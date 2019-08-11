Гусев не уважает Макдэвида? Тому ещё далеко до Гретцки

С тех пор, как Никита Гусев перешёл в стан «Нью-Джерси», подписал с «дьяволами» контракт и выбрал игровой номер, прошло совсем немного времени. Однако российский форвард уже успел стать причиной недовольства и серьёзных ссор между болельщиками двух команд — «Дэвилз» и «Эдмонтона». Причиной тому стал номер 97, который привычно взял себе Никита, давно играющий с этими цифрами на спине — этот же номер использует новый «мессия» Коннор Макдэвид.

«Мысли были только об НХЛ, ждал бы до последнего». Гусев – о «Нью-Джерси» Первое интервью с Никитой Гусевым после перехода в «Дэвилз» и подписания контракта на $ 9 млн.

«Какое неуважение к Коннору!»

Наиболее отчаянным фанатам «нефтяников» выбор Гусевым того же номера, что и «следующий великий» показался хамским. «Как неуважительно! Никто не использовал 99 номер с тех пор, как его взял Уэйн Гретцки. Никто не брал номер 66 после Марио. А Коннор — игрок того же уровня», — отмечали болельщики, негодуя, что номер Макдэвида теперь будет принадлежать и малоизвестному русскому.

«97-й может быть только один! И это Коннор», — вторили другие, публикуя фотографии с изображением Макдэвида. «Это что, русский Макдэвид?», — задавались вопросом третьи. «Макдабл! Двойник Макдэвида. А что он будет носить, когда окажется в пресс-ложе, куда его отправят посреди сезона?», — язвили четвёртые.

Однако на защиту Гусева встали канадские журналисты, да и история с неприкосновенностью номеров Уэйна и Марио тоже не такая простая, как кажется.

«А Шипачёв носил номер Кросби»

Удивительно, что большинство болельщиков, критиковавших Гусева за ошибочный выбор номера, как-то подзабыли, что буквально год назад в НХЛ появился другой россиянин, который взял себе игровой номер заокеанской легенды. Речь о Вадиме Шипачёве, который, оказавшись в «Вегасе», без всякого стеснения выбрал свой привычный номер 87, который в НХЛ известен, как номер Сидни Кросби. Тогда это не вызвало никакой реакции, о чём напомнили канадские журналисты издания «Le 7 Match».



«Гусев не проявил большего неуважения к Макдэвиду, чем год назад это сделал Шипачёв по отношению к Кросби. Гусев, как и Шипачёв, просто решил сохранить свой номер, под которым играл в КХЛ. Кросби ведь тоже очень хороший игрок, верно? Но тут не было оскорбительно видеть другого хоккеиста с цифрами 87 на спине.

Макдэвид шесть раз подряд проиграл Кросби. И кто здесь лучший хоккеист Канады? Даже отсутствие Малкина не помогает.

Конечно, Макдэвид, вероятно, лучший игрок в НХЛ прямо сейчас, и это уже большой подвиг, если учесть, что ему всего 22 года. У Макдэвида за 4 сезона отличная результативность — 1,29 очка в среднем за игру, но у Гретцки было 1,92, а у Лемье — 1,88. Кроме того, сравнение хоккеистов из разных эпох никогда не бывает хорошим. Макдэвид действительно феноменален, но пока рано говорить, что он находится на том же уровне, что Уэйн и Марио. Так что нет никакого оскорбления в том, что кто-то носит такой же номер, как и он», — пишет издание.



«У Гусева было 82 очка в 62 матчах прошлого сезона в КХЛ. В среднем это 1,32 очка за игру. Если перемножить это на 82 матча, которые есть в регулярном чемпионате НХЛ, то получим 108 очков. А Макдэвид два года назад был лучшим бомбардиром сезона с результатом именно в 108 баллов. Поэтому Гусев взял себе 97-й номер в «Дэвилз». Случайность, нет? Вам решать», — задался вопросом болельщик по имени Алекс Бэкон.

«Макдэвид — не Уэйн Гретцки»

Заступился за Никиту и известный обозреватель телеканала Sortsnet Эрик Фрэнсис.



