Новые лица КХЛ. 9 молодых хоккеистов, которые могут вырасти в звёзд

Среди них есть два воспитанника уфимской школы и защитник «Спартака», покоривший своей игрой самого Олега Знарка.

В новом сезоне КХЛ с интересом наблюдаешь не только за игрой опытных мастеров, но и за талантливой молодёжью. Некоторые молодые российские хоккеисты получают игровое время в своих клубах, а тренеры, что самое главное, не боятся доверять ребятам, начинающим свой путь в большом хоккее. Рассказываем, у кого из дебютантов больше всего шансов надолго закрепиться в составе.

н. Родион Амиров («Салават Юлаев»), 17 лет

Где играл в прошлом сезоне: в клубе МХЛ «Толпар», заработав в 31 матче регулярного чемпионата 26 (13+13) очков при показателе полезности «+20».



Новый уровень: Амиров сверкнул на мемориале Глинки в составе юниорской сборной России, став одним из лидеров команды Сергея Голубовича. В итоге Родион начал тренироваться с основой «Салавата Юлаева», Николай Цулыгин дал молодому хоккеисту шанс. Форвард уже сыграл за уфимцев в пяти матчах нынешней «регулярки». Он талантлив и работоспособен, выходит на лёд с большим желанием и спортивной злостью.

Амиров может ворваться в КХЛ ярче Подколзина. Его чувство гола поражает И не надо сравнивать его с Шэном. Этот пробьётся в основу «Салавата Юлаева» даже без статуса лимитчика.

з. Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), 17 лет

Где играл в прошлом сезоне: в клубе МХЛ «Толпар», заработав в пяти матчах регулярного чемпионата 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4». До «Толпара» Шакир играл за команды «Салавата Юлаева» U17 и U18.



Новый уровень: Мухамадуллин, как и Амиров, воспитанник уфимской школы хоккея, подающий большие надежды. Шакир тоже выиграл с юниорской сборной Мемориал Глинки, а сейчас получает свой шанс в первой команде «Салавата». Провёл пять матчей в нынешнем сезоне, выглядит не по годам уверенно и спокойно. Мухамадуллин не «пожарит», старается играть в умный и современный хоккей, выполняя тренерские установки.

з. Александр Никишин («Спартак»), 17 лет

Где играл в прошлом сезоне: в клубе МХЛ «Крылья Советов», заработав в 62 матчах регулярного чемпионата 25 (8+17) очков при показателе полезности «+14».



Новый уровень: с этого сезона Никишин выступает за «Спартак». Активно принимал участие в предсезонных турнирах, но этим дело не ограничилось. Олегу Знарку импонирует игра Никишина и его трудолюбие, поэтому молодой защитник-лимитчик закрепился в основе красно-белых. Провёл семь матчей за «Спартак», отдал один результативный пас, показатель полезности «-3».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Михаил Гордеев (ХК «Сочи»), 19 лет

Где играл в прошлом сезоне: в клубе МХЛ «Капитан», заработав в 62 матчах регулярного чемпионата 18 (8+10) очков при показателе полезности «+3».



Новый уровень: главный тренер южан Сергей Зубов, будучи сам отличным защитником, внимательно относится к игрокам линии обороны. У Гордеева отличные габариты (194 см, 103 кг), он вписывается в систему игры «леопардов». За шесть матчей в составе ХК «Сочи» 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3». При должном отношении к делу Гордеев вырастет в сильного игрока.

н. Максим Грошев («Нефтехимик»), 17 лет

Где играл в прошлом сезоне: в клубе МХЛ «Реактор», заработав в 47 матчах регулярного чемпионата 20 (7+13) очков при показателе полезности «+7».



Новый уровень: «Реактор» всегда славился сильной молодёжью, вот и теперь в МХЛ подготовили игрока для первой команды «Нефтехимика». Привлекать Грошева к основе начал Вячеслав Буцаев. Видно, что парень старается, хотя и ошибки есть. В шести матчах за «Нефтехимик» Максим успел совершить один результативный пас и заработать показатель полезности «+1».

