Коньки на гвоздь. 12 игроков, которые больше не будут играть в хоккей

Вы удивитесь, но в этом списке нет 47-летнего чешского форварда Яромира Ягра. Он намерен продолжать играть в хоккей на профессиональном уровне. Зато есть другие хоккеисты, хорошо знакомые российским болельщикам по выступлению в клубах Континентальной лиги.

47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру

н. Мартин Эрат, 37 лет

Известный чешский нападающий Мартин Эрат принял решение уйти из большого спорта. Последние три сезона форвард провёл в чешском клубе «Комета Брно». Эрат много играл в НХЛ, выступая за «Нэшвилл», «Вашингтон» и «Аризону». Прекрасно помнят игрока и в Омске. В 40 матчах в составе «Авангарда» записал в актив 24 (5+19) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени. Эрат – один из самых опытных и мастеровитых чешских хоккеистов своего поколения. К примеру, он завоевал бронзовую медаль Олимпиады 2006 года. Эрата уважали соперники, а его авторитет в Чехии высок.

н. Ладислав Надь, 40 лет

1 июня 2019 года своё 40-летие справил словацкий нападающий Ладислав Надь. Он, как и Эрат, многое сделал для своей сборной, но пришло время уходить из спорта. Надь – чемпион мира 2002 года в составе сборной Словакии. Ох, сколько же нервных клеток Надь и его партнёры убили у сборной России и её болельщиков!



В НХЛ словак провёл 435 матчей, записав в свой актив 311 (115+196) очков. Нападающий выступал за «Сент-Луис», «Финикс», «Даллас» и «Лос-Анджелес». Надь выигрывал «Мишель Бержерон Трофи» — лучшему новичку юниорской лиги Квебека (1998/99). В КХЛ Надь защищал цвета «Слована», «Льва», минского «Динамо» и «Северстали».

Фото: photo.khl.ru

н. Бранко Радивоевич, 38 лет

Радивоевич – культовая личность для болельщиков «Спартака». Словацкий нападающий был любимцем спартаковской публики, капитаном команды, её лидером как в раздевалке, так и на льду. Поклонники красно-белых до сих пор вспоминают о Радивоевиче с ностальгией. Именно такими и должны быть легионеры в российских командах.



В последнее время форвард играл в составе «Дуклы». Команда Бранко вылетела из плей-офф, а сам игрок принял решение завершить карьеру. «Да, сегодняшний матч был моим последним. Конечно, я бы предпочёл закончить победой, с кубком над головой, но таков хоккей. Я очень рад, что завершил карьеру там же, где начинал. Я хотел бы остаться в тренчинском хоккее», — заявил хоккеист. Думается, что из Радивоевича может получиться хороший менеджер или тренер.

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н. Денис Платонов, 37 лет

Отыграл своё и российский нападающий Денис Платонов. Денис — воспитанник саратовского хоккея. За «Металлург» нападающий выступал с 2005 года, с перерывом на сезон, проведённый в «Салавате Юлаеве». Платонов — трёхкратный чемпион России и двукратный победитель Кубка Гагарина.



Не зря вице-президент уральского клуба Геннадий Величкин назвал Платонова легендой «Магнитки» и предложил ему должность в клубе. «Денис — это наша легенда. Это человек не местный, но который пришёл в команду и стал самым местным. Вот других слов у меня нет. Да, правда, Денис решил закончить карьеру, но у нас есть варианты по продолжению работы с Денисом в качестве тренера», — заявил Величкин. Кстати, Платонов осуществил свою мечту и сыграл за «Металлург» вместе с сыном.

з. Денис Денисов, 37 лет

Денисову, как и Платонову, 37 лет. Примечательно, что защитник завершил игровую карьеру, будучи хоккеистом магнитогорского «Металлурга». Так что и в этом плане между Денисовым и Платоновым можно провести параллели. Однако главным клубом в карьере двукратного чемпиона мира стал ЦСКА. Денисов был капитаном «армейцев», но под конец карьеры соблазнился на заманчивое предложение уральцев. Помнят Денисова и болельщики СКА, «Салавата Юлаева», «Авангарда», «Ак Барса», московского «Динамо». Теперь же Денисов занял должность заместителя спортивного директора ЦСКА. На новой должности Денис будет отвечать за выступления «Звезды» в ВХЛ.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Максим Якуценя, 38 лет

Пришло время завершать карьеру Максиму Якуцене. Хоккеист успел поиграть за «Металлург» Серов, «Мечел», «Салават Юлаев», «Металлург» Новокузнецк, «Авангард», «Нефтехимик», ЦСКА, «Трактор», «Металлург» Магнитогорск, «Донбасс» и словацкую «Детву». Якуценя – известный хоккейный путешественник. Не удивительно, что повесить коньки на гвоздь он решил после выступления в Словакии. Главным же клубом в карьере Якуцени стал «Трактор», за который хоккеист в сумме провёл пять сезонов. В Челябинске Якуценя сыграл 329 матчей и набрал 168 (68+100) очков. Достойный результат для нападающего. Теперь можно попробовать себя в роли тренера.

