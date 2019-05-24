«Знаем русский менталитет, надеемся, они нас боятся». Что говорят финны

Сборная Финляндии вчера сенсационно выбила Швецию в четвертьфинале чемпионата мира, а уже сегодня совершила переезд из Кошице в Братиславу. У Суоми была запланирована ледовая тренировка, но площадка пустовала. Несколько игроков на улице играли в футбол – в общем, занятие явно было по желанию и проходило в расслабленной обстановке. В итоге на площадку кое-кто всё же вышел, но просто чтобы немного покататься, пощупать лёд. А главный тренер команды Юкка Ялонен вышел к журналистам в джинсах – он даже не переодевался. Финны поголовно говорили, что командная игра позволила им обыграть шведов, а значит, и с Россией будет шанс. Нашу Красную машину они совершенно не боятся.

«Если сыграем, как со шведами, у Финляндии хорошие шансы победить Россию»

Капитан сборной Финляндии Марко Анттила отметил игру Никиты Гусева и его звена (Гусев – Анисимов – Кучеров), и сказал, что его команде нужно внимательно играть против него в обороне.

— Вы забили в четвертьфинале. Сколько шайб планируете забросить сборной России?

— Надеюсь, что смогу помочь команде и с голами тоже. У меня было много моментов на этом турнире и до матча со шведами. Надеюсь, эта шайба придаст мне уверенности в своих силах и россиянам я тоже смогу забить.

— Что скажете о противнике по полуфиналу? Кто из игроков наиболее опасен, по-вашему?

— В этой команде настолько много хороших игроков, трудно выделить кого-то одного. Я играл против Гусева и некоторых других ребят в КХЛ много раз. Никита хороший игрок и мы должны быть очень внимательными в обороне, чтобы дать ему и его партнёрам по команде забросить как можно меньше шайб.

— Россия – фаворит субботнего матча?

— Да, конечно. Они отлично проводят турнир, выиграли все матчи здесь. У россиян прекрасная команда. Нам надо быть очень внимательными, особенно в начале матча. Нужно, чтобы вся пятёрка отрабатывала каждый эпизод, быть командой. Это должен быть действительно удачный день для нас, чтобы мы показали хороший хоккей. После победы над шведами сборная Финляндии обрела уверенность в себе. Если мы будем играть так, как хотим, у нас хорошие шансы на победу.

Финны спаслись и отправили шведских звёзд НХЛ домой! Всё это за три минуты «Тре крунур» проиграли Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Это был матч-концерт.

«У Анисимова сегодня день рождения, может, он будет уставшим в полуфинале»

Защитник Хенри Йокихарью считает, что его команде надо заставить Россию играть в обороне, и выразил надежду, что его партнёр по «Чикаго» Артём Анисимов будет уставшим после празднования своего дня рождения.

— Миккола сказал, что у вас были секреты против Швеции, и вы забили три гола, потому что использовали их.

— Не знаю (смеётся), вроде, не было никаких секретов. Трафик перед воротами, чтобы вратарь не видел шайбы, может, он это имел в виду? Я ни о каких секретах не слышал, а то бы использовал их.

— Финляндия обыграла Швецию вчера, на МЧМ тоже обыграла. Чувствуете, что ваша сборная сейчас лучше шведской?

— У нас лучше поставлена командная игра, а хоккей – командный вид спорта. Вы видели вчера, на бумаге состав шведов был лучше нашего, но наша команда была лучше, поэтому мы и выиграли.

— А против России есть секреты?

— Нет, но знаю, что у Анисимова сегодня день рождения.

— Думаете, он будет праздновать?

— Может, он завтра будет немного уставшим. Посмотрим.

— Финляндия здорово играет в обороне, а у России великолепное нападение. Как вы собираетесь его останавливать?

— Надо играть также, пятёркой. Нам нельзя скатываться на индивидуальную игру, надо помогать друг другу в обороне. Так мы сможем больше атаковать, а Россия не любит обороняться.

— Будете на кого-то обращать особенное внимание – на Кучерова, Овечкина, Малкина?

