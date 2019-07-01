«Флорида» расчистила место под Бобровского. Какими были последние обмены в НХЛ

Перед самым открытием рынка свободных агентов в НХЛ произошли несколько интересных обменов, на которые стоит взглянуть поподробнее.



н. Фил Кессел, з. Дэйн Биркс и 4-й раунд драфта — из «Питтсбурга» в «Аризону»

н. Алекс Гальченюк, з. Пьер Джозеф — из «Аризоны» в «Питтсбург»

Строптивый Кессел воссоединился с лучшим тренером в своей карьере — Риком Токкетом, который является единственным специалистом в лиге, умеющим заставить Фила работать на команду, а не хандрить. Пока Токкетт работал в «Пингвинз», 81-й номер приносил клубу большую пользу, неплохо взаимодействовал с Евгением Малкиным и был одним из ценнейших активов «Питтсбурга». Но Токкетт ушёл на повышение и Кессел взялся за старое — конфликтовал с наставником Майком Салливаном, ругался и мирился с Малкиным, и, в итоге, не добрался до отметки в 30 голов за сезон, имея показатель полезности «-19».



«Рад быть частью «Койотс» и рад воссоединиться с Риком Токкетом, с которым у меня отличные отношения. Попытаюсь помочь команде выиграть как можно больше матчей», — сказал Кессел, которому в октябре исполняется 32 года.

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Более молодой Гальченюк набрал в прошлом сезоне в два раза меньше очков, чем Кессел, и в «Аризоне» он пробыл лишь один сезон, так как в июне прошлого года переехал в стан «койотов» из «Монреаля». Однако три года назад показатели Гальченюка и Кессела были вполне сравнимы (56 и 59 очков), и играя в компании с Кросби и Малкиным американский белорус вполне может по-новому раскрыть свой талант нападающего. Универсальный Гальченюк уже заявил о том, что готов играть на любом фланге любого звена и стремится доказать, что может быть динамичным форвардом умеющим набирать очки.



В результате этого обмена «Питтсбург» может проиграть в чистых цифрах статистики. Но отсутствие головной боли с поведением Кессела и его строптивостью, более молодой возраст Гальченюка и экономия под потолком зарплат (чуть меньше $2 млн) делает «Пингвинз» потенциальным победителем по итогам сделки.



в. Джеймс Раймер — из «Флориды» в «Каролину»

в. Скотт Дарлинг и 6-й раунд драфта — из «Каролины» во «Флориду»



Генеральный менеджер «Пантерз» Дэйл Тэллон мастерски расчистил платёжку под Сергея Бобровского. Контракт провалившего прошлый сезон Дарлинга быстро был выкуплен, а неоправданно дорогостоящий Раймер ($ 3,4 млн в год) будет пытаться доказать свои амбиции в «ураганах», которые остались без Петра Мразека. По итогу этого обмена «Флорида» осталась без голкиперов, но нет сомнений, что это временно. Российский двукратный обладатель «Везины» уже наверняка заказал билеты в Майами для себя и своей семьи, а контракт Бобровского с «кошками» будет длительным и очень крупным.



«1 июля должен стать для нас очень позитивным днём», — сиял от счастья в недавнем интервью Дэйл Тэллон. Осталось дождаться новостей.



з. Колин Миллер — из «Вегаса» в «Баффало»

2-й и 5-й раунд драфта — из «Баффало» в «Вегас»



26-летний Миллер достаточно средне провёл прошлый сезон, набрав 29 очков в 65 матчах, но для «Вегаса» это имело вторичное значение. Джорджу Макфи требовалось разгрузить платёжную ведомость, которая трещит по швам. Пока что у «рыцарей» не подписаны новые контракты с Никитой Гусевым и Малкольмом Суббэном, да и на рынке свободных агентов «Вегас» может быть активен. «Баффало» же можно поздравить с выгодной покупкой квалифицированного защитника, находящегося в расцвете сил, и имеющего в запасе три года разумного контракта. Другое дело, что вакансий в обороне у «Сэйбрз» пока нет (6 человек на односторонних договорах), и для Миллера нужно освобождать позицию.

