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Россия — Чехия: смотреть онлайн прямой эфир Первого канала
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Россия — Чехия: смотреть онлайн прямой эфир Первого канала, ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Россия — Чехия: смотреть онлайн прямой эфир
«Чемпионат»
Россия – Чехия в матче за бронзу ЧМ! Прямой эфир матча от Первого канала
Самый трудный матч для российской команды на турнире. Как найти мотивацию после фиаско в полуфинале с финнами?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Россия — Чехия, матч за третье место. Прямая трансляция Первого канала на Чемпионате

ЧМ-2019
26 мая 2019, воскресенье. 16:45 МСК
Россия
Чехия

26 мая в Братиславе состоятся медальные матчи чемпионата мира – 2019. В игре за бронзу (16:45 мск) на лёд выйдут сборные России и Чехии, в матче за золото (21:15) сразятся команды Канады и Финляндии.

Сборные России и Чехии играли на мировых первенствах 20 раз. Россияне победили в девяти играх, в 10 матчах успех праздновали чехи, ещё одна игра завершилась вничью. На групповом этапе подопечные Ильи Воробьёва победили Чехию со счётом 3:0.

Отметим, что с 2013 года сборная России не оставалась без медалей чемпионата мира. Чехи, напротив, не выигрывали медали со времён ЧМ-2012 (бронза).

Результаты матчей сборной России на чемпионате мира – 2019

На нынешнем первенстве сборная России одержала восемь побед в восьми матчах при одном поражении от финнов в полуфинале. Чехи одержали семь побед на турнире при двух поражениях (0:3 – от России, 1:5 – от Канады в полуфинале).

Как прошли полуфинальные матчи на ЧМ

Россия – Финляндия – 0:1

ЧМ-2019
25 мая 2019, суббота. 16:15 МСК
Россия
0 : 1
0:0, 0:0, 0:1
Финляндия
0:1 – Анттила (Йокихарью, Кивиранта) – 50:18 (5x5)
Не начертили. Финны повязали Россию и снова лишили мечты
Команда Ильи Воробьёва будет играть в матче за бронзовые медали.

Канада – Чехия – 5:1

ЧМ-2019
25 мая 2019, суббота. 20:15 МСК
Канада
5 : 1
1:0, 2:0, 2:1
Чехия
1:0 – Стоун (Стечер) – 05:18 (5x5), 2:0 – Нурс (Кутюрье) – 20:10 (5x5), 3:0 – Дюбуа (Маршессо, Стоун) – 25:06 (5x5), 4:0 – Туррис (Манта) – 46:26 (5x5), 5:0 – Шабо (Хенрик, Строум) – 53:00 (5x5), 5:1 – Зогорна (Коларж) – 53:59 (5x5)
Канада избежала ошибок России и сокрушила Чехию. Она уже чемпион мира?
Канаде – финал, а Чехии – игра с Россией за бронзовые медали. Всё было решено за пять минут.
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