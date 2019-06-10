«Авангард» сохранил Бека и Чудинова, а ЦСКА вернёт игрока из НХЛ

«Авангард» подписал новые контракты с Чудиновым и Беком

Защитник Максим Чудинов продолжит карьеру в составе «Авангарда». Как сообщает официальный сайт омского клуба, хоккеист продлил контракт на один год.



В минувшем сезоне 29-летний хоккеист провёл 59 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На его счету девять заброшенных шайб и 10 результативных передач при показателе полезности «-9» и 22 минутах штрафа. В 19 матчах плей-офф защитник забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+4». Чудинов защищает цвета «Авангарда» с сезона-2017/18, ранее он выступал за СКА.

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Кроме того, «Авангард» подписал новое соглашение с нападающим Тейлором Беком, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 28-летний канадский форвард поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.

Прошедший сезон нападающий начинал в китайском «Куньлунь Ред Стар», после чего его обменяли в «Авангард». В 56 матчах регулярного чемпионата Бек записал на свой счёт 36 (19+19) баллов при показателе полезности "+8" и 28 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард заработал 20 очков, став лучшим бомбардиром «ястребов».

«Ак Барс» может пополнить шведский защитник

Защитник Микаэль Викстранд продолжит карьеру в составе «Ак Барса», сообщает в своём «твиттере» журналист Юхан Свенссон.



По его информации, презентация шведского новобранца состоится в начале нынешней недели. Казанский клуб получил права на хоккеиста в результате обмена с «Локомотивом». Последние четыре года скандинав провёл на родине, в составе клуба «Ферьестад».



В сезоне-2018/19 Викстранд принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф на счету игрока две результативные передачи в 14 играх.



Викстранд принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также защищал цвета национальной команды на чемпионате мира в 2018 году.

Тарасов продолжит карьеру в Финляндии

Голкипер Даниил Тарасов подписал однолетний контракт с «Эссят Пори», сообщает официальный сайт финского клуба. Ранее россиянин заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».



В сезоне-2018/19 20-летний вратарь провёл два матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Салавата Юлаева». Он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,86. В 25 матчах ВХЛ в составе «Тороса» на счету Тарасова 17 побед. Он отражал 92,8% бросков и пропускал 1,71 шайбы в среднем за игру.

Тарасов: финский чемпионат – один из сильнейших в Европе, вариант мне понравился

Минское «Динамо» сократит число легионеров

Минское «Динамо» собирается сократить число легионеров в два раза по сравнению с прошлым сезоном. Об этом на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил председатель Наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич.

«В первую очередь мы занимаемся комплектованием тренеров – выбором кандидатуры главного тренера, помощников. Этот процесс практически завершён. В ближайшее время руководство клуба озвучит конкретные персоналии. С большой долей вероятности главный тренер будет иностранцем, остальной тренерский штаб – белорусский. Мы отказываемся от легионерской формулы прошлого сезона. Практически в два раза будем сокращать число легионеров», – заявил Шуневич.

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Жердев хочет вернуться в КХЛ и выиграть чемпионат мира

Известный российский хоккеист Николай Жердев провёл в Губкине мастер-класс для воспитанников секции хоккея ДЮСШ № 1 и ответил на вопрос о продолжении карьеры.



«В субботу был мастер-класс для мальчишек, занимающихся хоккеем, а в воскресенье закрепили знания в товарищеской игре. «Хотел бы снова играть в КХЛ, сейчас мой агент ведёт переговоры с клубами, так что пока неясно, где предстоит начать сезон. В планах выиграть ещё один чемпионат мира», – цитирует Жердева «Новое время».

Сезон-2017/18 Жердев начинал в нижнекамском «Нефтехимике», но провёл за команду только два матча, отметившись одной результативной передачей. Позже хоккеист перешёл в рижское «Динамо», отыграв за клуб 18 игр и набрав 5 (3+2) баллов при показателе полезности "-6" и четырёх минутах штрафного времени. Минувший сезон хоккеист пропустил.

ЦСКА вернёт своего воспитанника из НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о селекционной работе клуба в межсезонье.



«У нас прошла селекционная работа. Мы о ней объявим немного позже — через несколько дней. И вы услышите имена. Работа закончена в полном объёме, на 100 процентов.



Мы приобрели Секача, но есть ещё ряд хоккеистов, которых ЦСКА смог сохранить. Скоро озвучим их имена. Кроме того, клуб вернул своего хоккеиста из НХЛ. Тоже не хотелось бы сейчас называть фамилию, так как его контракт действует до конца июня. Будем улучшать игру, станем работать ещё больше и усердней, поскольку понимаем, что сохранить титул сложнее, чем его выиграть. Осознаем, где находимся и что с нами происходит. Дальше, засучив рукава, станем готовиться к следующему розыгрышу чемпионата КХЛ», — приводят слова Есмантовича «Известия».