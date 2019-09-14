НХЛ простила Кузнецова за наркотики. Это даже не наказание

Четыре года от ИИХФ

23 августа 2019 года хоккейный мир сотрясла новость о дисквалификации российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» на четыре года за употребление кокаина. Именно следы этого наркотического вещества были найдены в допинг-пробе А форварда во время чемпионата мира в Словакии.

Дисквалификация распространяется на соревнования, проводимые под эгидой ИИХФ. То есть, Кузнецов нес может выступать на чемпионатах мира, а в случае локаута в НХЛ не сможет приехать играть в КХЛ. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

Официальное заявление ФХР по дисквалификации Евгения Кузнецова

Кузнецов прокомментировал дисквалификацию за употребление кокаина

Но Кузнецова моментально обрушился шквал критики со всех сторон. Эксперты, болельщики, люди, не имеющие отношения к спорту, – от кого только не приходилось слышать негативные отзывы в адрес хоккеиста. В какой-то степени Кузнецов, безусловно, их заслужил. Нападающий совершил серьёзный проступок, подвёл своих близких, свой клуб, свою сборную. Кузнецов был лишён бронзовой медали чемпионата мира. Но были и те, кто решил не пинать, а поддержать человека. Среди них партнёр и друг Кузнецова по «Кэпиталз» Александр Овечкин, голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис, известный тренер Андрей Назаров.

Назаров — о Кузнецове: прекратите втаптывать его в грязь и опускаться до хамства

Как жить дальше? 8 главных вопросов по делу Кузнецова И ответы. Дисквалификация ИИХФ страшная, но не всё так плохо для форварда «Вашингтона».

«Ничего не поделать, у всех бывают свои минусы и чёрные полосы в жизни и карьере, многих спортсменов ловили на наркотиках. Самое главное, чтобы Женя хотел помощи и чувствовал поддержку. Лично я его поддерживаю. Все мы делали ошибки в жизни. Я, например, давно не употребляю алкоголь, раньше у меня были с этим проблемы.

Главное, это всё осознать и выйти на другую сторону. В НХЛ есть специальная программа, Жене помогут с реабилитацией и возвращением. Повторюсь, в жизни бывает всё. Нельзя падать духом, нужно смотреть в будущее с позитивом. В Северной Америке у Жени есть работа», — говорил «Чемпионату» Дарюс Каспарайтис.

Реакция в Северной Америке

Действительно, про ИИХФ и наказания в сборной и КХЛ всё было понятно. Главный вопрос, который мучил многих людей – как накажут и накажут ли Кузнецова в Северной Америке, какова будет реакция лучшей лиги мира на произошедшее с одной из её звёзд?

Дело в том, что в НХЛ не подчиняются правилам ИИХФ и ВАДА, у североамериканцев свои правила и свои законы. Главное для НХЛ – бизнес, а уже потом всё остальное.

«В отличие от ИИХФ, кокаин у нас не считается препаратом, улучшающим работоспособность и поэтому не является запрещённым с точки зрения НХЛ и Ассоциации игроков. Действия Кузнецова — употребление наркотиков, что требует оперативного вмешательства, разбирательства и принудительного лечения», —прокомментировал случившееся Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.

То есть при разборе дела Кузнецова были веские основания полагать, что в Национальной лиге россиянину удастся отскочить и не попасть под суровое наказание. В любом случае, Евгению предстояла встреча с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном, который в теории мог «забанить» нападающего на длительный срок. Вспомните, как никто не церемонился с Вячеславом Войновым. Правда, там было домашнее насилие, а не наркотики.

Америка спасёт русского хоккеиста. В НХЛ Кузнецова поймут и простят Кокаин – это плохо, но водочки не надо, он домой не полетит.

Решение НХЛ

И вот в субботу, 14 сентября, стало известно окончательное решение НХЛ по делу Евгения Кузнецова. К вечеру по московскому времени было объявлено, что Кузнецов дисквалифицирован лигой на три матча за ненадлежащее поведение. Именно так звучит официальная формулировка в пресс-релизе организации. Таким образом, нападающий не сыграет в гостевых для «Вашингтона» матчах с «Сент-Луисом» и «Айлендерс», а также пропустит домашнюю встречу с «Каролиной».

Кроме того, у россиянина удержат из его зарплаты в «Кэпиталз» $ 285 тыс. Такова финансовая составляющая глупости, совершённой Евгением.

«Я решил принять временную дисквалификацию НХЛ. Ещё раз прошу прощения за то, что разочаровал свою семью, товарищей по клубу, всех, кто является частью «Вашингтона». Обещаю сделать всё, чтобы восстановить уважение и репутацию.

Мне повезло, что есть возможность все исправить. Благодаря «Вашингтону», НХЛ и NHLPA я сделал несколько шагов в правильном направлении, и я уверен, что продолжу этот путь. Я благодарю всех за поддержку и надеюсь идти вперёд. Понимаю, что у людей могут быть разные вопросы, но я больше не буду комментировать эту тему», — прокомментировал Кузнецов решение НХЛ официальному сайту «Кэпиталз».

По сути, Евгений отделался испугом. Если в ИИХФ ему влепили по полной программе, то в НХЛ три пропущенных матча и потерянные $ 285 тыс – сущий пустяк для спортсмена уровня Кузнецова. Карьера человека не загублена, он сможет продолжать проявлять себя в НХЛ в полной мере уже в грядущем сезоне. Главное, сделать выводы из совершённых ошибок и не допускать их впредь. Иначе всё может быть намного печальнее.