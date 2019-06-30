Что нужно знать о хоккее летом. Главные события месяца

Триумф «Сент-Луиса», громкие трансферы в КХЛ, возвращение игроков в Россию и многое другое.

Лето – совсем не хоккейная пора, но отсутствие турниров и матчей не означает отсутствие новостей. Июнь получился достаточно насыщенным по обе стороны Атлантического океана, и мы предлагаем вам обзор основных событий в мире хоккея из первого летнего месяца.

Недопонимание Патрика Лайне и «Виннипега»

Финский форвард Патрик Лайне – второй номер драфта-2016, лидер «Виннипега», один из самых забивных форвардов в современной НХЛ. Этим летом у него истекает соглашение новичка в «Виннипегом», и обычно в таких ситуациях клубы поощряют свою главную звезду, выписывая ему длинный и «жирный» контракт. Но в случае Лайне и «Виннипега» всё не так гладко. «Джетс» не хотят терять Патрика, но и не желают сейчас заключать с финном долгосрочный контракт. Всему виной прошлый сезон, в котором Лайне набрал лишь 50 (30+20) очков в 82 матчах и заработал показатель полезности «-24». Не лучшие цифры для хоккеиста, который позиционирует себя мировой звездой и центром франшизы. «Виннипег» готов дать Лайне контракт-мостик, чтобы посмотреть на его показатели в ближайшие год-два, сам Патрик рассчитывает на долгосрочный контракт с зарплатой в $ 10 млн в год. Скоро эта ситуация должна разрешиться, возможен вариант, при котором Лайне и вовсе покинет клуб, подписав оффершит с другой командой, у которой есть больше места под потолком зарплат и больше веры в талант финского нападающего.

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Конфликт Артёма Сергеева и «Салавата»

Нечто подобное происходит и в КХЛ, где не могут прийти к взаимопониманию «Салават Юлаев» и защитник Артём Сергеев. Уфимцы сделали хоккеисту квалификационное предложение, но оно не устроило Сергеева, и агента игрока Игоря Ларионова.

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Сейчас Сергеев до сих пор не подписал контракта ни с «Салаватом», ни с любой другой командой, а это значит, что и в условном СКА Артёму не хотят предлагать больше, чем уфимцы, и агент с хоккеистом просто-напросто набивают цену.

Возвращение в Россию Сошникова и Щербака

Каждое межсезонье в КХЛ возвращается несколько хоккеистов, у которых не получилось закрепиться в НХЛ. В этот раз путь домой проделал защитник Игорь Ожиганов, на подходе Богдан Киселевич и ещё ряд игроков, а в июне контракты в КХЛ подписали Никита Сошников и Никита Щербак.

25-летний Сошников не смог пробиться в состав «Торонто» и «Сент-Луиса», получил несколько сотрясений мозга, которые окончательно загубили его энхаэловскую карьеру. Ближайшие два года форвард проведёт в «Салавате». 23-летний Щербак не заиграл в «Монреале» и «Лос-Анджелесе», хотя был выбран «Канадиенс» в первом раунде драфта-2014. Техничный, но, поговаривают, немного ленивый нападающий подписался на три года с «Авангардом», где в нём хотят видеть замену Илье Михееву.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Дацюк в «Автомобилисте», Кагарлицкий – в СКА

Не обошлось в июне и без внутренних громких трансферов в КХЛ. Главная новость – возвращение Павла Дацюка в родной город. Волшебник покинул екатеринбургскую «Динамо-Энергию» в 2000 году, построил классную карьеру, и в 40 лет вновь стал игроком клуба из столицы Урала. Это действительно красивая история, хотя не факт, что Дацюк подписался бы с «Автомобилистом», если бы у этого клуба не появились бы деньги.

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Дмитрий Кагарлицкий был самым лакомым кусочком на рынке свободных агентов лиги, и его отхватил СКА. Питерцы не сорили деньгами, ради подписания экс-динамовца, зато привлекли Кагарлицкого трёхлетним сроком договора и возможностью постоянно играть в сборной России.

