. Но не знал, что его не пригласили, это довольно удивительно.

«Знаю Капризова, классный игрок. Надеюсь, с США он сыграет плохо»

Защитник сборной США Райан Сутер заявил, что американцы ещё не играли с такой опасной командой, как Россия.



— Видели второй период матча Россия – Швеция, который Россия выиграла 6:0?

— Не видел, но слышал об этом. Россия сейчас очень хорошо играет и много забивает.



— Кто самый опасный игрок россиян?

— Тяжело выбрать кого-то одного. У них много талантливых ребят, которые набирают много очков. Этот матч будет тяжёлой проверкой для нас.



— Что можете сказать о своём составе?

— У нас хорошая команда, но, на мой взгляд, мы ещё не полностью раскрыли свой потенциал. Нам надо найти своё лицо. Завтра нам предстоит тяжёлая задача, мы должны показать свой лучший хоккей, чтобы у нас был шанс на победу.

— Как думаете, против кого будете выходить чаще всего?

— Хороший вопрос. Я ещё не говорил с тренерами. У сборной России много опасных игроков, каждый в нашей команде должен выложиться, хорошо сыграть в обороне, и нашему вратарю тоже нужно будет хорошо сыграть. У России много таланта.



— Наверняка и против Капризова сыграете. И наверняка вы знаете, кто это (Капризов задрафтован «Миннесотой», где играет Сутер. – Прим. «Чемпионата»).

— Да, знаю! Я против него не играл, но слышал, что это классный игрок и классный парень. Надеюсь, завтра он сыграет плохо.



— Предоставите аналитику по нему генменеджеру «Миннесоты»?

— Да, надо будет с ним поговорить! Точно.

Сутер: У сборной России много опасных игроков, каждый в нашей команде должен выложиться, хорошо сыграть в обороне, и нашему вратарю тоже нужно будет хорошо сыграть. У России много таланта.

— В Северной Америке ценится Кубок Стэнли, а чемпионат мира не так важен. Что скажете?

— Каждый раз, когда ты можешь представлять свою страну, это важно. Эти игры важны для нас, ребят, которые здесь. Возможно, в США это не так важно, но для нас здесь это самое важное.



— У завтрашней игры будет высокий ТВ-рейтинг в США?

— Уверен, что многие будут смотреть. Мы рады этому.



— Какой матч в группе был тяжелее всего?

— Были тяжёлые моменты во всех матчах. Мы ещё не встречались с такой командой, как Россия, у которой так много талантов, которые играют жёстко и умеют забивать. Мы ещё не играли с командой, у которой такой глубокий состав. Это будет большой вызов для нас.



— Вы не приезжали на чемпионаты мира 10 лет. Почему сейчас приехали?

— Потому что, когда получаешь шанс представлять свою страну, это важно. Я рад быть здесь.

Сборная России показывает суперхоккей на ЧМ. Но её оценят по одному матчу Поражения от США никто не простит.

«У России суперталантливая команда с убийственной атакой»

Главный тренер США Джефф Блэшилл рассказал, в каком состоянии его команда подходит к четвертьфиналу с Россией.



— Ваше мнение о сборной России? Вы видели вчерашний матч со Швецией, когда Россия выиграла второй период 6:0?

— Хорошо знаю сборную России, там много игроков НХЛ, к тому же я тренирую сборную США уже третий год, так что мне знакомы игроки и из других лиг. Это суперталантливая команда с убийственной атакой, у них самое сильное нападение на турнире. У них пока хорошо получается, они играют на высоком уровне. Мы же ещё не показывали свою лучшую игру и должны побыстрее найти её, чтобы был шанс выиграть завтра.

— Дилан Ларкин завтра сыграет?

— Прямо сейчас оцениваем его состояние, пока не могу сказать, что с ним, но судя по всему, завтра он не сможет сыграть.



— А Джонни Годро? Он не тренировался.

— Тренировка была по желанию, он решил не заниматься. Джонни должен сыграть.



— Годро набрал только одно очко на турнире.

— Он пропустил несколько матчей из-за травмы. Получил повреждение, пытался играть с ним. Это повлияло на его игру. Мы не забиваем легко, нам надо забивать грязные голы, когда ребята идут на ворота, бросают и играют на добивании. Такие ребята, как ван Римсдайк, должны оказывать большое влияние на игру, потому что он играет перед воротами.



Прошлый матч был первым для Джонни после травмы, надеюсь, завтра он будет чувствовать себя лучше, чем в игре с Канадой. И, надеюсь, у него пойдёт игра.



— Планируете накладывать звенья, или против России это бесполезно?

— Против такого состава тяжело накладывать звенья. Мы будем выпускать своих лучших игроков, они – своих. Наши лучшие игроки должны сыграть великолепно. У России слишком глубокий состав, чтобы пытаться играть в наложение. Если у команды одно ведущее звено, можно постараться наложить на него то звено, которое тебе нужно, даже играя в гостях. Когда таких звеньев три или четыре, когда Ковальчук в четвёртом звене, это слишком сильный состав, чтобы так делать. Мы составим сочетания, с которым нам будет комфортно, и будем концентрироваться на том, чтобы показать свой лучший хоккей.

Блэшилл: Хорошо знаю сборную России, там много игроков НХЛ, к тому же я тренирую сборную США уже третий год, так что мне знакомы игроки и из других лиг. Это суперталантливая команда с убийственной атакой.

— Павел Дацюк может сыграть в «Детройте» в следующем сезоне.

— Это вопрос к Стиву Айзерману (геменеджер «Детройта» — Прим. «Чемпионата»), мне нечего сказать.



— Сутер завтра сыграет полчаса?

— Райан много играет, Мартинез хорошо играет. Веренски провёл хороший первый матч. Нам потребуются усилия всей команды, мы должны сплотиться. Надеюсь, мы скоро найдём свою лучшую игру, мы должны это сделать.