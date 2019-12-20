Овечкин и Бекстрём — 900 матчей вместе! Они дали «Вашингтону» величие

Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз» войдёт в историю столичной команды. Всё дело в том, что два легендарных для клуба игрока – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и один из сильнейших форвардов Никлас Бекстрём – проведут 900-й совместный матч за «Кэпиталз». Цифра, согласитесь, более чем солидная.

Овечкин и Бекстрём за 12 лет игры бок о бок добились многого. Прежде всего – долгожданный выигрыш Кубка Стэнли в позапрошлом сезоне. Овечкин, играя с Бекстрёмом, забросил в чемпионатах НХЛ 548 шайб и набрал 997 очков, у шведа — 229 шайб и 870 очков.

С передач скандинава российский нападающий забросил 254 шайбы, а после паса Бекстрёма его партнёр и товарищ набрал 1000-е очко в НХЛ. В общем, совместно пройдены огонь, вода и медные трубы. И, хочется верить, что это ещё далеко не конец.

Овечкин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году в первом раунде под общим первым номером. В свою очередь Бекстрём драфтовался «Кэпиталз» в 2006 году. Тоже в первом раунде, но под четвёртым номером. С 2005 года Александр Овечкин неизменно выступает за «Кэпиталз», побил все мыслимые и немыслимые клубные рекорды и постарается замахнуться на вечный рекорд НХЛ, принадлежащий Уэйну Гретцки.

На пути к рекорду Гретцки. Скоро Овечкин начнёт обходить главных легенд НХЛ Близок тот день, когда россиянин войдёт в десятку лучших снайперов в истории лиги. Селянне, Лемье и Айзерман готовы подвинуться.

Никлас Бекстрём выступает за «Капиталз» с 2007 года. Конечно, его показатели поскромнее, но и он, нет сомнений, войдёт в когорту великих хоккеистов «столичных» за всю историю клуба. Шутка ли, но два партнёра-товарища играли вместе даже во время локаута в НХЛ, выступая в первой половине сезона-2012/13 за московское «Динамо». Не разлей вода – это про Овечкина и Бекстрёма.

Вот и на матч с «Нью-Джерси», который, как сказано выше, станет для Овечкина и Бекстрёма 900-й совместной игрой за команду, Александр и Никлас выйдут в первой тройке нападения гостей вместе с Томом Уилсоном.

Александр Овечкин и Никлас Бекстрём Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

Есть во всей этой истории и ещё одна занимательная деталь. Если контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует этот и следующий сезон, то соглашение Бекстёрма с «Кэпиталз» заканчивается после нынешнего сезона. То бишь уже летом скандинав в свои 32 года выйдет на рынок неограниченно свободных агентов и сможет вести переговоры с любой командой.

Эта тема уже вовсю обсуждается и муссируется в североамериканской прессе. В частности, похожий вопрос задали Александру Овечкину, который хорошо общается с владельцем клуба Тедом Леонсисом и прекрасно осведомлён о том, что хозяин «Кэпиталз» хочет сохранить обоих игроков у себя. Сперва напомним, что сказал владелец «Вашингтона».

«Алекс очень предан клубу. Как и Ник. Мы хотим придумать нечто такое, что поможет нам всем. Я говорил с Алексом о его карьере. Эти два хоккеиста хотят, чтобы их запомнили, хотят завершить начатое ими дело, они хотели бы всю карьеру провести здесь. Мы будем работать над этим», — заявил Леонсис.

Владелец «Вашингтона»: хорошо, что Овечкин и Бекстрём не напрягают нас

Разумеется, Овечкин не мог не прокомментировать подобное заявление.

«Безусловно, очень важно, когда владелец клуба хочет продлить с нами контракт. Посмотрим, что получится.

Я очень рад, что провёл с Бекстрёмом в одной команде так много лет. Спросите любого в раздевалке или тех, кто играл здесь в прошлом. Он замечательный человек и потрясающий центральный. Я был рядом с ним и видел, как он рос. Это было замечательно!», — сказал Овечкин.

И если о дальнейших планах Овечкина, которому играть в столице США ещё как минимум этот и следующий сезоны, пока ничего неизвестно, то Бекстрём прямым текстом сказал о том, что хочет остаться в клубе.

«Я хочу этого. Здесь мой дом. «Вашингтон» всегда замечательно относился ко мне, мне нравится играть здесь. Это моя семья. И я никуда не хочу уходить.

Мы с Овечкиным здесь уже давно, стали частью команды, частью того, что здесь начали строить пару лет назад. Мне очень приятно, что я являюсь частью этого процесса, и хочу здесь завершить карьеру», — сказал швед.

Бекстрём: хочу завершить карьеру в «Вашингтоне». Здесь мой дом. Не хочу никуда уходить

Овечкин и Бекстрём, играя вместе, уже дали «Вашингтону» величие. Нет сомнений в том, что, в случае положительного решения всех заинтересованных сторон, эти парни ещё пошумят в НХЛ. Даже несмотря на достаточно солидный по спортивным меркам возраст. Однако пока относительно будущего Овечкина и Бекстрёма в «Вашингтоне» ничего загадывать нельзя.