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Несостоявшийся скандал в «Авангарде»

Уже второй в это межсезонье! Помните, историю с нарушением допинговых процедур во время финала Кубка Гагарина? Тогда всё затихло очень быстро, потому что на самом деле ничего сверхъестественного или незаконного не произошло.

«У Зернова нет допинга! Хартли не грубил, просто говорил импульсивно» Максим Сушинский рассказал, как всё было на самом деле при общении «Авангарда» с допинг-офицерами.

В июне «Авангард» всё-таки едва не оказался в центре скандала, как в старые добрые времена. Проскочила информация, что Максим Сушинский и Евгений Хацей, президент и директор по хоккейным операциям клуба, могут покинуть «Авангард» за финансовый произвол.

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Но и здесь любители жареного, очевидно, дали маху. Никакого увольнения Сушинского не произошло, а если в клубе и были какие-то недопонимания, то все они решились без выноса сора из избы. Уход от репутации скандального клуба и цивилизованное решение всех вопросов – отличительная черта «Авангарда» нового образца.

Победа «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли

Спустя 52 года после своего вступления в НХЛ, «Сент-Луис» взял главный трофей лиги. В финале-2019 против «Бостона» «Блюз» одержали сначала свою первую победу в финалах Кубка Стэнли (а ведь это уже четвёртый финал «музыкантов»), а затем в седьмом матче на чужой площадке дожали соперника. Главные творцы этой победы – Джордан Биннингтон, Алекс Пьетранджело, Джей Боумистер, Райан О’Райлли, Джейден Шварц и, конечно же, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, ставшие 31-м и 32-м в списке россиян, выигрывавших Кубок Стэнли.

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Трагедия в семье Максима Соколова

Спокойное течение хоккейной июньской жизни нарушило ужасное событие в семье известного хоккейного голкипера, а ныне тренера СКА Максима Соколова. В загородном доме, где жена экс-вратаря проживала с двумя сыновьями Максимом-младшим и Арсением, произошло жуткое убийство. Ирина Соколова получила смертельные ножевые ранения, а старший сын голкипера попал в больницу, и до сих пор не может вернуться к нормальной жизни. Вначале следствие подозревало Максима, против которого показания дал Арсений, но в результате главным подозреваемым оказался младший сын Соколова. В этой истории много непонятного и запутанного, многое решат показания, которые даст Максим Соколов-младший, когда сможет говорить.

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Вудкрофт возглавил минское «Динамо»

Минское «Динамо» было последним клубом КХЛ, который оставался без главного тренера, и вот из столицы Беларуси пришла долгожданная новость. Главным тренером минчан стал канадский специалист Крэйг Вудкрофт, а в его тренерский штаб вошёл известный белорусский специалист Михаил Грабовский. Вудкрофт уже работал в «Динамо»в сезоне-2016/17, он занял с белорусской командой пятое место в регулярке на Западе и в плей-офф проиграл в первом раунде «Локомотиву». Тот результат является одним из лучших в истории минского «Динамо» в КХЛ, и сейчас с канадцем минчане связывают большие надежды.

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Карлссон стал самым высокооплачиваемым защитником в НХЛ

Эрик Карлссон, один из лучших атакующих защитников НХЛ, мог в июле выйти на рынок свободных агентов, но в «Сан-Хосе» были другого мнения. Калифорнийцы предложили шведу баснословные деньги, и он, недолго колеблясь, заключил восьмилетний договор с «Шаркс». По его условиям годовая зарплата шведа составит $11,5 млн, и, благодаря щедрости «Сан-Хосе», Карлссон стал самым высокооплачиваемым защитником в НХЛ. По размеру оклада Эрик обогнал Пи Кея Суббэна и Дрю Даути.