н. Янник Хансен, 33 года

В принципе, возраст позволял Хансену ещё поиграть в хоккей. 33 года – далеко не предел. Однако датчанин принял столь ответственное решение в связи с тем, что организм начал давать сбои. «Моё тело истощено. Я чувствую это по утрам. Ванкувер стал для меня домом. Наверное, здесь я проведу остаток жизни. Ванкувер — это город, в котором выросла моя семья. Лучшее время в своей карьере я провёл здесь», — сказал игрок.



Дело в том, что в НХЛ Хансен запомнился именно по выступлениям за «Ванкувер». Не удивительно, что датчанин с таким восторгом вспоминает про время, проведённое в «Кэнакс». Но последним клубом в карьере Янника стал ЦСКА, с которым форвард завоевал Кубок Гагарина по итогам прошлого сезона. Так что Хансен ушёл из большого спорта непобеждённым.

н. Максим Тальбо, 35 лет

Тальбо всегда старался играть в подкожный хоккей, выводить соперников из себя, тем самым принося пользу своей команде. И, надо признать, у канадца это получалось. Тальбо нельзя назвать каким-то забивным форвардом, его козыри совершенно в другом. Это прекрасно понимал в том числе и главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, под руководством которого Макс играл в прошлом сезоне. Вместе с «ястребами» нападающий дошёл до финала Кубка Гагарина. До перехода в «Авангард» Тальбо выступал в КХЛ за «Локомотив».



Тальбо — обладатель Кубка Стэнли 2009 года в составе «Питтсбурга». В решающем матче финала с «Детройтом» (2:1, 4-3) Максим забросил обе шайбы команды. Это ещё раз доказывает тот факт, что подобные игроки умеют выстрелить в самый необходимый момент. Помимо «Питтсбурга», в НХЛ форвард запомнился игрой за «Филадельфию», «Колорадо» и «Бостон».

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з. Брукс Орпик, 38 лет

Орпик – легендарный североамериканский защитник. «Мне очень повезло играть в хоккей на протяжении многих лет – это лучшая работа в мире, но моё тело говорит мне, что пришло заняться чем-то другим», — прокомментировал своё решение сам хоккеист, завоевавший за карьеру два Кубка Стэнли (по разу в составе «Питтсбурга» и «Вашингтона»).



С позитивной стороны охарактеризовал Орпика капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, заявивший, что «столичным» будет не хватать на льду и в раздевалке такого лидера. Что ж, Орпик, за всю карьеру выступавший в НХЛ лишь в двух клубах, действительно заслужил подобных слов и почестей. Но уйти вовремя нужно уметь. В этом плане Брукс тоже преуспел.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

в. Роберто Луонго, 40 лет

Именно на место завершившего карьеру Луонго во «Флориду» пригласили Сергея Бобровского, заключив с ним долгосрочный контракт. За карьеру в НХЛ Луонго провёл 1044 матча и одержал 489 побед, отражая 91,9 % бросков и пропуская 2,52 шайбы за игру. Помимо «Флориды», он защищал цвета «Айлендерс» и «Ванкувера». Роберто является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и двукратным чемпионом мира (2003, 2004) в составе сборной Канады.



«Это одно из самых сложных решений из тех, которые мне приходилось принимать в жизни. Я очень долго думал перед тем, как объявить о завершении карьеры. Мне кажется, что сейчас наступило подходящее время для того, чтобы проститься с большим хоккеем. Я принял решение, исходя из возможностей организма», — объяснил канадец своё решение. В 40 лет действительно сложно справляться с нагрузками. Особенно в энергозатратном современном хоккее.

н. Михаил Грабовский, 35 лет

Удачно завершил карьеру один из знаковых хоккеистов в истории белорусского хоккея. Не успел форвард объявить о своём решении, как моментально получил сразу две (!) должности в минском «Динамо». Такое удаётся далеко не каждому. Грабовский будет ассистентом главного тренера «зубров» Крэйга Вудкрофта, а также спортивным директором «Динамо».



В последнее время Грабовский играл в Северной Америке, защищая цвета «Монреаля», «Торонто», «Вашингтона» и «Айлендерс». После передачи прав в «Вегас» в результате драфта расширения и участившихся травм стало понятно, что время Михаила как хоккеиста подошло к концу. 20 июня 2019 года Грабовский официально объявил об уходе из хоккея.

н. Мэтт Каллен, 42 года

Карьера Мэтта Каллена удалась. Дело в том, что форвард является трёхкратным победителем Кубка Стэнли. В 2006 году он стал триумфатором в составе «Каролины», а в 2016 и 2017 годах побеждал в составе «Питтсбурга». Именно в «Пингвинз» он и решил повесить коньки на гвоздь. В минувшем сезоне ветеран вернулся в состав «пингвинов» и провёл 71 матч, отметившись семью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «+6».



«Анахайм» выбрал Каллена на драфте НХЛ-1996 во втором раунде под 35-м номером. Всего в НХЛ хоккеист 1516 матчей, забросил 266 шайб и отдал 465 результативных передач. Помимо «Анахайма» и «Питтсбурга», Мэтт выступал за «Флориду», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину», «Оттаву», «Миннесоту» и «Нэшвилл».