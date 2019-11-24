Бэбкок – будущий тренер сборной России? Было бы круто, но это нереально

Самый титулованный тренер современности Майк Бэбкок может поработать со сборной России по хоккею? Глава штаба национальной команды Роман Ротенберг сегодня сделал интригующее заявление: «Мы уже обратились к Майку Бэбкоку. Мы его пригласили на Международный хоккейный форум, который в декабре пройдёт в Москве во время Кубка Первого канала. Ждём ответа. Верим, что Бэбкок приедет к нам. Очень интересно обменяться идеями, опытом. У нас постоянно идёт диалог со всеми федерациями. Однозначно мы хотели бы его привлечь к работе во благо нашего хоккея, если он согласится. Подумать, пообщаться. Мы обратились к Майку с таким предложением. Ждём ответа». Насколько реально участие Бэбкока в делах сборной России?

Р. Ротенберг: хотим привлечь Бэбкока к работе во благо нашего хоккея

Бэбкок – единственный тренер, ставший членом «Тройного золотого клуба» — тех, кто выигрывал Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Добавьте к этому послужному списку золото МЧМ-1997, победу в Кубке мира — 2016 и статус самого высокооплачиваемого тренера в истории НХЛ. Сборная Канады под его руководством не проиграла ни одного турнира. Естественно, советы и даже просто обмен взглядами с таким именитым специалистом ценны сами по себе, а уж если его на самом деле привлекут к работе в сборной России…



Действительно, национальной команде пригодились бы знания человека, который выносил звёздную команду России во главе с Овечкиным, Малкиным и Ковальчуком в Ванкувере и по всем статьям переигрывал не менее звёздную сборную с Овечкиным, Кузнецовом и Кучеровым в полуфинале Кубка мира. Канада – та команда, об которую Россия раз за разом спотыкалась на крупных турнирах, и Бэбкок лучше всех остальных мог бы донести до россиян мышление канадцев, рассказать, чего не хватает России в соперничестве с Канадой, внести свежий взгляд в российских хоккей. Это действительно неисчерпаемый кладезь информации и крайне ценный источник хоккейных знаний, который мог бы помочь России. Но на каких ролях?

Может ли Бэбкок возглавить сборную России?

Главным тренером? Об этом Ротенберг речи не вёл, да и с трудом можно поверить, что сборной России вдруг будет руководить канадец. Одно дело, когда в Федерацию хоккея России привлекают зарубежных специалистов на второстепенные роли, как было с тренером-методистом Ларсом Юханссоном или тренером по развитию игроков Даниэлем Бохнером, совсем другое – отдавать иностранцу бразды правления. Можно понять, когда иностранец возглавляет сборную Латвии, Словакии или Беларуси, но Россия с её богатой хоккейной историей – это другое дело. К тому же козырь в лице Бэбкока мог бы быть реально весомым на Олимпиаде с участием игроков НХЛ, но отпустит ли лучшая лига мира хоккеистов в Пекин – большой вопрос. Пока всё идёт к тому, что в 2022 году мы увидим повторение корейских Игр без участия НХЛ.



Единственная должность в ФХР, в которой сейчас реально представить канадца – это консультант. Бэбкок и раньше любил посещать турниры, проходящие в Европе, несколько раз заглядывал на чемпионаты мира. Сейчас, когда он свободен от любых обязательств, вполне можно рассчитывать увидеть его на Кубке Первого канала и Международном хоккейном форуме, который в те же дни пройдёт в Москве.

Но наведаться на московский этап Евротура и поучаствовать в обсуждениях на форуме — не значит быть консультантом сборной России. Хоть это и максимально реалистичный вариант (по сравнению с остальными), не верится, что Бэбкок на него согласится на постоянной основе. Если согласится вообще, скорее, на временное сотрудничество. Для нашего хоккея это было бы полезно и точно не станет лишним, но ждать от этого сотрудничества поворота в российском хоккее не стоит. Не то время, не то место.

Бэбкок уходит. Почему «Торонто» уволил самого дорогого тренера в истории НХЛ Несколько лет назад Майк Бэбкок подарил «Лифс» надежду, но уходит, проиграв шесть матчей подряд.

Даже после провала в «Торонто» Бэбкок останется востребованным специалистом. Ему только 56 лет, у него за плечами 700 побед в НХЛ и превосходная репутация, и интерес к нему будет. В Северной Америке одни задаются вопросом, не захочет ли Бэбкок полностью отойти от дел, а другие перебирают его возможные варианты продолжения карьеры. «Я говорил с ним на днях, сейчас он хочет прийти в себя. Думаю, он возьмёт паузу. Нет гарантии, что он продолжит тренерскую карьеру, но я думаю, что продолжит. Он будет слишком по этому скучать», — сказал Пьер ЛеБрюн в эфире TSN.



Да, «Торонто» до конца сезона-2022/23 должен платить ему $ 5,875 млн в год ($ 3 млн из общей суммы контракта были выплачены в качестве подписного бонуса), но ничего не мешает Бэбкоку искать новую работу. Главный вопрос в огромной зарплате тренера и том, какую часть из почти $ 6 млн в год согласится выплачивать «Торонто», ведь вряд ли кто из клубов пойдёт на то, чтобы взять на себя контракт целиком. Но «Лифс» тоже нет смысла платить деньги за то, что тренер у них не работает, логичнее избавиться хотя бы от части этого бремени, а не вставлять бывшему наставнику палки в колёса.



И пока будущее Бэбкока окутано тайной, мы надеемся увидеть его через пару недель в Москве. Было бы круто, если бы он согласился на тесное сотрудничество со сборной России, но это кажется нереальным.