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Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Шипачёв остался в «Динамо», Якупов – в СКА

Межсезонье в КХЛ интересно не только трансферами, но и продлениями контрактов. Так, целая эпопея разыгралась вокруг центрфорварда Вадима Шипачёва, который вроде бы по контракту должен был остаться в «Динамо», но из-за юридических проволочек на него всерьёз претендовал и «Авангард». В какой-то момент показалось, что переход Шипачёва в омский клуб состоится, но в «Динамо» сумели удержать своего главного бомбардира. Вадим проведёт в форме бело-голубых не только ближайший сезон, но и следующий.

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Ещё одним хоккеистом с неопределённым будущим был форвард СКА Наиль Якупов, прошлым летом вернувшийся в Россию из НХЛ. Якупов мог вернуться в лучшую лигу мира, но в результате остался в Санкт-Петербурге, подписав трёхлетний контракт.

Россияне забрали все главные индивидуальные призы в НХЛ

С «Арт Росс Трофи» и «Морис Ришар Трофи» всё понятно. Никита Кучеров набрал невероятные 128 очков, став лучшим бомбардиром НХЛ, а Александр Овечкин забросил 51 шайбу, в очередной раз став главным снайпером лиги. Но и в тех номинациях, лауреаты которых определяются голосованием, россиянам не было равных. Кучеров к «Арт Россу» добавил «Харт Трофи» (самый ценный игрок по мнению журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок регулярки по мнению профсоюза хоккеистов), а Андрей Василевский выиграл «ВезинуТрофи». На церемонии закрытия сезона в НХЛ стало понятно, что минувший сезон стал настоящим триумфом наших парней.

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Хьюз – первый номер драфта-2019, Подколзина выбрали под десятым номером

Вслед за церемонией закрытия сезона в НХЛ прошёл драфт юниоров. Главной интригой было то, кто станет первым номером – Джек Хьюз или Каапо Какко? В результате «Нью-Джерси», выбиравший первым, назвал фамилию Хьюза, несмотря на прекрасное выступление Какко на чемпионате мира. Джек стал восьмым американцем, выбранным под первым номером драфта НХЛ, а «Нью-Джерси» во второй раз за последние три года сорвал подобный куш (в 2017-ом «дьяволом» стал Нико Хишир).

Какко под вторым номером ушёл в «Рейнджерс», а единственным россиянином-первораундником стал Василий Подколзин. Молодой талант из системы СКА под десятым номером ушёл в «Ванкувер», где на Василия очень рассчитывают.

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Суббэн обменян в «Нью-Джерси»

В НХЛ произошло уже немало интересных обменов, но самым громким стал переход Пи Кея Суббэна в «Нью-Джерси». Ещё в августе 2014-го темнокожий защитник подписал восьмилетний договор с кэпхитом $9 млн в год с «Монреалем», затем Суббэн был обменян в «Нэшвилл», а сейчас его контракт стал собственностью «Нью-Джерси». «Дьяволы» отправили в «Предаторз» защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса, а также выборы во вторых раундах драфта 2019 и 2020.

Этот обмен подтвердил высокие амбиции «Нью-Джерси» уже в следующем сезоне, команда явно намерена побороться за Кубок Стэнли в самое ближайшее время.

Этот «дьявол» Суббэн. Кто выиграл от обмена суперзвезды? На Восточном берегу стало веселее.

Луонго завершил карьеру

40-летний голкипер, выигравший два чемпионата мира и две Олимпиады в составе сборной Канады, но так и не добравшийся до Кубка Стэнли, объявил о завершении карьеры. Напомним, что в сентябре 2009 года Луонго подписал контракт на 12 лет с «Ванкувером», в 2014-ом Роберто был обменян во «Флориду», а сейчас решил повесить коньки на гвоздь, хотя по действующему договору должен был провести за «пантер» ещё три сезона.

Из-за этого решения «Ванкувер» и «Флорида» будут подвержены штрафу, зато в составе «Пантерз» освободилось место для Сергея Бобровского.

Луонго — о завершении карьеры: одно из самых сложных решений в жизни