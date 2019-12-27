Ковальчук уже точно не вернётся в КХЛ. Что теперь будет с его карьерой?

27 декабря – дедлайн для Ковальчука в России

27 декабря в Континентальной хоккейной лиге закрывается окно переходов. После этого момента изменения в составах команд могут производиться только за счёт подъёма игроков, имеющих двусторонние контракты, из клубов-партнёров ВХЛ и молодёжных команд системы.



Одной из главных интриг дедлайна в КХЛ был ответ на вопрос – вернётся ли в Россию Илья Ковальчук. Слухи на протяжении последнего месяца упорно связывали бывшего форварда «Лос-Анджелес Кингз» с «Авангардом». Собственно, в руководстве омского клуба и не отрицали заинтересованности в заключении контракта с Ковальчуком.

«Мы ждём его в «Авангарде»

«Ситуация выглядит так. Если отстраниться от нашей с ним дружбы… Я надеюсь, Илья так же положительно относится ко мне, как я к нему. Так вот, я бы на его месте, конечно, закончил карьеру в «Спартаке». Это было бы красиво. Но Ковальчук не хочет заканчивать.



Поэтому мы не говорим об окончании его карьеры. Мы говорим о её продолжении. И тут есть два варианта. Первый — всё-таки зацепиться в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Второй — мы его ждём в «Авангарде»», — заявлял в середине ноября председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Крылов: Ковальчук не хочет заканчивать карьеру. Мы ждём его в «Авангарде»

Впрочем, в том же интервью босс «Авангарда» отмечал, что для самого Ковальчука приоритетным вариантом является продолжение карьеры в НХЛ. Время шло, а информация из Северной Америки поступала самая противоречивая. Изначально говорилось о трёх командах, заинтересованных в услугах Ковальчука. Интерес к российскому форварду приписывали «Питтсбург Пингвинз», «Калгари Флэймз» и «Бостон Брюинз».

Ковальчук окажется в команде Малкина? Три варианта для русской звезды в НХЛ Как бы ни старались эксперты списать Илью со счетов, к нему по-прежнему есть интерес.

«Ни один клуб НХЛ не заинтересован в подписании Ковальчука»

Однако затем авторитетный североамериканский инсайдер Боб Маккензи заявил, что в Национальной хоккейной лиге ни один клуб не связывался с представителями Ковальчука.



«Похоже, «Бостон» не заинтересован в Ковальчуке. «Питтсбург» и «Калгари» также не связаны с ним, ни один клуб НХЛ не заинтересован в подписании Ковальчука», — написал Маккензи 18 декабря.



Ситуация для российского форварда осложнялась особенностями регламента североамериканской лиги. 25 декабря в Северной Америке отмечается Рождество и вся лига уходит на традиционные празднования. В период с 19 декабря в 23:59 по 28 декабря в 12:01 по времени Восточного побережья составы клубов НХЛ «замораживаются». Это означает, что в этот период НХЛ запрещает заключать какие-либо контракты. Разрешены лишь перемещения игроков внутри клубной системы. Таким образом, если Ковальчук не подписывает до 27 декабря контракт в России, то он легко может остаться без работы до конца сезона, что крайне критично для 36-летнего форварда. В этой ситуации казалось, что вариант с «Авангардом» становится приоритетным для Ковальчука.

«Ковальчука однозначно не будет в КХЛ в этом сезоне»

Однако сегодняшним утром агент Юрий Николаев, ведущий в России дела бывшего форварда «Лос-Анджелеса» сделал заявление о том, что его клиент совершенно точно не вернётся в Россию в нынешнем сезоне.



«Ковальчука однозначно не будет в КХЛ в этом сезоне», — сказал Николаев «Чемпионату».



Таким образом, у Ковальчука остаётся не так много опций для продолжения карьеры. Это либо НХЛ, либо Европа, либо непосредственно завершение сезона. Поверить в то, что Илья поедет доигрывать в условную Швейцарию или Германию, решительно невозможно. Зачем это самому Ковальчуку, ведь в «Авангарде» совершенно точно не пожалели бы денег на звёздного новичка. Завершать сезон в декабре, когда у тебя уже есть конкретное предложение о контракте, тоже было бы странным вариантом. Так что же задумал Илья?

«И что дальше?» Ковальчук взял деньги и покинул «Лос-Анджелес» «Короли» выставили его на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Погоня за мечтой продолжается?

В общей сложности Ковальчук провёл за «Лос-Анджелес» 81 матч и набрал 43 очка, проведя в «Кингз» 1 год и 2 месяца. Заработок Ковальчука за это время составил более $ 14 млн: $ 8,5 млн — в прошлом сезоне, $ 5,3 млн бонусов в нынешнем сезоне и пропорциональная часть базовой зарплаты в нынешнем сезоне, которая составила $ 286 022 (Ковальчук был в команде 76 дней регулярного чемпионата из 186, за которые рассчитывается окладная часть).



«Он вернулся спустя пять лет после того, как покинул НХЛ. Я тогда (когда Ковальчук подписывал контракт с «Лос-Анджелесом». — Прим. «Чемпионата») говорил: «Один клуб его получит, а другие клубы будут счастливы, что не получили его. Если бы вы хотели рискнуть и подписать Ковальчука на $ 1 млн, я бы не стал критиковать такое решение. Я бы сказал: «Понимаю, дайте ему шанс. Давайте посмотрим, на что он способен». Но $ 18,75 млн? Это было колоссальной ошибкой», — заявил бывший генеральный менеджер, а ныне эксперт TSN Крэйг Баттон.

Что ж, Илья действительно заработал огромные деньги за время, проведённое в «Кингз». Теперь он может абсолютно без ущерба для семейного бюджета подписать ветеранский контракт на минимально возможную зарплату в НХЛ, а за $ 700 тыс. на российского форварда с поставленным броском в большинстве вполне мог найтись спрос в лиге.



И в этой связи нам остаётся лишь предположить, что Ковальчук за рождественскую паузу всё-таки получил предложение от одного из клубов НХЛ, и когда в лиге разблокируется окно переходов, о соглашении будет объявлено официально. Для вступления в «Тройной золотой клуб» Илье не хватает только победы в Кубке Стэнли, и кажется, российский форвард готов продолжить погоню за последней целью в его карьере.