— Нет. Мы знаем этих ребят и как они играют. Они любят идти в обыгрыш, пасовать, бросать. Надо играть плотно и жёстко, не обращая внимания на то, кто конкретно перед тобой. В конце концов, это просто игроки.

Россия – уже в финале? У финнов нет звёзд НХЛ, но этим они и опасны Что нужно знать о сборной Финляндии. Эта команда не так проста, как может показаться.

«Если Россия проиграет Финляндии, дома она будет плохо выглядеть»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен выглядел очень уверенным в себе и своей команде, и выразил сомнение, что россияне смогут справиться с огромным давлением, если что-то пойдёт не так. Хитрый Ялонен решил ударить в больное место – Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2016 в Москве, а также в четвертьфинале Олимпиады-2014 в Сочи. Финны же нас обыграли и на ЧМ-2011, который проходил здесь же, в Словакии.

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— Восемь лет назад на ЧМ в Братиславе Финляндия обыграла Россию 3:0. Что ждёте от завтрашней игры?

— Это будет совершенно другая игра. Очень тяжёлая для нас, и, конечно, Россия является фаворитом. Но на сопернике лежит огромное давление, если они нам проиграют, то дома будут выглядеть плохо. Надеемся, что они нас немного боятся. Завтра увидим. Россия – очень сильная команда, которая пока что здорово играет на этом чемпионате.

— То есть, на вас никакого давления нет, это преимущество Финляндии?

— Всегда есть давление, когда играешь. Мы хотим выйти в финал и победить, но всё равно, на России больше давления. Я знаю русский менталитет, интересно посмотреть, как они справятся с этим давлением. Что они будут делать, если игра пойдёт не так, как они хотят? Начнут ли они психовать или наоборот, будут терпеливыми, — посмотрим.

— Вы – бывший тренер СКА, Воробьёв – нынешний. Это делает противостояние ещё более интересным?

— Не думал об этом, думаю, это неважно. Я знаю русских игроков, некоторых тренировал, но Воробьёва так хорошо не знаю. Он тренирует Россию, я – Финляндию. Они знают, как мы играем, мы знаем, как играют они. Они хотят не уступить нам, мы хотим не уступить им. Уверен, будет равная игра.

— Почему многие звёзды НХЛ отказались играть за Финляндию, как Барков? Это необычная ситуация для вас – работать с командой, где почти нет игроков НХЛ?

— Нет, не имеет значения, откуда игроки, из НХЛ или КХЛ, тренирую я их одинаково. Конечно, я бы хотел, чтобы Барков приехал, но «Флорида» ему запретила, что тут можно сделать? Иногда это тяжело, но мы это не контролируем. Надо фокусироваться на том, что мы контролируем сами.

— Какко забил пять голов в первых двух матчах, а после этого — только один. Что с ним случилось?

— Он очень хорошо играет. Например, вчера он доминировал над шведскими защитниками НХЛ, здорово держал шайбу, создавал голевые моменты. Не забил он, но забили другие. Неважно, кто забивает. Если завтра мы выиграем, будет неважно, забил Какко или нет. Но завтра он точно будет угрозой для российских защитников.

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«У России очень хорошая, но не идеальная команда»

— У России четыре звена, Ковальук в четвёртом. Как им противостоять?

— Мы должны показывать свою игру. Мы обыграли их в Брно перед стартом турнира, команды были практически такие же.

— Но сейчас Россия в гораздо лучшей форме, чем тогда.

— Завтра увидим. Мы тоже в гораздо лучшей форме, чем были тогда. Случайно Россию не обыграешь, надо заслужить победу. Мы сделали это в Брно и должны сделать это завтра.

— Матч в Брно с Россией был для вас полезным?

— Конечно, он придал нам уверенности, что мы можем обыграть Россию, если будем хорошо играть. Конечно, Россия стала играть лучше на чемпионате мира, но и мы тоже стали лучше. В полуфинал случайно не попасть.

— Ваши впечатления о составе сборной России?

— Великолепный состав, много классных игроков. Мастеровитые нападающие, которые могут опасно атаковать и забивать. Хорошее большинство, хороший вратарь, сильная оборона. Конечно, это не идеальная команда, но очень хорошая.

— Какое звено или игрок самый опасный?

— Не хочу выбирать.