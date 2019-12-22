«Мы зашли в самолёт, кто-то крикнул: «Россия – чемпион!», а через пару минут всех вывели»

Продолжаем цикл статей о молодёжных чемпионатах мира, и на этот раз снова вспоминаем легендарный Баффало-2011. Но не будем в очередной раз говорить о том великом триумфе сборной России, а расскажем про обратный путь чемпионов на Родину, который внезапно оказался довольно тернистым. В ночь после финала наши ребята должны были вылететь из Баффало в Атланту, чтобы оттуда добраться до Нью-Йорка, а потом уже отправиться в Москву. Россияне в полном составе поднялись на борт в аэропорту Баффало, но затем их неожиданно попросили покинуть самолёт.
Анонимно сотрудники воздушной гавани рассказывали, что хоккеисты сборной России были изрядно пьяны и вели себя совершенно неадекватно. Представители авиакомпании «Дельта», рейсом которой должны были лететь россияне, заявили, что российскую делегацию не пустили на борт из-за недисциплинированного поведения. На сайте FanHouse со ссылкой на пресс-службу «Дельта» сообщалось, что «неадекватными» сотрудникам авиакомпании показались 30 человек. Тот же сайт напомнил, что в США молодёжи разрешено употреблять алкоголь только с 21 года.
Фото: Rick Stewart/Getty Images
Североамериканская сторона подала эту ситуацию однобоко – русские были пьяны, нарушали общественный порядок и поэтому их сняли с рейса. Комментарии представителей российской сборной, разумеется, опровергали эту версию.
Исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк рассказал, что проблемы возникли из-за банального опоздания, а состояние ребят было ни при чём. «После удачного финала ребят захлёстывали эмоции от выигранного золота, поэтому сборы заняли чуть больше времени, и в аэропорт команда прибыла с задержкой», — сказал Фесюк.
Примерно на этом же настаивал и главный тренер Валерий Брагин. «Мы чуть-чуть опоздали на этот рейс, одна группа уже сидела в самолёте, а вторая только подходила. Вообще-то, непонятная ситуация. Никаких скандалов не было, ничего. Ребята зашли в игровых свитерах, кто-то крикнул: «Россия-чемпион!». Они сели на свои места – и через пару минут всех вывели, не объясняя причин. Какой алкоголь может быть? Мы из кубка победного выпили по глотку шампанского – и всё! Все нормально прошли регистрацию, сели в самолёт. Ситуация непонятная. Все искали какую-то причину, чтобы нас уколоть», — рассказывал Брагин.
Фото: Rick Stewart/Getty Images
Действительно, было непонятно, когда российские хоккеисты успели бы напиться между игрой и прибытием в аэропорт. У них бы банально не хватило на это времени. Возможно, на фоне других пассажиров рейса русские чемпиона выделялись своим поведением – они были опьянены победой, но никак не алкоголем. Об этом говорят и сами ребята.
«Насколько я понял, одной пассажирке не понравилось наше поведение, шумные мы были. Но это логично было, такую победу одержали! Ничего криминального мы не делали, у нас это в порядке вещей, а там народ побоялся лететь. Пассажирка были из США или Канады, не знаю. Вроде бы одна женщина стала стюардессе жаловаться на нас и требовала снять с рейса всю команду», — рассказывал «Чемпионату» Сергей Калинин.
«Помимо шампанского чисто за победу ещё по бутылке пива выпили. Думаю, ничего страшного в этом нет, конечно. И то мы его не сами покупали и пили не в баре. Абсолютно все были трезвые.
Я уже знаю, что делать в таких ситуациях. Это был реальный бред, когда стюардесса бежит к пилоту и орёт, что русские хоккеисты – дебилы, которые сейчас заблюют весь самолёт. И что она не хочет с нами лететь», — это уже слова Евгения Кузнецова.
«Что касается инцидента в аэропорту, то, скорее всего, просто русских невзлюбили из-за нашей победы. Я только нашёл себе место в самолёте – устроился на двух сиденьях. Только начал засыпать, говорю стюардессе: «Дайте подушку!». А она мне говорит: «Идите отсюда!». Я смотрю вперёд, в голову самолёта, а там все ругаются, собираются на выход. Зашли полицейские и высадили из самолёта. Наверное, испугались, что мы будем бузить в самолёте», — поведал Артемий Панарин.
Фото: Rick Stewart/Getty Images
Кажется, всё действительно было именно так. Американцы испугались шумных россиян, с которыми им предстояло подняться в воздух, и службы безопасности, наверное, не могли поступить иначе в тот момент. Всё-таки ребята летели не чартером и должны были соблюдать определённые правила поведения в общественном месте. Возможно, присутствовал и элемент лёгкой мести от североамериканцев: высадить русских чемпионов с самолёта на вполне законных основаниях и выставить их неадекватными – такого случая упускать было нельзя.
Естественно, сборной России пришлось подчиниться. «Высадили? Мы дружно посмеялись и поехали в гостиницу. Может, и к лучшему, что улетели на следующий день», — слова Кузнецова подтверждают, что эта неприятность нисколько не испортила настроения хоккеистам после великой победы.
В результате наша команда прилетела в Москву на день позже, чем было запланировано, 8 января 2011 года. Рано утром в Шереметьево россиян-триумфаторов встречало несколько десятков болельщиков с российскими флагами, воздушными шарами и баннерами. Про единственный минус от этой дневной задержки рассказал чуть позже в интервью Сергей Калинин. «Единственное, что пропустили встречу с президентом России Дмитрием Медведевым. Конечно, было обидно. Всегда хочется такие мероприятия посетить», — рассказывал Калинин, который через три года выиграет золото Минска уже с национальной командой и восполнит этот досадный пробел.
- 22 декабря 2019
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