За него игроки готовы бегать по горящим углям. Как Бриндамор изменил «Каролину»

«Каролина» последних лет 10 до прошлого сезона и «Каролина» сейчас – две разные команды. У клубе из заштатного Роли, который когда-то, в 2006 году, неожиданно выиграл Кубок Стэнли, все давно забыли. Команда растеряла болельщиков, свободных агентов было не заманить, ходили разговоры о переезде клуба. А что теперь?



Вот чего добилась «Каролина» за последний сезон с хвостиком: толпы фанатов вернулись на трибуны, команда ожила и зажила, о ней говорят, ей восхищаются. У неё – победа в плей-офф над действующим чемпионом «Вашингтоном», выход в финал конференции. «Ураганы» начали оправдывать своё имя и в этом сезоне идут на третьем месте в Столичном дивизионе, а их тренер Род Бриндамор недавно установил клубный рекорд по количеству побед за первые 100 матчей в «Харрикейнз» (56). Что это за тренер?

Главный тренер «Каролины» Бриндамор установил клубный рекорд

Фанатик

Бриндамор перешёл в «Каролину», когда ему было 30, и отыграл там почти до 40. Пустил корни, да так и остался в Роли, и, повесив коньки на гвоздь, начал карьеру тренера. Сначала работал с нападающими системы на неполной занятости, потом – помощником главного тренера в основной команде. Довольно нетипичный путь для тренера в Северной Америке, где часто надо набраться опыта в низших лигах, потом быть помощником в НХЛ. Но и Бриндамор – не типичный тренер, и «Каролина» — не типичная команда.



Бриндамор был шикарным двусторонним форвардом и набрал почти 1200 очков в полутора тысячах матчах в НХЛ. Он прославился не только игрой на льду, но и самоотверженностью и фанатичным отношением к физической форме. Он и сейчас, в 49 лет, может переплюнуть любого игрока в зале и частенько ходит в специальном утяжеляющем жилете. Сам проходит предсезонные тесты, и мало кто из действующих хоккеистов превосходит его результат. «Я чуть не сдох на этом тесте! Чуть не сдох. Некоторые ребята его не прошли. А он его прошёл просто так, по приколу. Это сумасшествие!» — говорил защитник команды Хэйден Флёри.

Видео можно посмотреть на канале Fox Sports South в YouTube.

Всю жизнь, с тех пор как решил стать профессиональным хоккеистом, он пахал и пахал. В молодёжных командах тренерам даже приходилось запирать тренажёрный зал, в котором Бриндамор мог просидеть до поздней ночи. Он бы и сейчас мог спокойно выйти на лёд в матче НХЛ, по крайней мере, игроки «Каролины» в этом не сомневаются. «Я закончил в 40, но мог бы ещё лет пять играть, точно говорю. Но надо было заставлять себя, а я уже не мог», — вспоминал тренер.



В общем, вы понимаете. Фанатик, преданный хоккею, который не даёт себе послабления и не терпит слабости от других. Игроки его слушают и идут за ним. А как не идти, когда твой тренер выкладывается на 200%? Будет стыдно, если он может, а ты – нет. «Игроком он прошёл через всё. Сыграл тучу матчей, выиграл Кубок, был капитаном. Кто не захочет поучиться у такого парня?» — говорит защитник Дуги Хэмилтон.

Тренер, который заставил игроков поверить в себя

Бриндамор должен был вытащить «Каролину» из болота заурядности любой ценой. Думается, результат превзошёл даже смелые ожидания. Выход в финал конференции поразил самого тренера. «У нас всю серию всё шло не так. Если честно, я думал, это случится уже в первом раунде, и уже в финале конференции удивился, что это случилось сейчас. Молодые ребята не понимают, как тяжело выиграть. Ты говоришь им, а они в ответ – не так уж и тяжело, один раунд мы выиграли. Подождите, ребята, надо сделать это ещё раз, и ещё, и ещё. Это психологически тяжело, но ребята, которые впервые играли в плей-офф, этого не понимали. Надеюсь, это станет для них уроком и они поймут, что надо серьёзно прибавлять, если мы хотим победить».

«Банда придурков» уже выбила Овечкина. Теперь на очереди Тротц «Ураганы» продолжают бить фаворитов.

