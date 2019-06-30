Что нужно знать о хоккее летом. Главные события месяца

Лето – совсем не хоккейная пора, но отсутствие турниров и матчей не означает отсутствие новостей. Июнь получился достаточно насыщенным по обе стороны Атлантического океана, и мы предлагаем вам обзор основных событий в мире хоккея из первого летнего месяца.
Недопонимание Патрика Лайне и «Виннипега»
Финский форвард Патрик Лайне – второй номер драфта-2016, лидер «Виннипега», один из самых забивных форвардов в современной НХЛ. Этим летом у него истекает соглашение новичка в «Виннипегом», и обычно в таких ситуациях клубы поощряют свою главную звезду, выписывая ему длинный и «жирный» контракт. Но в случае Лайне и «Виннипега» всё не так гладко. «Джетс» не хотят терять Патрика, но и не желают сейчас заключать с финном долгосрочный контракт. Всему виной прошлый сезон, в котором Лайне набрал лишь 50 (30+20) очков в 82 матчах и заработал показатель полезности «-24». Не лучшие цифры для хоккеиста, который позиционирует себя мировой звездой и центром франшизы. «Виннипег» готов дать Лайне контракт-мостик, чтобы посмотреть на его показатели в ближайшие год-два, сам Патрик рассчитывает на долгосрочный контракт с зарплатой в $ 10 млн в год. Скоро эта ситуация должна разрешиться, возможен вариант, при котором Лайне и вовсе покинет клуб, подписав оффершит с другой командой, у которой есть больше места под потолком зарплат и больше веры в талант финского нападающего.
Конфликт Артёма Сергеева и «Салавата»
Нечто подобное происходит и в КХЛ, где не могут прийти к взаимопониманию «Салават Юлаев» и защитник Артём Сергеев. Уфимцы сделали хоккеисту квалификационное предложение, но оно не устроило Сергеева, и агента игрока Игоря Ларионова.
Сейчас Сергеев до сих пор не подписал контракта ни с «Салаватом», ни с любой другой командой, а это значит, что и в условном СКА Артёму не хотят предлагать больше, чем уфимцы, и агент с хоккеистом просто-напросто набивают цену.
Возвращение в Россию Сошникова и Щербака
Каждое межсезонье в КХЛ возвращается несколько хоккеистов, у которых не получилось закрепиться в НХЛ. В этот раз путь домой проделал защитник Игорь Ожиганов, на подходе Богдан Киселевич и ещё ряд игроков, а в июне контракты в КХЛ подписали Никита Сошников и Никита Щербак.
25-летний Сошников не смог пробиться в состав «Торонто» и «Сент-Луиса», получил несколько сотрясений мозга, которые окончательно загубили его энхаэловскую карьеру. Ближайшие два года форвард проведёт в «Салавате». 23-летний Щербак не заиграл в «Монреале» и «Лос-Анджелесе», хотя был выбран «Канадиенс» в первом раунде драфта-2014. Техничный, но, поговаривают, немного ленивый нападающий подписался на три года с «Авангардом», где в нём хотят видеть замену Илье Михееву.
Дацюк в «Автомобилисте», Кагарлицкий – в СКА
Не обошлось в июне и без внутренних громких трансферов в КХЛ. Главная новость – возвращение Павла Дацюка в родной город. Волшебник покинул екатеринбургскую «Динамо-Энергию» в 2000 году, построил классную карьеру, и в 40 лет вновь стал игроком клуба из столицы Урала. Это действительно красивая история, хотя не факт, что Дацюк подписался бы с «Автомобилистом», если бы у этого клуба не появились бы деньги.
Дмитрий Кагарлицкий был самым лакомым кусочком на рынке свободных агентов лиги, и его отхватил СКА. Питерцы не сорили деньгами, ради подписания экс-динамовца, зато привлекли Кагарлицкого трёхлетним сроком договора и возможностью постоянно играть в сборной России.
Несостоявшийся скандал в «Авангарде»
Уже второй в это межсезонье! Помните, историю с нарушением допинговых процедур во время финала Кубка Гагарина? Тогда всё затихло очень быстро, потому что на самом деле ничего сверхъестественного или незаконного не произошло.
В июне «Авангард» всё-таки едва не оказался в центре скандала, как в старые добрые времена. Проскочила информация, что Максим Сушинский и Евгений Хацей, президент и директор по хоккейным операциям клуба, могут покинуть «Авангард» за финансовый произвол.
Но и здесь любители жареного, очевидно, дали маху. Никакого увольнения Сушинского не произошло, а если в клубе и были какие-то недопонимания, то все они решились без выноса сора из избы. Уход от репутации скандального клуба и цивилизованное решение всех вопросов – отличительная черта «Авангарда» нового образца.
Победа «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли
Спустя 52 года после своего вступления в НХЛ, «Сент-Луис» взял главный трофей лиги. В финале-2019 против «Бостона» «Блюз» одержали сначала свою первую победу в финалах Кубка Стэнли (а ведь это уже четвёртый финал «музыкантов»), а затем в седьмом матче на чужой площадке дожали соперника. Главные творцы этой победы – Джордан Биннингтон, Алекс Пьетранджело, Джей Боумистер, Райан О’Райлли, Джейден Шварц и, конечно же, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, ставшие 31-м и 32-м в списке россиян, выигрывавших Кубок Стэнли.
