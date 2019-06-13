«Колорадо» попробует заполучить Панарина, а Сергеев хочет покинуть Уфу

«Сент-Луис» впервые выиграл Кубок Стэнли

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.



Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Сент-Луиса». Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.



Таким образом, ожидание трофея составило 52 года – это самый продолжительный период в истории НХЛ. Второе место по этому показателю у «Лос-Анджелес Кингз» – 44 сезона до первого чемпионства в 2012 году. Третьим идёт «Вашингтон Кэпиталз» – 43 сезона перед титулом-2018.

Русские в НХЛ — это сила! Пути Тарасенко и Барбашёва к Кубку Стэнли Они прошли два разных пути на вершину, но оба сыграли ключевую роль в победе «Сент-Луиса».

И последние стали первыми. Как «Сент-Луис» празднует победу в Кубке Стэнли Весь штат Миссури переживал за «синих».

Сергеев намекнул о желании уйти из «Салавата Юлаева»

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев в «Инстасториз» ответил на вопрос по поводу продолжения карьеры в уфимском клубе. 1 мая Сергееву было сделано квалификационное предложение, которое игрок пока не принял.



«Дам один ответ на все вопросы, связанные с Уфой: нет смысла это обсуждать публично. Если бы я не был ОСА, вопрос бы уже давно решился», — заявил Сергеев.



В минувшем сезоне 26-летний защитник забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач в 57 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+5" и набрав 38 минут штрафа. В 17 играх плей-офф на счету российского защитника 3 (1+2) очка при полезности "+4" и 27 штрафных минутах. В среднем за матч Артём проводил на льду 20 минут в регулярке и почти 26 минут в плей-офф.

«Взяли курс на сохранение костяка». Интервью с гендиректором «Салавата» Александр Курносов рассказал о планах команды на следующий сезон и прокомментировал трансферы клуба.

Состав «Ак Барса» пополнил шведский защитник

Защитник Микаэль Викстранд продолжит карьеру в составе «Ак Барса», информирует официальный сайт казанской команды. Шведский хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона.



В сезоне-2018/19 Викстранд принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и набрал за «Ферьестад» 20 (4+16) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф на счету игрока две результативные передачи в 14 играх.



В профессиональной карьере выступал за команды «Оре» (2009), «Мора» (2010-2014), «Фрёлунда» (2014-2015), «Ферьестад» (2015-2019). Викстранд принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также защищал цвета национальной команды на чемпионате мира в 2018 году.

«Ферьестад»: не хотим отпускать Викстранда в КХЛ, тем более за $ 300 тыс.

Заявление СКА по трагедии в семье Соколова

Хоккейный клуб СКА выступил с заявлением по поводу трагедии, произошедшей с тренером Максимом Соколовым. Сын Соколова убил собственную мать.



«В семье Максима Соколова произошёл трагический инцидент. По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются следственными органами. Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий. Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь», — указывается в «твиттере» клуба из Санкт-Петербурга.

Стали известны детали убийства жены экс-вратаря сборной России Соколова

«Колорадо» хочет заполучить Панарина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» включился в гонку за нападающим Артемием Панариным, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эдриан Дейтер.



В сезоне-2018/18 Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0». 1 июля российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» может стать неограниченно свободным агентом.



Напомним, по мнению североамериканских СМИ, Артемий Панарин может рассчитывать на крупный контракт с годовым окладом в размере $ 10,5–11 млн, если не больше.