Самый зрелищный клуб КХЛ рвётся в лидеры. В «Торпедо» помнят прошлый сезон?

Главным открытием старта 12-го сезона КХЛ стал подмосковный «Витязь», прямо сейчас единолично возглавляющий турнирную таблицу лиги и имеющий за плечами беспрецедентную для себя победную серию. Но за успехами команды Михаила Кравеца незаслуженно остаётся практически незамеченным прогресс «Торпедо».

«Витязь»-то ещё на предсезонке намекал, что в Подольске собираются прилично пошуметь в этом чемпионате. Много побед, разгром ЦСКА, статус самой результативной команды лета. У «Витязя» изначально просматривался крепкий состав, а сомнения вызывала лишь кандидатура главного тренера, никогда не работавшего наставником в КХЛ. Но пока Кравец справляется великолепно.

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«Торпедо» же в межсезонье штормило. Слухи об уходе из клуба Яна Голубовского и Дэвида Немировски, информация о трёхмесячных долгах по зарплате, расставание со всеми легионерами из прошлого сезона и ключевыми российскими хоккеистами Денисом Паршиным и Владимиром Галузиным, слабые результаты в контрольных матчах. На последнее, конечно, сильно обращать внимание не стоило, но в августе «Торпедо» в целом не производило впечатление команды, которая способна показать какой-то серьёзный результат. Нестабильный, весёлый клуб, который должен был брать свои очки на домашнем стадионе, но отступать против более системных и подготовленных соперников. Такое было личное впечатление.

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Перед сезоном, давая прогноз по Западной конференции, я оставил «Торпедо» вне зоны плей-офф, хотя и с оговорками. Сейчас ещё слишком рано признавать свою ошибку – всё-таки прогноз касался всей регулярки – но «автозаводцы» приятно удивляют. Интересно, что начали-то подопечные Дэвида Немировски довольно слабо – три поражения в четырёх матчах -, но затем «Торпедо» приехало в Нижний Новгород, и понеслось.

Фото: hctorpedo.ru

Матчи с участием «Торпедо» — лучшая витрина КХЛ

Что привлекает в этой команде прямо сейчас? Во-первых, умение играть с топовыми командами и побеждать их. «Торпедо» уже успело обыграть «Локомотив», «Йокерит» (да, пока из этой категории «железнодорожников» и «шутов» не вычёркиваем), «Авангард», ЦСКА.

Во-вторых, у нижегородцев потрясающий характер. Ещё в прошлом сезоне этой команде не было равных по количеству камбэков (особенно в начале чемпионата), и сейчас история повторяется. С Ярославлем ушли с 0:2, с «Йокеритом» — с 1:4, с ХК «Сочи» — с 0:4 (да, проиграли в итоге, но ведь сравняли счёт!). Смело добавим к этому списку первую игру с ЦСКА и матч с минским «Динамо», где «Торпедо» именно дожимало соперников в овертайме.

Фото: hctorpedo.ru

Очень сильно подкупает в нижегородской команде то, что им реально всё равно, с кем они играют и какой счёт на табло. Немировски каким-то образом умеет донести до своих подопечных, что на льду нет фаворитов и аутсайдеров, а думать о результате стоит только после финальной сирены. Что каждому игроку нужно просто выходить на любую смену и получать удовольствие, стараясь принести максимальную пользу команде.

И такой подход определяет третью (самую важную) причину симпатизировать нижегородцам: «Торпедо» — самая зрелищная команда лиги. Это подтверждают и цифры. Сравниться с нижегородцами по количеству заброшенных шайб может только «Ак Барс», а по пропущенным голам «автозаводцев» обгоняют лишь «Северсталь» и рижское «Динамо». Понятно, что «Торпедо» сыграло больше всех матчей в регулярке, но спорить с тем, что нижегородцы почти всегда являются спутниками веселья, просто глупо. В среднем в играх с участием «Торпедо» случается более 5 взятий ворот, это очень весомый показатель для КХЛ.

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Конечно, у такого стиля есть свои минусы. Вероятно, у «Торпедо» хромают такие аспекты, как системность, умение сыграть по счёту, тактическая гибкость, игра от обороны, и вот это вот всё, за счёт чего самые крутые тренерские команды выигрывают кубки. За это мы при случае обязательно спросим с Немировски.

Но прямо сейчас это не важно. Команда выигрывает и является лучшей для просмотра в КХЛ. Никаких «автобусов» и откатов, только быстрая, наглая игра без оглядки на тыл, полная свобода творчества для игроков и как следствие практически неизменный голевой карнавал. В «Торпедо», как нигде больше, поняли самую суть аксиомы «хоккей – для болельщиков», и успешно воплощают её в жизнь уже второй сезон подряд.

Фото: hctorpedo.ru

Снова крутое пике или правильная работа над ошибками?

Сейчас у «Торпедо» всё хорошо. Четвёртое место на Западе, семь побед в последних девяти матчах, уверенная игра. Всё здорово, но нужно помнить, что всё это нижегородцы уже проходили в прошлом сезоне. Если кто забыл, год назад «Торпедо» под руководством Дэвида Немировски точно также выдавало невероятные камбэки, было практически неудержимо дома, одерживало яркие победы над олигархами и к концу сентября шло в первой тройке Востока. Но уже в октябре начались проблемы, а во второй половине регулярки «Торпедо» свалилось в затяжное пике, на одну победу приходилось по три-четыре поражения, и если бы не слабость преследователей, то седьмым местом в конференции падение нижегородцев вряд ли бы ограничилось.

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В том самом прогнозе на регулярку я писал, что многое будет зависеть от того, какие Дэвид Немировски сделал выводы из своего дебютного сезона. Сейчас это актуально, как никогда. Обрусевший канадец теперь знает, к чему может привести полная потеря управления своей командой, и обязан это предотвратить.

Сейчас нет никаких гарантий, что «Торпедо» не начнёт серию поражений, или что лидер атак нижегородцев Дамир Жафяров вдруг исчезнет с радаров, как это произошло в прошлом сезоне с великолепно отыгравшим сентябрь Михаилом Варнаковым. Преимущество Немировски сейчас в том, что он стал опытнее и знает, где на длинном пути регулярки могут быть расставлены подводные камни. Также он должен понимать, что характер и боевитость – штуки очень важные, но они забирают много эмоций и просто не могут регулярно работать с сентября по февраль. «Торпедо» — команда-вспышка, от просмотра игр которой получаешь чистый кайф, но успехи придут к нижегородцам только тогда, когда они научатся побеждать не на эмоциях, а в условиях тяжёлой рутинной работы.

Такая начнётся для подопечных Немировски буквально с первого дня октября. «Торпедо» ждёт выезд по маршруту Уфа – Нур-Султан – Магнитогорск, затем домашние поединки с «Витязем», «Салаватом», СКА, потом снова выезд. Нижегородцам предстоит сыграть двенадцать матчей за 31 день – тут точно будет не до эмоций. Октябрь станет лакмусовой бумажкой для «Торпедо», показателем взросления Дэвида Немировски как тренера. И если он справится на этом отрезке и его команда продолжит бодро идти хотя бы в пятёрке Запада, то тогда можно будет серьёзно поговорить о перспективах нижегородцах в плей-офф.