«Каролина» может проиграть – пять матчей подряд, или шесть из семи, как было в прошлом сезоне, или четыре, как было в этом. Но продолжает идти, не опуская рук. Потому что Бриндамор говорит, что надо и дальше придерживаться этой игры, и игроки верят. А могли бы плюнуть и сложить лапки, непросто ведь раз за разом биться в стену со словами о том, что однажды стена сломается. «Я 20 лет играл в НХЛ, ещё 10 работаю тренером, и ни разу не сталкивался с тем, что мы постоянно проигрывали в одну шайбу. Это странно. Смотришь матчи, и мы в сто раз круче соперников, но не могли победить. После игры я заходил в раздевалку и говорил: «Я не знаю, что делать». Я переживал. Мы делали всё, во что я верю, но мы не могли выиграть. Я сказал ребятам, чтобы они мне доверились. К счастью, они поверили, не сдавались. Они запросто могли сказать: «Род, да ты вообще ни черта не понимаешь, что делаешь», но не сказали».



Играть только на победу – главный принцип Бриндамора и то, чего не хватало «Каролине» на протяжении предыдущих 10 лет. Неважно, кто против тебя – Овечкин или Макдэвид, теперь «ураганы» никого не боятся и не считают себя заведомо проигравшими. И в НХЛ «Каролина» набирает вес и уже не считается командой-статистом, которая выходит на матчи только ради галочки.

Методы

Бриндамор прививает «Каролине» агрессивный и быстрый стиль игры, требует от игроков выкладываться на обеих сторонах площадки и не выключаться на протяжении всей игры. Как следствие, «ураганы» лидируют в НХЛ по владению шайбой и созданию опасных моментов в формате «пять на пять». Если игроки выполняют его требования, он остаётся доволен даже тогда, когда результат отрицательный (например, в недавнем матче с «Рейнджерс»). «Я стараюсь давать игрокам свободу, позволяю креативить в атаке, только так можно получить от них максимальную отдачу. Но надо точно понимать, когда это можно делать, наши молодые игроки понимают это с опытом. Но я не собираюсь затягивать гайки, потому что не давать молодёжи творить будет контрпродуктивно». Затягивать гайки можно разве что потому, что «Каролина» часто пропускает крайне опасные атаки соперника. Но пока Бриндамор терпеливо ждёт, когда игроки набьют шишки и начнут исправлять этот недостаток.



Бриндамор во многом доверяет интуиции. Он постоянно меняет сочетания, как перед матчами, так и во время игры. Например, в начале сезона Андрей Свечников чаще всего выходил в звене с Джорданом Стаалом, а сейчас переместился в ведущую тройку к Ахо. Потому что 19-летний нападающий – лучший бомбардир команды. Нино Нидеррайтер, начинавший в первом звене, теперь играет в третьем. Можно вспомнить пример из плей-офф, когда Бриндамор старался не выпускать Дуги Хэмилтона против Овечкина, чтобы авантюрная игра защитника поменьше вредила команде.

Свечников сейчас лучший русский после Овечкина! В 19 лет он феерит в НХЛ Россиянин — один из лучших в НХЛ по соотношению цены и качества.

Аналитика и продвинутая статистика – это хорошо, но внутреннее чутьё и мотивация гораздо важнее. «Аналитике есть место, но я думаю, что её слишком много. Все стараются найти преимущество. Тренерское дело – это ощущение. Оно сводится к пониманию своих ребят и тому, что заставляет их работать вместе, такое в цифры не переведёшь».

Он старается не перегружать игроков информацией и не разбирать по крупицам каждую ошибку своей команды. В «Каролине» теперь нет длительных разборов видео, теперь достаточно посмотреть короткую нарезку на пару минут. Для Бриндамора главное – не показать, как играет соперник и как его можно переиграть, а донести, что надо делать самим «ураганам», потому что лишняя информация может отвлечь ребят от собственной игры. «Мы всё равно показываем больше, чем я бы хотел. Знаю, на сколько ребята могут сконцентрировать внимание, и они усваивают около трети информации из того, что ты хочешь донести». Сам Бриндамор может часами смотреть видео, чтобы во время игры он мог моментально среагировать и на пальцах объяснить игрокам, что надо делать.



Бриндамор отличный мотиватор и психолог, которому игроки безоговорочно верят. Свои жизненные и игровые принципы (делай всё на сто процентов, не давай себе передышки) он перенёс со льда на скамейку и заставил «Каролину» следовать им.



Нападающий Джордан Мартинук описал работу с Бриндамором одной фразой: «За него я готов пробежать по горящим углям». Все остальные в «Каролине» готовы подписаться под этими словами.