Трагедия в семье Максима Соколова
Спокойное течение хоккейной июньской жизни нарушило ужасное событие в семье известного хоккейного голкипера, а ныне тренера СКА Максима Соколова. В загородном доме, где жена экс-вратаря проживала с двумя сыновьями Максимом-младшим и Арсением, произошло жуткое убийство. Ирина Соколова получила смертельные ножевые ранения, а старший сын голкипера попал в больницу, и до сих пор не может вернуться к нормальной жизни. Вначале следствие подозревало Максима, против которого показания дал Арсений, но в результате главным подозреваемым оказался младший сын Соколова. В этой истории много непонятного и запутанного, многое решат показания, которые даст Максим Соколов-младший, когда сможет говорить.
Вудкрофт возглавил минское «Динамо»
Минское «Динамо» было последним клубом КХЛ, который оставался без главного тренера, и вот из столицы Беларуси пришла долгожданная новость. Главным тренером минчан стал канадский специалист Крэйг Вудкрофт, а в его тренерский штаб вошёл известный белорусский специалист Михаил Грабовский. Вудкрофт уже работал в «Динамо»в сезоне-2016/17, он занял с белорусской командой пятое место в регулярке на Западе и в плей-офф проиграл в первом раунде «Локомотиву». Тот результат является одним из лучших в истории минского «Динамо» в КХЛ, и сейчас с канадцем минчане связывают большие надежды.
Карлссон стал самым высокооплачиваемым защитником в НХЛ
Эрик Карлссон, один из лучших атакующих защитников НХЛ, мог в июле выйти на рынок свободных агентов, но в «Сан-Хосе» были другого мнения. Калифорнийцы предложили шведу баснословные деньги, и он, недолго колеблясь, заключил восьмилетний договор с «Шаркс». По его условиям годовая зарплата шведа составит $11,5 млн, и, благодаря щедрости «Сан-Хосе», Карлссон стал самым высокооплачиваемым защитником в НХЛ. По размеру оклада Эрик обогнал Пи Кея Суббэна и Дрю Даути.
Шипачёв остался в «Динамо», Якупов – в СКА
Межсезонье в КХЛ интересно не только трансферами, но и продлениями контрактов. Так, целая эпопея разыгралась вокруг центрфорварда Вадима Шипачёва, который вроде бы по контракту должен был остаться в «Динамо», но из-за юридических проволочек на него всерьёз претендовал и «Авангард». В какой-то момент показалось, что переход Шипачёва в омский клуб состоится, но в «Динамо» сумели удержать своего главного бомбардира. Вадим проведёт в форме бело-голубых не только ближайший сезон, но и следующий.
Ещё одним хоккеистом с неопределённым будущим был форвард СКА Наиль Якупов, прошлым летом вернувшийся в Россию из НХЛ. Якупов мог вернуться в лучшую лигу мира, но в результате остался в Санкт-Петербурге, подписав трёхлетний контракт.
Россияне забрали все главные индивидуальные призы в НХЛ
С «Арт Росс Трофи» и «Морис Ришар Трофи» всё понятно. Никита Кучеров набрал невероятные 128 очков, став лучшим бомбардиром НХЛ, а Александр Овечкин забросил 51 шайбу, в очередной раз став главным снайпером лиги. Но и в тех номинациях, лауреаты которых определяются голосованием, россиянам не было равных. Кучеров к «Арт Россу» добавил «Харт Трофи» (самый ценный игрок по мнению журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок регулярки по мнению профсоюза хоккеистов), а Андрей Василевский выиграл «ВезинуТрофи». На церемонии закрытия сезона в НХЛ стало понятно, что минувший сезон стал настоящим триумфом наших парней.
Хьюз – первый номер драфта-2019, Подколзина выбрали под десятым номером
Вслед за церемонией закрытия сезона в НХЛ прошёл драфт юниоров. Главной интригой было то, кто станет первым номером – Джек Хьюз или Каапо Какко? В результате «Нью-Джерси», выбиравший первым, назвал фамилию Хьюза, несмотря на прекрасное выступление Какко на чемпионате мира. Джек стал восьмым американцем, выбранным под первым номером драфта НХЛ, а «Нью-Джерси» во второй раз за последние три года сорвал подобный куш (в 2017-ом «дьяволом» стал Нико Хишир).
Какко под вторым номером ушёл в «Рейнджерс», а единственным россиянином-первораундником стал Василий Подколзин. Молодой талант из системы СКА под десятым номером ушёл в «Ванкувер», где на Василия очень рассчитывают.
Суббэн обменян в «Нью-Джерси»
В НХЛ произошло уже немало интересных обменов, но самым громким стал переход Пи Кея Суббэна в «Нью-Джерси». Ещё в августе 2014-го темнокожий защитник подписал восьмилетний договор с кэпхитом $9 млн в год с «Монреалем», затем Суббэн был обменян в «Нэшвилл», а сейчас его контракт стал собственностью «Нью-Джерси». «Дьяволы» отправили в «Предаторз» защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса, а также выборы во вторых раундах драфта 2019 и 2020.
Этот обмен подтвердил высокие амбиции «Нью-Джерси» уже в следующем сезоне, команда явно намерена побороться за Кубок Стэнли в самое ближайшее время.
Луонго завершил карьеру
40-летний голкипер, выигравший два чемпионата мира и две Олимпиады в составе сборной Канады, но так и не добравшийся до Кубка Стэнли, объявил о завершении карьеры. Напомним, что в сентябре 2009 года Луонго подписал контракт на 12 лет с «Ванкувером», в 2014-ом Роберто был обменян во «Флориду», а сейчас решил повесить коньки на гвоздь, хотя по действующему договору должен был провести за «пантер» ещё три сезона.
Из-за этого решения «Ванкувер» и «Флорида» будут подвержены штрафу, зато в составе «Пантерз» освободилось место для Сергея Бобровского.
- 30 июня 2019
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