«Понятно, что для хоккейных болельщиков некоторые цифры неприкосновенны. Но на протяжении многих лет 97-й номер носили полдюжины игроков, так что это не такая уж святыня. Возможно, это имеет значение именно в Эдмонтоне, но никак не за его пределами.



О Конноре я ничего плохого говорить не хочу, но он всё-таки ещё не Уэйн Гретцки. Гусев, который приехал из другой лиги, вероятно, думает: «В чём дело? Я играл под этим номером всю жизнь и был успешен». Все знают, что хоккеисты очень суеверны и не любят отказываться от своих номеров», — сказал Фрэнсис.



Сам Макдэвид, конечно, тоже не был первопроходцем в деле ношения цифр 97 на спине. Скажем, до него под этим номером играл такой талант, как Джереми Рёник, который первые 8 сезонов играл под 27-м, но затем сменил его после обмена из «Чикаго» в «Финикс». Рёник никогда не становился лучшим бомбардиром лиги, но семь сезонов кряду выбивал голевую двадцатку, что тоже достойно уважения.

Хоккеисты в НХЛ, игравшие под 97 номером:



з. Мэтт Гилрой («Рейнджерс», «Оттава», «Тампа», «Флорида»)



з. Ростислав Клешла («Коламбус»)



н. Пер Ледин («Колорадо»)



н. Эса Тикканен («Флорида»)



н. Джереми Рёник («Финикс», «Филадельфия», «Лос-Анджелес»)



н. з. Мэтт Гилрой («Рейнджерс», «Оттава», «Тампа», «Флорида»)з. Ростислав Клешла («Коламбус»)н. Пер Ледин («Колорадо»)н. Эса Тикканен («Флорида»)н. Джереми Рёник («Финикс», «Филадельфия», «Лос-Анджелес»)н. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

Золотые часы от Бобровского

Известно, что хоккеисты идут на разные ухищрения, чтобы сохранить свой игровой номер во время карьеры. Например, когда Сергей Бобровский подписал контракт с «Флоридой», его 72-й номер уже был занят Фрэнком Ватрано, но россиянин смог уговорить одноклубника уступить.

«Существует много историй, когда номера уступались подобным образом. Раньше желающий одноклубник мог отделаться намного меньшими тратами, чем сейчас — нужно было проставиться, а цена была от пива до мотоцикла. А сейчас отправная точка переговоров — это золотые часы Rolex. В случае Ватрано ему достались часы и бесплатные ужины на целый год для всех одноклубников», — отмечает всё тот же Фрэнсис.

Что же касается Марио и Уэйна, то многие носили номера этих великих хоккеистов тогда, когда они были действующими игроками, а в случае с Лемье, номер которого официально не выведен из обращения, был случай и после. Молодой форвард «Айлендерс» Джошуа Хо-Сэнг два года назад без стеснения взял себе игровой номер 66, утверждая, что тем самым отдаёт должное своему кумиру. «Это всего лишь число. Игроки могут выбирать любой номер, который им по душе», — отвечал тогда Лемье. Кроме этого, в 1991 году с двумя шестёрками выходил на лёд будущий телохранитель Павла Буре Джино Оджик, а в 1992 — форвард «Филадельфии» Яник Дюпре.

Две игровых девятки тоже не сразу стали ассоциироваться с Гретцки, который носил их с самого начала карьеры, так как не смог взять номер 9 — в честь своего кумира Горди Хоу. В 1981 году в НХЛ было сразу три 99 номера — Уэйн, Рик Дадли из «Виннипега» и Уилф Пэймент из «Торонто».

Так что когда-нибудь Никита Гусев, возможно, должен будет отдать Коннору Макдэвиду золотые часы за право носить его номер, но это будет не сейчас. «Давайте не будем торопиться. Пусть Макдэвид станет великим первым игроком», — резюмировал Эрик Фрэнсис. А мы не будем напоминать, что ещё четыре года назад на МЧМ-2015 Макдэвид играл под номером 17, что ничуть не вредило его имиджу.