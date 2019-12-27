«Вратарь русских дрожал, терял ворота». Что пишут о победе Чехии над Россией

«Сборная России печально известна медленным стартом на МЧМ»

«Ян Еник последние три месяца уничтожал хоккейную лигу Онтарио. Очевидно, МЧМ является следующим турниром в его списке. Чешский форвард забил победный гол в большинстве пять на три, чем сильно расстроил Россию и зарядил своих болельщиков домашней победой. Второй раз чехи победили россиян в День подарков — второй день Рождества. Сборная России печально известна медленным началом на молодёжных чемпионатах мира, но имеет тенденцию наращивать результаты про мере приближения плей-офф.



Якуб Лауко повредил колено на шестой секунде своей первой смены, и, вероятно, он на этом турнире уже не сыграет. Это означает, что чешская сборная будет больше полагаться на Еника, который в ОХЛ набрал уже 56 очков. Уверенная игра Еника заставила тренерский штаб сборной России убрать из ворот Ярослава Аскарова, который, как ожидается, станет лучшим вратарём на предстоящем драфте новичков НХЛ.

Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина Наши парни решили не церемониться с соперником. Главное, чтобы российский хоккеист Егор Соколов не получил дисквалификацию.

Чехи уступили по броскам и не владели шайбой так много, как русские, но забили две шайбы и заставили соперника отыгрываться. Их болельщики считают, что чешская сборная способна наделать шуму на турнире. По крайней мере, они обыграли сильного соперника в сложной группе, где каждая победа имеет особый вес», — отмечает обозреватель Postmedia News Райан Пайетт.

Издание Vancouver Sun следит за «проспектами» «Кэнакс», в число которых входит Василий Подколзин и автор пока самого эффектного гола МЧМ-2020 швед Нильс Хёгландер.



«Подколзин потратил совсем немного времени, чтобы попасть в протокол. На последних минутах первого периода он забил эффектный гол, поймав взмывшую шайбу, а затем отправил её в ворота чехов, словно «пушка» из какой-то элитной лиги. Подколзин был заметен, много бросал, и не его вина, что российская команда проиграла. Тройка Подколзин — Морозов — Марченко уже выглядит одним из лучших звеньев на турнире. Они нанесли 12 бросков, что является третью от всего количества, но даже доминирующая игра первого звена россиян не смогла преодолеть магию родного города страны-хозяйки», — пишет Харрисон Муни.



Что же касается его реакции на гол Хёгландера, то она тоже вполне примечательна.



«Посмотрите этот гол в повторе и постарайтесь не плакать от радости, думая, что этот парнишка будет играть за «Ванкувер» через два года. Вау! Это же просто офигенно», — отметил журналист.

«Ощущение, что не наша команда играла». Россияне признали, что попались на чешские уловки Поддавались на провокации, три раза оставались «3 на 5»в третьем периоде. Первый блин на МЧМ-2020 вышел комом.

«Молодым чешским парням удалось начать чемпионат идеальным образом. Они не могли придумать лучшего старта, чем победа над россиянами. Атмосфера на трибунах была великолепна, и хоккеистам нужно уметь настроиться, чтобы брать на себя ответственность. Я надеюсь, что через несколько дней мы не услышим жалоб на то, что этот приступ яростной поддержки связал им руки и оказал излишнее давление», — предупреждает чешский обозреватель Blesk Мирослав Горак.



«Травма Лауко — это был очень неудачный момент. Бум, бац — и для самой большой атакующей звезды чешской команды, вероятно, турнир был завершён спустя всего шесть секунд после того, как он вышел на лёд. Российский тренер Валерий Брагин заявил, что он не ожидает дисквалификации для Егора Соколова, но чешские болельщики считают иначе. А после матча капитан чешской сборной Либор Забрански сказал следующее: «Я не знаю более приятного чувства, чем победить русских», — отмечает журналист isport.cz Мартин Кухар.

9 тысяч чехов запугали сборную России. Наши парни дали повод, судьи засыпали их удалениями Подопечные Брагина нахватали удалений, а молодой вратарь Аскаров не справился с волнением.

«С ловушкой Аскарова нет больших проблем»

Неудачные действия Ярослава Аскарова, которого все заокеанские СМИ выделяли в превью к молодёжному чемпионату мира, были одной из главных тем в оценке игры сборной России в матче с чехами.

«Все могли наблюдать, как сильно нервничал Аскаров. Не мог прикрыть углы, но не только. Вратарь русских дрожал при бросках, не мог справиться с шайбой», — отметил обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс в своём «твиттере».



«Я внимательно следил за игрой Аскарова и считаю, что проблема была не в том, что он неправильно выставлял ловушку и не в быстроте реакции. А скорее в том, что он терял ворота, неправильно позиционировался. В одном из голевых моментов он смотрит на Еника, хотя шайба уже на клюшке у Кубичека. Аскаров терял ворота, но каждый вратарь, с которым я говорил об этом, твердил мне, что всё это легко исправить. Лично я не вижу в ловушке Аскарова больших проблем. Просто ему нужно больше обращать на это внимание, больше работать над этим. Хенрика Лундквиста тоже часто пробивали броском над или под ловушкой в его лучшие годы. Не забывайте, что нападающие тоже хотят забить и стараются. Что же касается судейства в матче Чехия — Россия, то я бы назвал его непоследовательным», — отметил обозреватель Sporting News Стив Курнианос.

«Наши сборные ненавидят друг друга». Чехи счастливы, что победили Россию Чешские хоккеисты не стали винить в травме своего лидера россиян, но признали, что эта победа доставила им огромное удовольствие.

«Жду не дождусь высказываний в стиле: «Аскаров должен быть выбран в топ-10 на драфте НХЛ». И это после такого матча», — возразил европейский скаут Dobber Prospects Йокке Невалайнен.



«Что ж, поражение российской сборной от чехов добавит перчика в матч Россия — Канада. Это будет очень интересно», — резюмировал Фрэнк Серавалли из TSN.