«Ак Барсу» не нужен вратарь, тащивший клуб к чемпионству. Что будет с Гариповым?

Чем известен Гарипов и кто он такой

28-летний голкипер Эмиль Гарипов – уроженец Казани, в родном городе хоккеист и начинал играть на профессиональном уровне. Позднее была игра за альметьевский «Нефтяник», но уже тогда становилось понятно, что из Гарипова вырастет сильный и конкурентоспособный вратарь. Разумеется, не обходилось без командировок в «Барс», но в целом же Эмиль всегда играл стабильно и уверенно.

В начале октября 2011 года Гарипов был вызван в «Ак Барс» вместо ушедшего из клуба Станислава Галимова, а уже спустя несколько дней Эмиль дебютировал в КХЛ в матче с «Автомобилистом». С тех пор Гарипов на многие годы стал человеком, которым гордились в «Ак Барсе». Эмиль – любимец болельщиков и один из тех, про кого нельзя сказать плохого слова. Дисциплина, уважение к окружающим, правильность в каждом действии – всё это про Гарипова.

Эмиль Гарипов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Чемпионство с «Ак Барсом»

Конечно, главным звёздным часом Гарипова в «Ак Барсе» стал сезон-2017/18. Нет, казанцы и раньше дважды завоёвывали Кубок Гагарина, но персонально для Эмиля важен именно это сезон. Ведь как раз по итогам отчётного чемпионата Гарипов смог исполнить вою мечту – поднять над головой заветный трофей. Россиянин буквально тащил Казань к титулу, великолепно проведя весь плей-офф и в особенности серию с ЦСКА. «Армейцы» бились об Гарипова, словно мухи об стекло.



«Рейдеборн и Билялов — мои друзья, а кто будет в воротах — лёд покажет. Не боюсь конкуренции, она только идёт в плюс, помогает стать лучше. Для меня это не проблема, у меня есть чёткие цели и задачи. Чем смогу помочь команде — помогу. Главное, чтобы конкуренция была здоровой. Но я буду делать всё, что от меня зависит. Надеюсь, к сентябрю успею подготовиться», — приводило слова Гарипова издание «Татар-Информ» в августе нынешнего года.



Интересно, догадывался ли тогда Гарипов, как в итоге будет складываться ситуация? Конечно, сильно подвели вратаря постоянные травмы, из-за которых он вынужденно много пропустил и в итоге проиграл конкуренцию своим партнёрам.

В «Трактор» пришёл Мойсанен. Теперь ждём в Челябинске Гарипова? Настоящий победитель от обмена Ожиганова в СКА, внезапное открытие сезона и хамство Нестерова – в итогах недели КХЛ.

Казань хочет расторгнуть контракт с Гариповым

17 октября 2019 года появилась новость, что «Ак Барс» рассматривает вариант с обменом голкипера Эмиля Гарипова. Об этом сообщило издание «Спорт Бизнес Online».



По информации источника, казанский клуб готов рассмотреть варианты обмена Гарипова и даже уже сообщил об этом агенту хоккеиста Станиславу Романову. Руководство «Ак Барса» предложило Гарипову продлить контракт ещё на один сезон, но при этом зарплата вратаря становилась бы существенно меньше. Сторона голкипера отказалась от таких условий.

«Ак Барс» подвёл травмированный вратарь. В Казани быстро нашли виноватого В казанском клубе нашли крайнего. Но Гарипов и сам виноват.

Позднее, 16 ноября 2019 года, появилась другая информация. По заявлению всё того же издания, «Ак Барс» хочет не обменять, а расторгнуть контракт с голкипером Эмилем Гариповым. Сейчас Гарипов третий вратарь команды — после шведа Адама Рейндеборна и Тимура Билялова, который недавно побил рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии. Место третьего вратаря в «Ак Барсе» займёт кто-то из воспитанников клубной системы. Наиболее вероятный кандидат – 19-летний Амир Мифтахов.



Стоит отметить, что Гарипов не принимал участия в официальных матчах с декабря 2018 года, после чего, как мы уже упомянули, восстанавливался от травмы спины. Хочется пожелать обеим сторонам достигнуть понимания в этом вопросе и решить его без скандалов и конфликтов. В свою очередь Гарипову – выйти на свой уровень и снова радовать болельщиков своей игрой. Только уже, по всей видимости, болельщиков не казанского клуба.