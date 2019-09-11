Они в полном порядке! Лучшие снайперы КХЛ – не из СКА или ЦСКА

На старте сезона-2019/20 в КХЛ в списке лучших снайперов нет ни Кирилла Капризова, ни Дмитрия Кагарлицкого, ни Найджела Доуса. Пока прошлогодние герои настраивают прицелы, на сцену ворвались несколько других игроков.

Павел Порядин («Нефтехимик»)

5 голов в 5 матчах



Порядину 23 года, и ещё в прошлом сезоне он не всегда проходил в состав «Нефтехимика», его даже ссылали в ВХЛ. Правда, под конец чемпионата нападающий разыгрался, дорос до второго звена и стал забивать, так что нынешний прорыв – не сказать, чтобы совсем неожиданный. На предсезонке Порядин почти не забивал – видимо, берёг шайбы на регулярку.



Нового тренера нижнекамцев Вячеслава Буцаева это не смутило, он сразу стал доверять молодому форварду и поставил в первое звено. Порядин идёт по сумасшедшему графику шайба за игру и уже в ближайших матчах может побить собственный снайперский рекорд (до этого его максимум был семь шайб в сезоне), а если так пойдёт и дальше, то в этом сезоне он может забить больше, чем за предыдущие четыре года в КХЛ.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

5 голов в 6 матчах



Чешский нападающий долго пытался пробиться в НХЛ – два года в QMJHL, три года в АХЛ, и только после победы в Кубке Колдера с «Лейк Эри» и выдающегося выступления в плей-офф Лукаш Седлак оказался в «Коламбусе». Три сезона в НХЛ прошли для Седлака по нисходящей – он играл всё меньше матчей, получал всё меньше игрового времени и набирал всё меньше очков. В итоге чешский форвард решил сменить вектор и отправился в КХЛ. Как и многие легионеры, он хотел получить более важную роль.

Денег им будет мало. Легионеры, способные стать новыми звёздами КХЛ В этом году в лигу приехало немало приличных игроков.

В «Тракторе» он не только оказался в первом звене, но и воссоединился со старым знакомым – Томашем Гикой, ещё одним новичком челябинцев, с которым они немало поиграли вместе в юниорских и молодёжных сборных. Окрылённый новой для себя ролью, Седлак принялся забивать – во всех матчах, кроме одного. Для «Трактора», который в прошлом сезоне испытывал дефицит снайперов, это огромное подспорье. За шесть матчей Седлак забил почти половину того, что забил лучший снайпер команды в прошлом сезоне (у Райана Стоа было 11 голов).

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

4 гола в 4 матчах



Финский форвард впервые появился в минском «Динамо» год назад, но его отношения с этим клубом развивались крайне странно. Брали Пулккинена на роль лидера, таковым он, впрочем, и является. Но потом началось что-то непонятное – хоккеист получил травму, пошли слухи о том, что в Минске он оставаться не хочет. «Зубры» отказывались его менять, Пулккинен продолжал сидеть в лазарете, потом всё-таки вернулся.



Летом финн уезжал в «Лозанну» на просмотр, но вернулся. В минском «Динамо» мало что изменилось – команда проиграла три матча из четырёх на старте сезона, зато Пулккинен уже стал лучшим нападающим недели. А как иначе, если он ещё не уходил со льда без заброшенных шайб? Если считать и прошлый сезон, то Теэму забивает уже шесть игр кряду.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Теэму Пулккинен обновил клубный рекорд минского «Динамо»

Никлас Енсен («Йокерит»)

4 гола в 4 матчах



Появление в списке лучших снайперов КХЛ датского форварда не должно вызывать удивления – Енсен делает то, что умеет лучше всего. «Йокерит» пригласил нападающего в 2017 году, после прорывного сезона в АХЛ (32+23 очка в 70 матчах). С тех пор Енсен неизменно становится лучшим снайпером «джокеров» и весной заслуженно получил новый контракт. Датчанин почти нагнал Порядина и Седлака всего за два матча – после двух туров напротив его фамилии стояла «баранка», а затем он сделал два дубля подряд.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.