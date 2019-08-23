«Это похоже на провокацию и подставу». Что говорят о кокаине у Кузнецова

Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте ИИХФ.
Отмечается, что положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехии. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.
Своё мнение относительно сложившейся ситуации выразили известные хоккейные эксперты, в числе которых двукратные олимпийские чемпионы Александр Кожевников и Борис Михайлов, олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис, заслуженный тренер России Владимир Плющев и чемпион мира 1993 года Андрей Николишин.
«Кузнецов прекрасно знал, что делает»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что карьере Кузнецова может пойти под откос.
— Это очень плохая новость. Каждый сам думает и принимает решение. Женя же прекрасно знал, что он делает. Он взрослый человек. Хотел играть в хоккей, но иногда нужно думать. Жалко человека, карьера может пойти под откос. В НХЛ, правда, не особо обращают на такое внимание, насколько мне известно.
А вот путь в сборную, похоже, теперь точно закрыт… Мы сами или создаём счастье, или нет. Жалко Женьку, просто нет слов. Но это его решение, он знал, что оно сулит. Теперь нужно думать, как быть дальше, — сказал Кожевников.
«Всё это похоже на провокацию и подставу»
Чемпион мира 1993 года Андрей Николишин не верит в обвинения, предъявленные Кузнецову со стороны ИИХФ.
— При чём тут вообще конец карьеры? Я не верю в эту новость и не верю в то, что у Жени что-то нашли. Почему ИИХФ публикует такие заявления спустя три месяца? И, кстати, к НХЛ это не имеет вообще никакого отношения. Главное, что хочу сказать: я не понимаю, кому и зачем это нужно и выгодно. Тянули, тянули и теперь выдали. Всё это похоже на какую-то провокацию и подставу, — заявил Николишин.
«Кузнецов никогда не злоупотреблял алкоголем. Может, компания, то-сё…»
Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что случившееся с Кузнецовым должно стать примером для других ребят.
«Жене надо сделать выводы из всего произошедшего. Осознать ситуацию, которая сложилась. Не надо паниковать, в НХЛ он сможет продолжить карьеру. Правда, там нужно себя вести так, чтобы комар носа не подточил. Апелляция? Подать её сразу вряд ли возможно. Но постепенно, после какого-то срока, ФХР можно выйти с подобным ходатайством о сокращении срока и допуска Евгения к турнирам под эгидой ИИХФ.
Остаётся только сожалеть, что так произошло. Иногда молодые ребята не всегда осознают, что они делают. Возможно, это была какая-то разовая ситуация. Парни порой хотят кому-то что-то доказать, а потом всё получается вот таким образом. Знаю по совместной работе с Кузнецовым, что он, к примеру, никогда не злоупотреблял алкоголем. Может, компания, то-сё…
Наверное, это урок для Жени и для других молодых ребят. Ведь все они на виду, все известные спортсмены. Подобные глупости и шалости обходятся очень дорого», — отметил Плющев.
«Никакой трагедии в этом не вижу»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов не видит трагедии в сложившейся ситуации.
«Я так понимаю, что играть в НХЛ Кузнецову никто не запретит. Карьера в сборной? Это у Кузнецова надо спросить, а не у меня. О чём он думал? Вот и всё. Да, Женя хороший парень, но раз всё так случилось, то будет наблюдать со стороны, я никакой трагедии в этом не вижу. Каждый взрослый человек сам отвечает за свои поступки», — сказал Михайлов.
«В НХЛ Кузнецову помогут с реабилитацией и возвращением»
Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис поддержал Евгения Кузнецова, отметив, что россиянину помогут с реабилитацией в НХЛ.
«Ничего не поделать, у всех бывают свои минусы и чёрные полосы в жизни и карьере, многих спортсменов ловили на наркотиках. Самое главное, чтобы Женя хотел помощи и чувствовал поддержку. Лично я его поддерживаю. Все мы делали ошибки в жизни. Я, например, давно не употребляю алкоголь, раньше у меня были с этим проблемы.
Главное, это всё осознать и выйти на другую сторону. В НХЛ есть специальная программа, Жене помогут с реабилитацией и возвращением. Повторюсь, в жизни бывает всё. Нельзя падать духом, нужно смотреть в будущее с позитивом. В Северной Америке у Жени есть работа, — заявил Каспарайтис.
- 23 августа 2019
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