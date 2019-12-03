«Салават» сыграл за тренера! Кугрышев раздавал, а Кадейкин должен быть в сборной

Травмы Хартикайнена и Хохрякова

«Что известно о травмированных? Очень печально. До нового года Хартикайнен не вернётся, Хохряков — тоже», – сказал главный тренер уфимцев Николай Цулыгин после матча с «Йокеритом».

Сложно переоценить нехватку для «Салавата» форварда первого звена Хартикайнена, который давно стал в столице Башкортостана своим. Да и Хохряков полезен по многим показателям, поэтому отсутствие этих нападающих не может не сказываться на игре юлаевцев.



Травмы хоккеистов основного состава – одна из причин последних поражений «Салавата». Цулыгин про это в открытую не говорил и не жаловался, решив не искать причины в травмах, но не напомнить об этом нельзя. Тренерскому штабу пришлось перекраивать звенья и вносить определённые тактические изменения.

«Салават» не отбывает номер на льду

«Наш вратарь Юха Метсола в последнее время не выручает? Знаете, таких профессионалов, как Метсола, ещё нужно поискать. Юха, сразу после подписания с ним контракта, моментально стал своим в «Салавате Юлаеве». Голкипером, которого любит и уважает вся команда, ну а на льду Метсола порой совершает такие сейвы, что ему может позавидовать любой другой вратарь. Вспомните хотя бы прошлогодний плей-офф. Не зря ведь Континентальная лига признала Метсолу лучшим вратарём сезона-2018/19», — поддержал финского голкипера спортивный директор уфимцев Василий Чижов.

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На Метсоле в Уфе действительно держится многое, но и ему порой нужен отдых. В матче с «Трактором» в воротах хозяев появился Андрей Кареев. Вообще нужно отметить, что Цулыгин не боится экспериментировать и доверять молодым. Так, прошлый матч с «Йокеритом» слабовато отрабатывал в защите форвард Амиров, но во вторник он снова выходил на лёд.



«Салават» в проигранных матчах не отбывал номер на льду, ни о какой безвольности не идёт и речи. Команда старалась и показывала приличный хоккей, просто часто не получались концовки, на чём тренерский штаб акцентировал внимание. В «зелёном дерби» всё и вовсе решилось в серии буллитов.

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Уфимцы хотели взять реванш

К слову, одну из своих четырёх последних встреч юлаевцы проиграли именно «Трактору». Правда, уступив сопернику на выезде в Челябинске. Разумеется, клуб из Уфы хотел взять реванш дома и набрать важные для себя очки.



Обе команды играли в зрелищный, атакующий, в какой-то степени даже бесшабашный хоккей. Зрителям такие игры нравятся, а вот тренеры, конечно, будут делать своим хоккеистам замечания и устроят разбор полёта.



Команды нахватали прилично удалений и реализовывали лишнего. Так, у «Трактора» при счёте 2:1 в пользу хозяев отличился атакующий защитник Бэйлен. Уфа в первых двух периодах и вовсе успела забить в большинстве дважды. Сперва отличился Арзамасцев, затем – Ларсен.



К слову, в первом периоде обе уфимские шайбы были заброшены звеном Дмитрий Кугрышев — Александр Кадейкин — Владимир Жарков при поддержке пары защитников Захар Арзамасцев — Евгений Лисовец. При этом интересно, что звено Кадейкина впервые в сезоне вышло на большинство в полном составе. Странно, что Кадейкина при всей его полезности не вызвали в сборную России на Кубок Первого канала, позвав при этом Андронова, Карнаухова и Кетова. 14 очков при полезности «+11» и удачная играя в меньшинстве – лучшая характеристика для разнопланового форварда, тем более на фоне невзрачной статистики его конкурентов за место в сборной. Больше того, вся тройка Уфы должна рано или поздно попасть на карандаш к штабу сборной. Кугрышев, возможно, находится в лучшей форме за последние годы, а Жарков явно не уступит тому же Кетову. Они провели мощный матч с ЦСКА, а теперь взяли роль лидеров в критический момент для команды. Но на Кубке Первого канала не сыграет даже Кадейкин.

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Возвращаясь к Ларсену нельзя не отметить и то, что датчанин, помимо гола в формате «пять на четыре», поучаствовал и в четвёртой шайбе «Салавата», отдав роскошный пас на Линуса Умарка. Шведу оставалось просто подставить клюшку.

Дебют Галимова и настойчивость Жаркова

Увы, не обошлось и без неприятных моментов. Так, в концовке второго периода повреждение получил голкипер челябинцев Владислав Сухачёв, которому пришлось покинуть лёд и уйти в раздевалку. Состоялся дебют в «Тракторе» уроженца Челябинска Станислава Галимова, от которого отказались в Магнитогорске.



Отыграть на ноль у Галимова не получилось – в третьем периоде Жарков с пятака буквально затолкал шайбу в ворота Станислава. Стало понятно, что реванш для «Салавата» удался – этот матч хоккеисты Цулыгина уже не отдадут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

5:2 – с таким счётом «Салават Юлаев» выиграл в отчётной встрече, прервав серию из четырёх поражений. Теперь уфимцам играть с «Металлургом», а челябитнцам переезжать в Нижнекамск.