Россия – Чехия в матче за бронзу ЧМ! Прямой эфир матча от Первого канала

Самый трудный матч для российской команды на турнире. Как найти мотивацию после фиаско в полуфинале с финнами?

Россия — Чехия, матч за третье место. Прямая трансляция Первого канала на Чемпионате

26 мая в Братиславе состоятся медальные матчи чемпионата мира – 2019. В игре за бронзу (16:45 мск) на лёд выйдут сборные России и Чехии, в матче за золото (21:15) сразятся команды Канады и Финляндии.



Сборные России и Чехии играли на мировых первенствах 20 раз. Россияне победили в девяти играх, в 10 матчах успех праздновали чехи, ещё одна игра завершилась вничью. На групповом этапе подопечные Ильи Воробьёва победили Чехию со счётом 3:0.



Отметим, что с 2013 года сборная России не оставалась без медалей чемпионата мира. Чехи, напротив, не выигрывали медали со времён ЧМ-2012 (бронза).



Результаты матчей сборной России на чемпионате мира – 2019



На нынешнем первенстве сборная России одержала восемь побед в восьми матчах при одном поражении от финнов в полуфинале. Чехи одержали семь побед на турнире при двух поражениях (0:3 – от России, 1:5 – от Канады в полуфинале).



Как прошли полуфинальные матчи на ЧМ



Россия – Финляндия – 0:1

Не начертили. Финны повязали Россию и снова лишили мечты Команда Ильи Воробьёва будет играть в матче за бронзовые медали.

Канада – Чехия – 5:1