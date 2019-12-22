«Мы зашли в самолёт, кто-то крикнул: «Россия – чемпион!», а через пару минут всех вывели»

Малкин – первый русский MVP. На МЧМ был беспощаден к США, но с трёх попыток не взял золото Два финала с Канадой Джино никогда не захочет вспоминать.

На МЧМ Овечкин делал хет-трики и брал золото, а первая встреча с Кросби обернулась слезами Главный русский снайпер НХЛ сыграл на трёх молодёжных чемпионатах мира, но ни разу не был там лучшим.

Ковальчук забил Канаде, начав радоваться ещё до гола. Дальше сборную ждал провал на МЧМ Единственный раз Илья сыграл за молодёжку в 17 лет. Он дерзко праздновал гол канадцам, а потом поучаствовал в драке со швейцарцами.

Продолжаем цикл статей о молодёжных чемпионатах мира, и на этот раз снова вспоминаем легендарный Баффало-2011. Но не будем в очередной раз говорить о том великом триумфе сборной России, а расскажем про обратный путь чемпионов на Родину, который внезапно оказался довольно тернистым. В ночь после финала наши ребята должны были вылететь из Баффало в Атланту, чтобы оттуда добраться до Нью-Йорка, а потом уже отправиться в Москву. Россияне в полном составе поднялись на борт в аэропорту Баффало, но затем их неожиданно попросили покинуть самолёт.

Анонимно сотрудники воздушной гавани рассказывали, что хоккеисты сборной России были изрядно пьяны и вели себя совершенно неадекватно. Представители авиакомпании «Дельта», рейсом которой должны были лететь россияне, заявили, что российскую делегацию не пустили на борт из-за недисциплинированного поведения. На сайте FanHouse со ссылкой на пресс-службу «Дельта» сообщалось, что «неадекватными» сотрудникам авиакомпании показались 30 человек. Тот же сайт напомнил, что в США молодёжи разрешено употреблять алкоголь только с 21 года.

Фото: Rick Stewart/Getty Images

Североамериканская сторона подала эту ситуацию однобоко – русские были пьяны, нарушали общественный порядок и поэтому их сняли с рейса. Комментарии представителей российской сборной, разумеется, опровергали эту версию.



Исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк рассказал, что проблемы возникли из-за банального опоздания, а состояние ребят было ни при чём. «После удачного финала ребят захлёстывали эмоции от выигранного золота, поэтому сборы заняли чуть больше времени, и в аэропорт команда прибыла с задержкой», — сказал Фесюк.

Примерно на этом же настаивал и главный тренер Валерий Брагин. «Мы чуть-чуть опоздали на этот рейс, одна группа уже сидела в самолёте, а вторая только подходила. Вообще-то, непонятная ситуация. Никаких скандалов не было, ничего. Ребята зашли в игровых свитерах, кто-то крикнул: «Россия-чемпион!». Они сели на свои места – и через пару минут всех вывели, не объясняя причин. Какой алкоголь может быть? Мы из кубка победного выпили по глотку шампанского – и всё! Все нормально прошли регистрацию, сели в самолёт. Ситуация непонятная. Все искали какую-то причину, чтобы нас уколоть», — рассказывал Брагин.

Фото: Rick Stewart/Getty Images

Действительно, было непонятно, когда российские хоккеисты успели бы напиться между игрой и прибытием в аэропорт. У них бы банально не хватило на это времени. Возможно, на фоне других пассажиров рейса русские чемпиона выделялись своим поведением – они были опьянены победой, но никак не алкоголем. Об этом говорят и сами ребята.



«Насколько я понял, одной пассажирке не понравилось наше поведение, шумные мы были. Но это логично было, такую победу одержали! Ничего криминального мы не делали, у нас это в порядке вещей, а там народ побоялся лететь. Пассажирка были из США или Канады, не знаю. Вроде бы одна женщина стала стюардессе жаловаться на нас и требовала снять с рейса всю команду», — рассказывал «Чемпионату» Сергей Калинин.



«Помимо шампанского чисто за победу ещё по бутылке пива выпили. Думаю, ничего страшного в этом нет, конечно. И то мы его не сами покупали и пили не в баре. Абсолютно все были трезвые.



Я уже знаю, что делать в таких ситуациях. Это был реальный бред, когда стюардесса бежит к пилоту и орёт, что русские хоккеисты – дебилы, которые сейчас заблюют весь самолёт. И что она не хочет с нами лететь», — это уже слова Евгения Кузнецова.

Панарин начал и завершил камбэк в золотом Баффало. Перед МЧМ в него никто не верил Щуплый и нескладный парнишка из «Витязя» просидел в четвёртом звене весь турнир, а потом сделал дубль в финале с Канадой.

«Что касается инцидента в аэропорту, то, скорее всего, просто русских невзлюбили из-за нашей победы. Я только нашёл себе место в самолёте – устроился на двух сиденьях. Только начал засыпать, говорю стюардессе: «Дайте подушку!». А она мне говорит: «Идите отсюда!». Я смотрю вперёд, в голову самолёта, а там все ругаются, собираются на выход. Зашли полицейские и высадили из самолёта. Наверное, испугались, что мы будем бузить в самолёте», — поведал Артемий Панарин.

Фото: Rick Stewart/Getty Images

Кажется, всё действительно было именно так. Американцы испугались шумных россиян, с которыми им предстояло подняться в воздух, и службы безопасности, наверное, не могли поступить иначе в тот момент. Всё-таки ребята летели не чартером и должны были соблюдать определённые правила поведения в общественном месте. Возможно, присутствовал и элемент лёгкой мести от североамериканцев: высадить русских чемпионов с самолёта на вполне законных основаниях и выставить их неадекватными – такого случая упускать было нельзя.

Естественно, сборной России пришлось подчиниться. «Высадили? Мы дружно посмеялись и поехали в гостиницу. Может, и к лучшему, что улетели на следующий день», — слова Кузнецова подтверждают, что эта неприятность нисколько не испортила настроения хоккеистам после великой победы.



В результате наша команда прилетела в Москву на день позже, чем было запланировано, 8 января 2011 года. Рано утром в Шереметьево россиян-триумфаторов встречало несколько десятков болельщиков с российскими флагами, воздушными шарами и баннерами. Про единственный минус от этой дневной задержки рассказал чуть позже в интервью Сергей Калинин. «Единственное, что пропустили встречу с президентом России Дмитрием Медведевым. Конечно, было обидно. Всегда хочется такие мероприятия посетить», — рассказывал Калинин, который через три года выиграет золото Минска уже с национальной командой и восполнит этот досадный пробел.