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н. Андре Бураковски — из «Вашингтона» в «Колорадо»

н. Скотт Космачук, 2-й и 3-й раунд драфта — из «Колорадо» в «Вашингтон»



У Бураковски нет контракта на следующий сезон и обмен в «Колорадо» — шанс получить более выгодные условия, а заодно возможность играть в топ-6 нападающих. В «Кэпиталз» талантливый швед был универсальным бойцом, способным заткнуть любую дыру в составе, но играл преимущественно в третьем звене. По словам генерального менеджера «столичных» Брайана Маклеллана, Бураковски просил обменять его ещё в февральский дедлайн, но тогда это не имело смысла для клуба. «Если бы он не попросил обмен, я предпочёл бы оставить его в третьем звене на этот сезон», — откровенно заявил Маклеллан.



В «Колорадо» Бураковски имеет шанс проявить себя более полноценно, но сначала требуется подписать новый контракт.



н. Карл Сёдерберг — из «Колорадо» в «Аризону»

з. Кевин Коннотон и 3-й раунд драфта — из «Аризоны» в «Колорадо»



33-летний швед будет центром третьего звена «лавин», но для этой роли он выглядит слегка тяжеловатым и дорогим. В то же время, свои очки он исправно набирал и картины в «Колорадо» явно не портил, поэтому его обмен можно объяснить лишь стремлением освободить платёжную ведомость (контракт — $ 4,75 млн за сезон) под кого-то из звёзд и новые соглашения для Рантанента и Задорова. В приезд Артемия Панарина в «Эвеланш» верится слабо, а что касается Сёдерберга, то в «койотах» он будет выполнять привычную роль универсала и «стабилизатора» состава. Кроме этого, в «Аризоне» формируется шведская диаспора (Сёдерберг, Экман-Ларссон, Яльмарссон), а это всегда интересно.

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н. Эрик Хаула — из «Вегаса» в «Каролину»

н. Николя Руа и условный 5-й раунд драфта — из «Каролины» в «Вегас»



28-летний Хаула в прошлом сезоне сыграл только 15 матчей, так как уже в ноябре 2018 года получил серьёзную травму колена. 7 набранных очков не могут быть ориентиром, к тому же главная польза от финна — это умение бороться, действовать в обороне и на пятачке. Хаула станет заменой Майклу Ферлану, с которым «Каролине» договориться не удалось — форвард выйдет на рынок свободных агентов, где получит куда более щедрый контракт, чем нынешние $ 1,7 млн в год. Для «Вегаса» Хаула особой потерей не станет, особенно если учесть полное отсутствие свободных денег под потолком зарплат.

з. Келвин Де Хаан и н. Алекси Саарела — из «Каролины» в «Чикаго»

з. Густав Форслинг и в. Антон Форсберг — из «Чикаго» в «Каролину»



Де Хаан — крепкий защитник с тремя годами действующего контракта. Именно такой человек был нужен «чёрным ястребам» для усиления стареющей обороны, и цену за него «Чикаго» заплатил достаточно скромную. Форсберг — явный подстраховщик на вратарской позиции, который может не закрепиться даже в роли второго номера. Вместе с Де Хааном в Город ветров подъехал перспективный форвард Саарела, который дебютировал в НХЛ в плей-офф нынешнего сезона, а до этого набрал 54 очка в 69 матчах за фарм-клуб. Единственный понятный смысл обмена для «Каролины» — это избавление от рисков, связанных с травмой плеча у Де Хаана, а также освобождение платёжки под новые контракты для Себастьяна Ахо и Джастина Фолка.

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В ожидании

з. Никита Зайцев и н. Коннор Браун — из «Торонто» в «Оттаву»

з. Коди Сиси — из «Оттавы» в «Торонто»

Этот обмен формально ещё не состоялся, но известные подробности от авторитетных заокеанских инсайдеров заставляют поверить в то, что именно так оно и будет. Об обмене Зайцева было известно давно и для того, чтобы сделка состоялась, россиянин даже отказался от запретного пункта в контракте. В качестве ответной любезности «кленовые» заплатят Никите $ 3 млн бонуса, но в стане «Сенаторз» Зайцеву может быть очень непросто. О сложном характере владельца клуба Юджина Мельника (даже к лидерам уровня Эрика Карлссона были постоянные претензии) и подводных камнях в отношениях между игроками и руководством ходят легенды, да и спортивные перспективы «сенаторов» на ближайшие пару сезонов далеки от идеала.



Уроженец Оттавы Коди Сиси по игровым качествам ничем не лучше Зайцева, да и контракта на следующий сезон у него нет. Очевидно, генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас держит в уме запасной план обмена Сиси, концентрируясь на переговорах с Митчем Марнером.