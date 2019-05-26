Финнам они уже проиграли в первом матче турнира. Пример сборной России для них показателен.

Канадцы попали в финал. И не считают, что вылет России – это удача для них

Сборная Канады обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира со счётом 5:1 и завтра сыграет с Финляндией за золото. После игры кто-то из канадцев был удивлён, что Россия не вышла в финал, а кто-то нет. И все говорили о том, что с Финляндией будет крайне непростой матч. В первом матче группового этапа команда Юкки Ялонена взяла верх над Канадой со счётом 2:1.

«Финляндия – крутая команда, они обыграли Канаду, Швецию и Россию»

Нападающий Марк Стоун не считает, что финал с Финляндией будет менее интересным, чем с Россией.

— В финале вам предстоит снова встретиться с финнами. Думаете, сейчас их обыграете?

— Мы считаем, что можем обыграть любого соперника на этом чемпионате, если будем хорошо играть. Нам надо показать свою лучшую игру, чтобы победить Финляндию, но нам нравится наша команда, и мы чувствуем, что способны обыграть любого.

— Игрок России после матча с Финляндией сказал, что в игре финнов мало хоккея.

— (Смеётся). Мы играли с ними в группе, это хорошая команда. Возможно, у них не такой яркий стиль, как у русских, которые любят «танцевать» вокруг соперников и идти в обыгрыш. Финляндия же наглухо перекрывает подступы к воротам, нам надо держать себя в руках, играть попрямолинейнее и попытаться выбить измотать их.

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— Не расстроились, что не сыграете с Россией, этот матч был бы гораздо веселее, чем будет с финнами.

— Не знаю, почему вы так говорите. У Финляндии крутая команда, они нас обыграли. Можете говорить о них, что хотите, они хорошо играют вместе, это хорошая команда. Они обыграли нас, Швецию, Россию.

— Помните финал ЧМ-2016 с Финляндией?

— Они играют так же и сейчас. Отсиживаются в обороне и ждут ошибок соперника. Если мы не будем допускать ошибок, у них не будет столько моментов, как в нашей первой игре на турнире.

— Что вы узнали о Финляндии из матча в группе?

— Это команда, которая действует просто и играет всей пятёркой, единым целым. Нам надо будет пройти всю пятёрку, чтобы задерживаться в зоне атаки.

— Не беспокоит, что чехи сегодня нанесли 40 бросков?

-Не особенно. У соперника было много большинства, раз 20 они бросили уже после того, как счёт стал 5:0. Когда так крупно ведёшь, тяжело немного не откатиться назад. Я совсем не беспокоюсь, если мы завтра покажем свою лучшую игру, у нас будет хороший шанс на победу.

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«Канада уверена в себе, это уже не та команда, что проиграла Финляндии»

Нападающий Энтони Манта отметил, что за время турнира канадцы перестроились и обрели уверенность в себе.

— Мы уже не та команда, что была в первом матче турнира. В первом матче с финнами мы были не до конца готовы играть на большой площадке, небрежно играли в обороне. Мы многому научились за время турнира и теперь знаем, как играть. Сейчас мы уверены в себе.

— И вы теперь знаете, как играть против финнов.

— Будет тяжело. Они играют «капкан» 2-3, сегодня вы видели это сегодня в матче с Россией. Нам надо хорошо держать шайбу и прессинговать.

— Где у финнов слабое место?

— Надо самим больше времени играть в атаке. Когда они с шайбой, они хорошая команда. Нам надо действовать умно, бороться за шайбу и реализовать свои моменты.

— Удивились, что финны обыграли звёздную Россию?

— И да, и нет. Хоккей играется на льду, финны делают «капкан», и Россия, вероятно, не смогла ничего создать. Матч я не видел, но судя по счёту, 1:0 – это идеальная игра в исполнении Финляндии.

«Не удивлён, что Россия проиграла Финляндии»

Главный тренер сборной Канады Ален Виньо отметил, что в финале с Финляндией будет серьёзная борьба.

— Перед чемпионатом мира, когда мы прилетаем из-за океана, у нас есть всего 4-5 тренировок и один выставочный матч. Требуется время, чтобы сыграться. Некоторые команды сыгрываются, некоторые нет. Мы смогли стать лучше, наша команда сыгралась на льду и сплотилась вне льда. Мы хотели получить возможность сыграть за золото, и мы сыграем за него завтра.

— Система игры завтра будет такой же?

— Да, уже поздно что-то менять (смеётся).

— Удивлены, что завтра не сыграете с Россией?

— Нет, это сильный турнир, где любой может обыграть любого. Всё решает одна игра. Я сегодня смотрел матч России с Финляндией, была серьёзная борьба. У обеих команд были моменты, выиграла Финляндия, сегодня они были лучше. Пока что Финляндия – единственный соперник, которого мы здесь не обыгрывали. Будет тяжёлый матч.

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«Финны хорошо играют в обороне, с ними тяжело создавать моменты»

Нападающий Шон Кутюрье считает, что его команде будет непросто в финале с Финляндией.

— Что скажете о Финляндии?

— Они хорошо играют в обороне, с ними тяжело создавать моменты. Нам надо будет хорошо постараться, чтобы создавать моменты, быть терпеливыми, хорошо обороняться.

— Первая игра с Финляндией вас чему-то научила?

— Теперь мы уже другая команда, с каждым матчем турнира мы становились всё лучше. Нам нравится наша игра, завтра нам надо показать свою лучшую игру.

— Удивлены, что в финале играете не с Россией?

— Не думаю, что удивлён. У Финляндии хорошая команда. У России на бумаге великолепная команда, но финны доказали, что показывают хороший командный хоккей. Будет тяжёлое противостояние. Все четыре команды в полуфиналах были хороши, сейчас осталось только две. Нам надо сыграть лучше Финляндии.

— Сравните свою первую игру с Финляндией и то, как вы играете сейчас?

— Мы стали лучше действовать в обороне, пропускаем меньше контратак, не даём бросать с пятачка. В атаке у нас лучше получается доставлять шайбу до ворот и забивать свои моменты.

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«У России была лучшая команда на бумаге, столько суперзвёзд»

Нападающий Джонатан Маршессо удивился поражению России в полуфинале и сказал, что с Финляндией будет тяжёлый финал.

— Дальше – Финляндия, удивлены?

— У России была лучшая команда на бумаге, столько суперзвёзд. Но это доказывает, что сборная Финляндии всегда выкладывается и играет правильно. Будет тяжёлый матч.

— Чего ждёте?

— В группе они нас обыграли, были лучше нас тогда. Надо быть готовыми к ним, у них очень рабочая команда, против такой тяжело играть.

— Что выделите в финской сборной?

— Это команда, которая не сдаётся, несмотря ни на что. Выкладывается, хорошо бежит, играет просто, на ворота. Там хорошие игроки и хороший вратарь. Надо быть готовыми.

— Сравните сборную Канады в первом матче и сейчас?

— Мы стали играть гораздо лучше, адаптировались. В первом матче у нас мало что получалось, потом мы нашли свою игру. Секретов в хоккее нет, главное – пахать и играть вместе, это принесёт успех.

— Уверены в победе завтра?

— Мы уверены в себе, но и финны наверняка тоже. Будет хорошая игра.