Лучшие лимитчики КХЛ, 10-1-е места. Тут будущие звёзды нашего хоккея Вторая часть рейтинга. От Денисенко до юной звезды «Салавата» Амирова.

з. Даниил Пыленков («Витязь»), 18 лет

Где играл в прошлом сезоне: в клубе МХЛ «Русские Витязи», заработав в 58 матчах регулярного чемпионата 25 (5+20) очков при показателе полезности «+7».



Новый уровень: новый главный тренер «Витязя» Михаил Кравец доверяет Пыленкову. Да, с результативностью у Даниила пока не так хорошо, как было в МХЛ (а ведь этот защитник умеет здорово подключаться к атакам), но и сыграно Пыленковым пока всего шесть матчей. Потенциал у Даниила однозначно незаурядный. Главное его реализовать и полностью раскрыться.

з. Пётр Ясинский («Трактор»), 19 лет

Где играл в прошлом сезоне: в клубе МХЛ «Белые Медведи», заработав в 42 матчах регулярного чемпионата 17 (5+12) очков при показателе полезности «+9».



Новый уровень: Ясинский ещё в межсезонье активно пробивался в основу, впечатлив тренерский штаб своей работоспособностью и желанием полностью отдаваться на льду. Именно такой тип игроков подходит Скудре. У Петра шесть матчей в нынешнем сезоне за «Трактор». Хоть набранных баллов в личном активе и нет, но дебют точно не получился провальным.

Кто сыграет за сборную России на МЧМ-2020? Уже есть 28 кандидатов Денисенко, Подколзин, Амиров… В состав на первый турнир сезона попал даже Павел Ротенберг.

н. Илья Круглов («Динамо» М), 19 лет

Где играл в прошлом сезоне: 18 матчей (14, 7+7, «+1») в молодёжной команде «Динамо» и 29 игр (5, 3+2, «-10») в ВХЛ за «Буран».



Новый уровень: Круглов успел немного поиграть за первую команду «Динамо» в сезоне-2018/19, но тогда он вообще не бросился в глаза, поэтому мы решили включить Илью в этот список. Владимир Крикунов дозированно подпускает молодых игроков к основному составу. Сразу после назначения на должность в октябре 2018 года Крикунов начал присматриваться к молодёжи из системы бело-голубых. Пропустив в первый год через команду целую группу игроков, мэтр тренерского цеха остановил свой выбор на Иване Муранове, Владиславе Михайлове и Илье Круглове.

В этом чемпионате Круглов уже имеет статус основного игрока «Динамо». На старте сезона Илья не пропустил ни одного матча, сумев отметиться и первым голом в карьере на высшем уровне. В матче с «Северсталью» Круглов всё сделал сам: перехватил шайбу, выкатился на хорошую позицию, после чего идеальным броском поразил ворота. Не забей Круглов в середине второго периода, бело-голубых, скорее всего, бы ждало третье поражение подряд в основное время. Молодому форварду на данный момент не хватает навыков при игре в обороне, но можно не сомневаться, что у Ильи всё впереди.

з. Даниил Журавлёв («Ак Барс»), 19 лет

Где играл в прошлом сезоне: в клубе МХЛ «Ирбис» (4 матча) и клубе ВХЛ «Барс» (40, 5, 0+5, «+4»)



Новый уровень: Журавлёв, являвшийся основным защитником сборной России на МЧМ-2019, постоянно прогрессирует и уже заработал себе место в первой команде «Ак Барса». Учитывая требования Дмитрия Квартальнова, сделать это непросто. Но даже сам главный тренер уверенно заявляет, что Журавлёв – защитник основы. В пяти матчах за казанцев Даниил отдал одну голевую передачу при показателе полезности «+5». Достойный результат для молодого игрока обороны.