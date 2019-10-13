Над Ковальчуком смеялись и отправляли на пенсию. Но он снова забил и выиграл

Илье Ковальчуку приходится совсем непросто в этой регулярке НХЛ. После провального прошлого сезона любое действие одного из лучших снайперов 2000-х годов рассматривается под микроскопом, а критики по обе стороны океана не упускают случая лишний раз поддеть Илью и отправить его на пенсию. Такое внимание к персоне Ковальчука понятно – ему уже 36 лет, при этом он является вторым по зарплате форвардом «Лос-Анджелеса» и обязан тащить «королей», но пока слишком свежо в памяти его невнятное возвращение в сильнейшую лигу мира в прошлом году. Впрочем, сейчас всё идёт к тому, что Кови сумеет реабилитироваться и хотя бы частично изменить мнение о себе.

Статистика Ковальчука в сезоне-2019/20

Илья начал регулярку вполне достойно. В матче с «Эдмонтоном» — одна голевая передача, зато следующий поединок в Калгари обернулся для Ковальчука тремя набранными очками и участием в важнейших голах своей команды. Тогда мы говорили, что российского форварда ещё рано списывать со счетов.

Ковальчук забил теннисным ударом! Ему ещё рано заканчивать в НХЛ Форвард «Лос-Анджелеса» набрал три очка в матче и ярко отпраздновал заброшенную шайбу.

Правда, буквально на следующий день «Лос-Анджелес» отправился в другой канадский город и получил полную авоську от «Ванкувера». Ковальчук очков не набрал, да ещё и к неописуемой радости злых языков невольно стал автором автогола.

«Лос-Анджелес» пропустил 8 шайб, а Ковальчук забил в свои ворота. Как так? В прошлом матче россиянин стал героем, а теперь закончил игру с полезностью "-3".

Но вряд ли опытного Ковальчука смутила такая реакция в прессе. Не уверен, что он вообще что-то читал про себя после той игры. Но у любого хоккеиста всегда есть простой ответ на критику – выйти на следующий матч и доказать обратное. Так вышло и с Ковальчуком. «Короли» вернулись в Калифорнию на игру с «Нэшвиллом», и Кови довольно быстро показал, что в этот раз он не намерен выпадать из игры.

«Хищники» открыли счёт усилиями Микаэля Гранлунда на пятой минуте, но уже на восьмой хозяева сравняли результат. После броска Шона Уокера у Ковальчука не получилось элегантно подставить клюшку, но вышло даже лучше: шайба замедлила ход и пришла точно на крюк Майклу Амадио, который здорово разобрался на пятачке с Юусе Саросом.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» LA Kings.

Вскоре после этого «короли» вышли вперёд – отличился Анже Копитар, третью шайбу уже во втором периоде забросил Кайл Клиффорд. А под занавес второго периода настало время для гола от Ковальчука. Конечно, в этом эпизоде всё сделал настырный Амадио, дважды обокравший игроков «Нэшвилла» в чужой зоне, но и Кови не подкачал в завершающей стадии атаки.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» LA Kings.

«Кингз» повели 4:1, но им опять не удалось удержать преимущество в три шайбы по ходу матча. С самого начала третьего периода «Нэшвилл» бросился в погоню и сумел отыграться усилиями Виктора Арвидссона, Мэтта Дюшейна и Колтона Сиссонса. Уже к 52-й минуте счёт был равный, а мы отдельно отметим гол Дюшейна, где хоккеист «Кингз» снова отправил шайбу в свои ворота. Но в этот раз на незавидном месте Ковальчука оказался Дрю Даути, один из самых дорогих защитников мирового хоккея.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Nashville Predators.

«Кингз» упустили солидное преимущество, но в этот раз им всё-таки удалось дожать «хищников» в основное время. Всё случилось на последней минуте третьего периода, которая смогла вместить в себя сразу три шайбы «королей»! Зажгло первое звено «Лос-Анджелеса»: Даути «отмазался» за автогол, отличился точным броском Дастин Браун, а победной стала вот эта шайба Алекса Иаффало, заброшенная после ошибки Сароса.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» LA Kings.

Ковальчук не принимал участия в этих голах, но всё равно у него получился неплохой матч. Чуть более 12 минут на льду, 2 (1+1) очка, «+1». Вряд ли есть повод высокопарно заявлять, что Кови всё доказал критикам, но в целом по сезону Илья пока идёт с хорошим графиком. У него 6 (2+4) очков в четырёх матчах, это второй результат в «Кингз» после Копитара, при этом Илья не выходит в первом звене и получает не так уж много игрового времени по сравнению с другими лидерами команды.

Такой продуктивностью Ковальчука в этом сезоне может быть доволен Тодд Маклеллан, главный тренер калифорнийцев. Он не устаёт мотивировать россиянина через прессу, но, кажется, из их совместной работы, да и вообще из «Лос-Анджелеса» в этом сезоне может выйти толк.